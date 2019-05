Un eurodiputado gana el doble que un parlamentario regional El salario bruto anual para un representante comunitario es de unos 105.092 euros, además de 306 euros al día en dietas, frente a los 51.502 de un diputado murciano ZENÓN GUILLÉN Martes, 21 mayo 2019, 04:05

Ser político en Bruselas es un buen negocio. Aunque esta vez va a ser muy difícil que haya alguno de la Región en esta ocasión. Unos 105.092 euros brutos anuales, o lo que es lo mismo 8.758 euros brutos cada mes, es lo que cobra de salario un eurodiputado medio, según datos de la propia página web del Parlamento Europeo. Se trata de más del doble si se compara con lo que percibe por ejemplo un diputado murciano en la Asamblea Regional, y también claramente superior a lo que ganan los principales alcaldes. Aparte, hay que añadir los 306 euros adicionales de dieta que cobran los representantes comunitarios por cada día hábil en el que desarrollan su actividad, ya sea en la capital belga o en Estrasburgo.

Hay que tener en cuenta que un diputado regional medio percibe por su labor en la Cámara autonómica, en Cartagena, un montante de 51.502,50 euros brutos al año, a los que se añaden dietas de 130,51 euros por sesión, así como una indemnización para desplazamientos de 0,31 euros/kilómetro, tal como se recoge en el régimen económico de la institución. Mientras que los alcaldes de Murcia, Cartagena y Lorca cobran 73.332, 65.652 y 70.000 euros brutos, respectivamente.

COMPARATIVA euros brutos al mes es lo que gana un eurodiputado, sin dietas y viajes, aunque al final le queda un neto de 6 825 euros. 4.291 euros brutos al mes es lo que ganaría un parlamentario regional murciano, en función del reparto del montante total en doce pagas.

También se constatan diferencias muy significativas en relación a los parlamentarios nacionales. En cuanto al salario bruto anual de un miembro del Congreso de los Diputados -aunque depende de las diferentes responsabilidades-, se sitúa en una media de 81.915 euros al año, es decir, más de 5.800 euros al mes en 14 pagas, a partir de los respectivos complementos que se suman a la llamada asignación constitucional de 2.891 euros. Y es que, por ejemplo, dependiendo de la provincia de procedencia cobran una indemnización por residencia que llega a los 1.842 euros en el caso de los elegidos en circunscripciones de fuera de Madrid, como es la Región.

La cartagenera Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos en esta última legislatura, reconoció ayer a 'La Verdad' que «el dinero público se gasta con mucha alegría en los órganos europeos», y lo que se paga de dieta para alojamiento y manutención «lo considero excesivo». Aunque también es innegable que Bruselas es una de las ciudades más caras del continente. «Pero es verdad que se dispara con pólvora de rey», lamenta.

El problema está en la forma de controlar la gestión de una forma más transparente y eficaz, ya que desde su experiencia entiende que «tampoco es fácil por el hecho de que se tiene que respetar la intimidad». Eso sí, es evidente que todo es muy mejorable ya que «yo he visto a eurodiputados llegar cargados con la maleta, fichar e irse». La cuestión es que «se mueve mucho dinero, y cuando en algunas ocasiones a la hora de los presupuestos se ha pedido un mayor control del gasto, los principales grupos cierran filas y lo impiden», añade. Y es que se manejan otras ingentes cantidades de dinero para cubrir gastos de telefonía y oficina.

En cualquier caso, hay que apuntar que el salario neto de un eurodiputado una vez deducidos los impuestos de la Unión Europea y un seguro de accidente, se queda en una paga mensual de más de 6.500 euros. Por su parte, las dietas se abonan en una cuenta diferente.

Sánchez, que ha entregado en estos años una parte de su sueldo a proyectos sociales, sí cuestiona que «no tengamos Seguridad Social, lo que me parece indignante, porque es una señal de que a estos sitios llegan la mayoría de veces los de siempre». Así, «me la he tenido que pagar yo por mi cuenta, unos 250 euros al mes, para no perder mi cobertura de sanidad, ni mi derecho de paro».

Las pocas opciones murcianas para esta legislatura pasan por el popular Javier Martínez Gilabert y el socialista Marcos Ros. Hasta ahora la Región había tenido cuatro eurodiputados: Cristina Gutiérrez-Cortines (PP), Pedro Marset (IU), Ramón Luis Valcárcel (PP ) y la propia Lola Sánchez.