El empate de PP y PSOE se acentúa, y no habrá 'sorpasso' de Ciudadanos El barómetro del Cemop otorga 13-14 diputados a populares y socialistas, que dependen cada vez más del partido naranja para poder gobernar MANUEL BUITRAGO Sábado, 18 mayo 2019, 02:34

Ciudadanos no podrá dar el 'sorpasso' que anhela para convertirse en el partido más votado en la Región de Murcia; mientras que PP y PSOE mantienen el empate en el número de escaños, 13 o 14 para cada uno, según el nuevo barómetro del Cemop (Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública, de la Universidad de Murcia). Las distancias entre los dos partidos mayoritarios se reducen respecto de la encuesta de abril, al pasar de 3,5 a 1,4 puntos de diferencia en perjuicio del PP, que sigue siendo el más votado. Fernando López Miras y Diego Conesa necesitarán del apoyo de Ciudadanos para poder gobernar, con el añadido de que ambos precisarían asimismo del respaldo o la abstención de Vox o de Unidas Podemos, según el tipo de alianza que se forje, para lograr la Presidencia de la Comunidad.

El PSOE se instala en los trece

Conesa sube en porcentaje pero no en diputados

El Partido Popular y Podemos son los partidos que descienden respecto al barómetro anterior. La formación morada baja hasta los cuatro escaños. El PSOE se mantiene, aunque pierde un ligero porcentaje de voto; y las principales ganancias se las reparten Ciudadanos y Vox. Los naranjas duplicarían su representación en la Asamblea Regional hasta alcanzar los 8 escaños; mientras que la formación de Santiago Abascal entraría con fuerza con seis diputados. Somos Región sigue lejos de entrar en el Parlamento autonómico; y Cambiar la Región perdería el diputado que le daba el barómetro anterior por no llegar al 3%.

La encuesta, entregada ayer a los grupos parlamentarios por los codirectores del Cemop Ismael Crespo y Juan José García Escribano, se realizó entre los días 2 y 10 de mayo, inmediatamente después de las elecciones generales, sobre un total de 1.084 ciudadanos. El trabajo demoscópico se desarrolló con 32 puntos de muestreo y está centrado en el voto y la situación económica regional. Pronostica una participación muy superior a la de las elecciones del 2015, ya que rozaría el 70%. El porcentaje de ciudadanos que no votará, o que no sabe o no contesta, es del 28%.

El PP ganaría al PSOE por solo 1,5 puntos de diferencia; mientras que Vox y Cs siguen creciendo en escaños

Los resultados de los comicios del 28 de abril para el Congreso y el Senado han tenido su incidencia en los estudios del Cemop, en el sentido de que los populares han perdido tres puntos en estimación de voto (al pasar del 31,6 al 28,5%); mientras que el PSOE no ha obtenido ninguna ganancia, ni se aprovecha del ascenso y victoria de su líder Pedro Sánchez. Los socialistas murcianos pierden un punto y se quedan en la horquilla de 13 y 14 diputados, los mismos trece escaños que obtuvieron en las elecciones autonómicas de 2015.

El efecto de la ley electoral

Vox adelanta a Podemos y sigue en ascenso

La candidatura de Diego Conesa se ve perjudicada claramente con la nueva ley electoral regional de ciscunscripción única, puesto que gana tres puntos en porcentaje de voto respecto al año 2015, pero se queda casi con los mismos escaños. El descenso resulta más notorio en la lista de López Miras, que pierde al menos 8 diputados y 11 puntos.

Como en los barómetros anteriores, Ciudadanos y Vox desangran a los populares por partida doble. La formación de ultraderecha mantiene la mayor progresión: en octubre tuvo un 3,9% de intención directa de voto; en marzo subió al 8,4% de estimación, y ahora se encuentra en el 12,6%, sobrepasando a Podemos-Equo. La encuesta no refleja los deseos y predicciones del PP de recuperar votantes de Vox de cara a los comicios autonómicos y locales. Lejos de eso, la candidatura de Pascual Salvador se afianza y sigue creciendo a costa de los populares.

Podemos desciende más y obtendría 4 diputados; y Cambiar la Región y Somos Región se quedarían fuera

Ciudadanos no podrá ver cumplido su objetivo de convertirse en el partido más votado y así poder reclamar el apoyo de PP y PSOE para gobernar. Se queda lejos de ambos contrincantes: a 13,1 puntos del PP y 11,7 del PSOE. Resulta bastante beneficiado de la ley electoral, que le permite duplicar su número de escaños, pasando de 4 a 8.

Reciben mayor preferencia

Los socialistas ganan en intención directa de voto

En intención directa de voto, el PSOE de Diego Conesa está un punto por encima de López Miras, con un 20,3%. Además de los populares, bajan Podemos y Cambiar la Región. Sobre los demás partidos, la formación animalista Pacma obtendría el 1,5% de los sufragios; mientras que Somos Región no llegaría al 1%, y el Movimiento Ciudadanos de Cartagena se quedaría en el 0,5%.

Existe empate entre PP y PSOE (con un 16,2%) cuando los votantes son preguntados por qué partido sienten más simpatía, aunque Ciudadanos sobresale con un 17,4%. Los socialistas superan por medio punto al PP entre los que piensan que ganará las elecciones. Asimismo, el 28% de los votantes prefieren que el PSOE gane las elecciones.

El 40% prefiere una coalición PP-Cs con apoyo de Vox; y el 39,5% quiere un pacto PSOE-Cs con Podemos

La encuesta plantea varios escenarios de pactos, en los que se produce prácticamente otro empate entre los dos posibles acuerdos de gobierno. El 40% de los ciudadanos prefieren una alianza poselectoral del Partido Popular en coalición con Ciudadanos y el apoyo de Vox; mientras que el 39,5% se inclina por un pacto del Partido Socialista con Ciudadanos y el apoyo de Podemos. El 16,2% no quiere ninguna de estas dos posibilidades.

Los pactos, más cerca

Las líneas naranjas frenan el acuerdo con Diego Conesa

Las combinaciones para los pactos de gobierno pivotan en torno a Ciudadanos, que tendrá que decantarse por el PSOE o el PP, si bien la formación naranja está marcando con insistencia unas líneas rojas que los socialistas murcianos no podrían cumplir: la reducción de impuestos, la posición sobre Cataluña y la renuncia a la política de Pedro Sánchez. El centro derecha dispone de más opciones en el caso de que se planteara una segunda votación en la Asamblea Regional, que requiere de mayoría simple de votos.

De acuerdo con los escaños proyectados ayer por el Cemop, PSOE y Cs sumarían 22 escaños con la horquilla más ancha, y precisarían de Podemos. Lo mismo ocurriría con la fórmula de PP y Ciudadanos, que necesitarían de Vox.

En el caso de que se planteara una segunda vuelta (gana el mayor número de votos), se repetiría la misma aritmética. La salvedad estriba en que PSOE y Podemos (con 18) no se impondrían si tienen enfrente al resto de partidos, y ni siquiera les valdría la abstención de Ciudadanos. El PP tiene otras combinaciones a su favor: sumaría 20 con Vox y le bastaría la abstención de Ciudadanos; y lo mismo sucedería si se coaliga con Cs y se abstiene Vox.

El equipo del Cemop, por otra parte, ofrece varios datos a nivel municipal: en el cómputo general de municipios, el PSOE ganaría con un 28,2% de los votos locales frente a los 25,2% del PP. No así en Murcia, donde prevalece el PP con ocho puntos de diferencia. Los socialistas ganarían en el resto de municipios de más de 50.000 habitantes.

Valoran más a Diego Conesa, pero prefieren que gobierne Miras Los resultados de la encuesta sobre valoración de líderes son un toma y daca para los candidatos autonómicos. El más valorado y conocido es Fernando López Miras: un 54% lo valora y es reconocido por casi el 60% de la población. Le siguen Alberto Garre y Diego Conesa. Los más desconocidos son Pascual Salvador Hernández, de Vox (el 87,8% no sabe quién es); Isabel Franco, de Ciudadanos (80,8%); y Óscar Urralburu, de Podemos Equo (71,2%). En una puntuación de cero a diez, todos los líderes aprueban excepto Urralburu. El mejor valorado es el socialista Diego Conesa, con un 5,8 de nota. Le siguen Isabel Franco (5,49), Alberto Garre (5,52), Fernando López Miras (5,41), Pascual Salvador Hernández (5,15) y Óscar Urralburu (4,91). Todos suben de nota respecto al barómetro de marzo. Llama la atención que Garre, el segundo líder más conocido y mejor valorado, no consiga escaño en la Asamblea. Las listas de Isabel Franco y Pascual Salvador, pese a ser los más desconocidos, lograrían 8 y 6 diputados, lo que revela una influencia a favor de sus marcas a nivel nacional. A la pregunta de quién prefiere que presida la Comunidad, López Miras está en cabeza con un 21,5%. Le sigue Conesa con un 17,8%. El 38,8% no sabe o le da igual.

Más mujeres que hombres prefieren un pacto PSOE-Cs Los votantes se sitúan claramente en el centro político. En una escala de 1 a 10, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, la media es del 5,44. Asimismo, el 38% de los murcianos cambiarían su voto para que no gobierne el partido que le desagrada. En cuanto al voto por sexo y edad, el PP y PSOE reciben más apoyo femenino que masculino; al contrario que Cs, Vox, Podemos y Somos. Sobre los pactos, son más las mujeres que prefieren una coalición de PSOE con Ciudadanos y Podemos. Por edades, la mayor franja de voto popular está entre los votantes de 65 años y más; en el PSOE se sitúa entre los 45 y 64 años; Ciudadanos, entre los 31 y 44 años; y en Podemos y Vox abarca de 18 a 30 años.