Elecciones Municipales Moratalla: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. CANDIDA MARÍN LOZANO.
2. DIEGO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
3. JUANA MARÍA ABELLÁN CARRASCO.
4. MARÍA ROSARIO GARCÍA OMA.
5. JOSÉ ABELLÁN CARRASCO.
6. RAQUEL GUERRERO MARTÍNEZ.
7. JESÚS MOLINA GARCÍA.
8. JUAN JULIÁN MARTÍNEZ ÁLVAREZ.
9. FRANCISCA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
10. ANDRÉS LLORENTE GARCÍA.
11. BALTA SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
12. INMACULADA TOVAR MARTÍNEZ.
13. ANTONIO GALLEGO MARTÍNEZ.
Suplentes:
1. IVÁN ALBERTO OLIT MORENO.
2. SEVERINA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.
3. DOLORES VALERO GUERRERO.
1. JESÚS AMO AMO.
2. VICTORIA DAMIANA VALERO GARCÍA.
3. MIGUEL MARTÍNEZ CASCALES.
4. ORNELLA BEATRIZ MORENO GARCÍA.
5. DARÍO MARTÍNEZ GALLEGO.
6. IRENE LLORENTE TALAVERA.
7. JESÚS DAVID PÉREZ GUERRERO.
8. EVA IBÁÑEZ MARTÍNEZ.
9. MIGUEL GARCÍA NAVARRETE.
10. MARÍA FLORA VALERO GARCÍA.
11. PABLO ÁLVAREZ NAVARRO.
12. ASCENSIÓN LUDEÑA LÓPEZ.
13. MIGUEL MARIANO LÓPEZ HERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ.
2. LUIS EGEA LÓPEZ.
3. MARÍA ENCARNA MORENO SÁNCHEZ.
4. ANTONIO VALERO GARCÍA.
1. JUAN PASCUAL SORIA MARTÍNEZ.
2. ROSA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
3. JULIÁN SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
4. ELENA LÓPEZ MARÍN
5. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ PÉREZ.
6. EDICTA SÁNCHEZ VALERO.
7. PABLO FERNÁNDEZ ABELLÁN.
8. MARÍA REMEDIOS LÓPEZ GARCÍA.
9. ANTONIO LOZANO MORENO.
10. ANTONIO MORENO MARTÍNEZ.
11. MARÍA CARMEN GUERRERO RODRÍGUEZ.
12. MARÍA MARGARITA GÓMEZ MORENO.
13. FERNANDO FERNÁNDEZ PÉREZ.
Suplentes:
1. MARÍA CRUZ FERNÁNDEZ GARCÍA.
2. ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ.
3. DOLORES GARCÍA LÓPEZ.