Empate técnico entre PP y PSOE en Lorca Fulgencio Gil recibe el abrazo de su hermana mientras es aplaudido en la sede del PP, anoche. / Jaime Insa/ AGM Los populares pierden la mayoría absoluta y ganan a los socialistas por tan solo 720 votos; ambos, con 10 concejales, quedan pendientes de alianzas INMA RUIZ Lorca Lunes, 27 mayo 2019, 04:34

Fue una noche de infarto. PP y PSOE estuvieron pendientes de romper el empate a 10 concejales hasta el escrutinio de la última mesa electoral y finalmente el PP ganó las elecciones municipales por tan solo 720 votos. Obtuvo el 37,5%, con 14.472 del total de electores. Los populares fueron la lista más votada pero perdieron la mayoría absoluta con la que habían gobernado durante 12 años.

El PSOE, con 13.752 electores, el 35,7% del total, consigue 10 concejales, dos más que en la última legislatura. IU-Verdes fue la tercera lista más votada, con el 7,65% de los votos, pero también pierde uno de sus tres concejales y empata con Vox, que con el 7.58% de los electores entra en el Ayuntamiento con dos ediles. Ciudadanos, con 2.901 votos, el 5,43% del total, estará representado por un concejal.

La participación fue del 64,65%, ligeramente más alta que en 2015, cuando fue del 63,5%.

Gil: «Mi bandera es el diálogo, lo ha sido con la mayoría absoluta y lo seguirá siendo con mayoría relativa»

Las caras en la sede del PP, en la calle Lope Gisbert, donde se reunieron más de un centenar de concejales, no eran de alegría sino más bien de preocupación por la pérdida de su hegemonía. No fue hasta pasadas las 12 de la noche cuando se supo el resultado de la última de las 104 mesas electorales, cuando el cabeza de lista, Fulgencio Gil, salió a saludar a militantes y simpatizantes que lo recibieron con aplausos y gritos de «¡Alcalde, alcalde!». Gil aseguró estar «muy contento porque hemos recuperado respecto de las elecciones generales de hace tan solo un mes más de 4.000 votos». Añadió que en el centro derecha ha habido una división importante pero a pesar de eso «hemos sido la lista más votada».

Mateos: «Ciudadanos tendrá que pronunciarse si quiere que la política en Lorca salga del hastío»

Gil remarcó que «a partir del lunes trabajaremos para que Lorca tenga un gobierno estable y fuerte que garantice durante los próximos cuatro años proyectos estratégicos del municipio». No quiso anticipar los posibles pactos pero sí adelantó que «mi bandera es el diálogo, lo ha sido con la mayoría absoluta y lo seguirá siendo ahora».

En la sede del PSOE, en Plaza Real, tampoco había mucho que celebrar. El cabeza de lista de los socialistas, Diego José Mateos, dio las gracias a los lorquinos que habían depositado su confianza en su partido. Reconoció el empate técnico y valoró que en un momento en el que había ocho candidaturas han logrado subir de los ocho concejales que obtuvieron en los anteriores comicios a 10: «Eso es muy difícil y muy importante», dijo. Mateos resaltó que el PP ha ganado las elecciones «pero ha perdido más de 3.000 votos» respecto de los anteriores comicios, lo que demuestra que «los ciudadanos quieren cambio».

«Vamos a hablar con todos»

Mateos adelantó que «vamos a hablar con todos los partidos que han obtenido representación, nuestro partido está abierto y la pelota ahora está en Ciudadanos». Hizo hincapié en que hay «un bloque de izquierdas que podríamos formar el PSOE e IU y un bloque de derechas y ultraderechas de PP y Vox y la clave es Ciudadanos, que tiene que pronunciarse si quiere que la política en Lorca salga del hastío en el que está».

El cabeza de lista de Ciudadanos, Francisco Morales, dijo a 'La Verdad' que «somos conscientes de que tendremos que llevar a cabo acuerdos para sacar adelante la ciudad» y que ahora se abre un proceso de diálogo en el que «analizaremos lo que le beneficia a Lorca».

Vox, por su parte, irrumpe en el Ayuntamiento con dos ediles. Su candidata, María del Carmen Menduiña, se mostró «muy contenta por los buenos resultados». Dijo que están abiertos a dialogar pero «tenemos las ideas claras de lo que queremos para Lorca y lucharemos por llevar a cabo nuestro proyecto». Añadió que trabajarán con «responsabilidad y seriedad».

En IU-Verdes la lectura de la pérdida de un concejal no fue del todo negativa. El candidato a la alcaldía, Pedro Sosa, afirmó que «hemos mantenido el tipo ante la presencia de una fuerza emergente, Podemos, que no ha conseguido taparnos». Añadió que a partir de ahora «tendremos que reflexionar en profundidad y no descartamos posibles alianzas de izquierdas». Los partidos que no obtuvieron representación fueron Podemos, con el 2,8% de los votos; CiudaLor, con el 2,2%; y Somos Región, con el 1,03%.