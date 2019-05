Alfonso Martínez Baños: «Habrá más estabilidad con dos partidos que con tres» Martínez Baños. agm / G. CARRIÓN / Coordinador de la estrategia del PSRM DAVID GÓMEZ Martes, 28 mayo 2019, 03:19

La proximidad de Alfonso Martínez Baños con Diego Conesa no se limita a la cuestión geográfica. El totanero es uno de los colaboradores más fieles del alhameño durante este año y medio al frente de la secretaría general del PSRM y forma parte del comité de estrategia que ha conseguido lo que parecía imposible: que los socialistas murcianos ganen dos elecciones consecutivas en la Región tras 28 años de penosa travesía por el desierto. Alfonso Martínez Baños atiende a 'La Verdad' para valorar el 26-M ante la ausencia de Diego Conesa, que ayer, agotado, decidió aislarse del mundo.

-¿Son los resultados que esperaban y deseaban?

-Son mejores de lo que esperábamos. La cifra para ganar estaba en 189.000 votos, similar a la obtenida en las elecciones generales, y hemos logrado 211.259 sufragios. La cifra de 17 diputados en la Asamblea supera las mejores previsiones. Es para estar muy contentos. En las municipales, hemos sido la fuerza más votada en 30 municipios, con 12 mayorías absolutas y muchas posibilidades de gobernar en el resto de ayuntamientos. La estrategia ha funcionado muy bien.

-Pero el PP se ha quedado a solo 488 papeletas de volver a ser la fuerza más votada. ¿Temió por la victoria? ¿A qué cree que se debe esa distancia tan corta?

-Yo era uno de los más optimistas. Desde las seis de la tarde, dos horas antes del cierre de los colegios, estaba convencido de que íbamos a ganar. Los datos de las europeas me iban dando la razón, así como el inicio del recuento de las autonómicas, donde llegamos a tener una ventaja sólida de 3.000 votos. No le voy a negar que la cosa se apretó mucho y todos nos pusimos nerviosos. Hasta el 99,2% del voto escrutado no respiramos tranquilos. ¿Por qué esa distancia tan corta? Porque el PP ha sido muy fuerte en esta Región y en la última semana de campaña ha sido capaz de recuperar a muchos votantes de Ciudadanos, sobre todo, y de Vox, en menor medida. Han apelado al voto útil en una estrategia muy parecida a la nuestra.

-¿Y en qué ha consistido la estrategia del PSRM? ¿Cuál es el secreto de Diego Conesa para conseguir que, después de tantos años, el PSOE gane dos elecciones de manera consecutiva?

-Nuestra estrategia tenía tres puntos fundamentales. Primero, tratamos de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de un cambio de gobierno en la Región después de tantos años del Partido Popular. Queríamos convencer al electorado de centro, incluso al que en anteriores elecciones votó al PP, de que diera una oportunidad a Diego Conesa. En segundo lugar, tratamos de apelar al voto útil de la izquierda, algo que hemos logrado si nos atenemos a los resultados de Podemos. En tercer lugar, en la última semana de campaña los esfuerzos se centraron en generar ilusión ante la posibilidad de Gobierno comprometido con la regeneración política de la Región y el refuerzo de los servicios públicos.

-Ahora toca pactar para poder constituir ese Ejecutivo. ¿Cree que les apoyará Ciudadanos?

-Ahora toca descansar porque han sido dos meses muy duros. Luego intentaremos alcanzar un acuerdo con Ciudadanos que dé estabilidad a la Región. Yo soy optimista por naturaleza, pero en este caso lo soy más porque, aunque existe la opción de un tripartito PP-Cs-Vox, siempre es más fácil un acuerdo entre dos que entre tres. Y habrá más estabilidad para la Región con dos partidos que con tres. Creo que si las dos partes somos inteligentes y generosas, habrá acuerdo.

-¿Hay algo hablado, como insistía López Miras en campaña?

-No. Hay una buena relación institucional con ellos, como también la hay con Podemos e incluso con el PP. Pero nada más.

-Comparando los programas electorales, ellos llevan una línea liberal, sobre todo en el plano económico. ¿No están demasiado alejados en ese terreno?

-Es posible que estemos distanciados en el tema de la fiscalidad y otros aspectos económicos. Pero insisto en que si ambos partidos mostramos visión de futuro y sentido de región, podemos acercar posturas y alcanzar acuerdos.

-Diego Conesa declaró que prefiere un Ejecutivo exclusivamente socialista. Viendo los resultados del 26-M, ¿considera que no hay más remedio que abrirse a un Ejecutivo de coalición?

-Vamos a verlo. Lo ideal para nosotros sería gobernar en solitario, claro que sí. Pero no es el momento de poner líneas rojas.