La Fiscalía investiga unos contratos del PP de Molina de hace diez años

La Fiscalía de la Comunidad ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación ante las supuestas irregularidades en las contrataciones de dos empleados públicos, admitiendo así a trámite la denuncia presentada por la alcaldesa, en representación del Ayuntamiento.

La denuncia podría salpicar a los concejales del PP que tenían atribuidas las competencias de Personal en el Ayuntamiento en las fechas en que se produjeron los hechos. Se trata de dos contratos, uno en prácticas y otro temporal, que se firmaron por primera vez en el periodo 2007-2009, y luego fueron prorrogados hasta transformase en indefinidos no fijos.

En concreto, la Junta de Gobierno procedió a la interposición de la correspondiente denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región, con el objeto de iniciar los trámites para depurar las posibles responsabilidades penales en las que se haya podido incurrir con motivo de la existencia de indicios que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación o de la facilitación al acceso a la función pública a dos trabajadores, sin cumplir los procedimientos legales.

Según la denuncia formulada por la alcaldesa, en representación de la Junta de Gobierno, en los diferentes expedientes se observa que, inicialmente, no constan bases para la selección, «o de haberlas no están aprobadas ni firmadas», reza la demanda. Asimismo, no se encuentran exámenes ni pruebas superadas.

Un delito de «enchufismo»

También aprecia que «se ha observado que se firman distintos contratos y prórrogas de los incluidos en los expedientes, sin aparente causa para ello, excediendo los plazos legales de contratación indefinida, convirtiendo los mismos en contratos indefinidos, entre otras irregularidades». Según el Gobierno municipal, a tenor del «cúmulo de irregularidades apreciadas, podría poner de manifiesto que, lejos de tratarse de una simple irregularidad administrativa, se podría estar ante un plan preconcebido de enchufismo durante la época de gobierno del PP».