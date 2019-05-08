Elecciones Municipales Águilas: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. ISABEL MARÍA TORRENTE ZORILLA
2. OSCAR PÉREZ POMBO
3. NOELIA LOPEZ CORTÉS
4. JOSE ANTONIO ÁNGEL GIL
5. PHILIPA JANE COOK
6. JUAN ANTONIO LORENZO LÓPEZ
7. GEMMA LÓPEZ MARTÍNEZ
8. JOSE ANTONIO CERDÁN VEGA
9. VIOLETA HERNÁNDEZ LENCINA
10. PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
11. RAQUEL QUIÑONERO RODRÍGUEZ
12. BENITO RABAL BALAGUER
13. MARÍA LUZ LENCINA RICO
14. JOSE MARÍA HERNÁNDEZ PERTUSA
15. MARIA TRINIDAD ZAPATA NAVARRO
16. JUAN SÁNCHEZ LÁZARO
17. ENRIQUETA MATEOS CAMANFORTE
18. MIGUEL ÁNGEL TORRENTE ZORRILLA
19. CONSOLACIÓN CHICANO FERNÁNDEZ
20. MARIA JOSÉ LENCINA LÓPEZ
21. FRANCISCA SOLEDAD RUIZ MELENCHÓN
1. JUDITH REYES GARCÍA
2. ANDRÉS MARTÍNEZ PÉREZ
3. CONCEPCIÓN GRACIA ZAMORA
1. MARÍA DEL CARMEN MORENO PÉREZ
2. CRISTÓBAL CASADO GARCÍA
3. MARÍA DOLORES GARCÍA ALBARRACÍN
4. TOMÁS CONSENTINO LÓPEZ
5. MARÍA DOLORES SIMO SÁNCHEZ
6. JOSE MANUEL GÁLVEZ GARCÍA
7. ISABEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
8. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ CALVO
9. ELENA CASADO NAVARRO
10. GINÉS DESIDERIO NAVARRO ARAGONESES
11. FRANCISCA GALLEGO QUIÑONERO
12. JUAN ANDRÉS TORRES ESCARABAJAL
13. ENCARNACIÓN NAVARRO GUERRERO
14. ANDRÉS LÓPEZ GARCÍA
15. GINESA MARÍA DÍAZ GALLEGO
16. FRANCISCO ESCÁMEZ REVERTE
17. MARÍA DEL ROCÍO MUÑOZ MUÑOZ
18. ALONSO PAREDES MORATA
19. JOSEFA ESPINOSA RUIZ
20. CARLOS NORTE CERVANTES
21. CONCEPCIÓN CASTELO MATRÁN
1. GABRIEL NAVARRO PÉREZ
2. DOLORES LÓPEZ ESCOLAR
3. PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
1. DONOSA BUSTAMANTE SÁNCHEZ
2. FRANCISCO MARTÍNEZ DE GEA
3. ANTONIO RAFAEL BARBA CÁNOVAS
4. OLGA GÁLVEZ MONTALBÁN
5. FRANCISCO JAVIER CARRILLO CASTILLO
6. BENITO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
7. JOSE LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
8. MARÍA EUGENIA BARBERI ALVÁREZ
9. ANA BELÉN CARMONA SALMERÓN
10. MARÍA SOLEDAD MORENO LARIO
11. RAQUEL CRISTINA CANO ROBLES
12. MANUEL MUELAS ASENSIO
13. MARGARITA CONEJERO CHEVALIER
14. PEDRO CONEJERO MESONERO
15. JUAN VALVERDE MELENCHÓN
16. ELISABET JIMÉNEZ SOBRADILLO
17. VIRGILIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
18. LEONOR BARBA ORENES
19. MARCOS LÓPEZ PÉREZ
20. BEATRIZ TORRES FLORES
21. JOSE LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
1. JUANA NAVARRO MASEGOSA
1. DAVID LÓPEZ MULA
2. MARÍA ELIA OLGOSO RUBIO
3. PATRICIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-DELGADO
4. LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ
5. MARÍA MILLÁN MATEO
6. PABLO FERNÁNDEZ-LUNA MORALES
7. MARÍA DEL CARMEN CARDENAS LÓPEZ
8. JUAN MIGUEL SERRANO VÁZQUEZ
9. MARÍA LUISA MARTÍNEZ CARRASCO
10. SALVADOR CASANOVA CARRASCO
11. ANTONIA NADALES CONDE
12. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MATEO
13. ANA MARÍA PIÑERO DÍAZ
14. SERGIO AVILÉS RICO
15. MARÍA MULA GARCÍA
16. FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ GARCÍA
17. JUANA MARÍA NAVARRO MARTÍNEZ
18. ÁNGEL JOSÉ RABAL GALLEGO
19. MARÍA TERESA CALVO NAVARRO
20. JOSE MARÍA GARCIA CABRILLO
21. ROSA MARÍA DELGADO GARCÍA
1. FERMÍN VERA ASENSIO
2. MYRIAM GLADYS LORENZO GONZÁLEZ
1. NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ
2. JUAN GUIRADO MANZANARES
3. JOSE MIGUEL PÉREZ GARCÍA
4. LUCAS QUIÑONERO JESÚS
5. ENCARNA SORIA CABALLERO
6. ANA SEGOVIA NAVARRO
7. FRANCISCO GARCÍA AZNAR
8. CARLOS KÁISER RAMOS
9. NURIA SÁNCHEZ PIANELO
10. JUAN MIGUEL ACOSTA CALVO
11. MIGUEL BRAGADO MARTÍNEZ
12. JENNIFER DUEÑAS GONZÁLEZ
13. JAVIER LÓPEZ PIANELO
14. RUBÉN FRANCÉS RECHE
15. FRANCISCA ORTIZ CARRILLO
16. FRANCISCO JAVIER GEA MILLÁN
17. FRANCISCO JOSE LÓPEZ CAMPILLOS
18. BENITO ACOSTA YEPES
19. JUANA MARÍA CAMPOS MARTÍNEZ
20. JOSEFA ORTIZ CARRILLO
21. FRANCISCO JAVIER MATA FERNÁNDEZ
1. JOSE ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
2. MARÍA JOSE LÓPEZ MARTÍNEZ
3. MARÍA YOLANDA REY MARTÍNEZ
1. EVA MARÍA REVERTE HERNÁNDEZ
2. JOSE GARCÍA SÁNCHEZ
3. FRANCISCO NAVARRO MÉNDEZ
4. EMILIA MAGDALENA BAYONA MARÍN
5. ROSA MARÍA SOLER MÉNDEZ
6. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MELENCHÓN
7. ANTONIO LANDABURU CLARES
8. MARÍA JOSEFA CALVO LEYVA
9. ANA SOLEDAD SOLER HERNÁNDEZ
10. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
11. CATALINA LUISA AYÉN PERALTA
12. LORENZO SÁNCHEZ LÓPEZ
13. JUAN MANUEL ZARAGOZA SIQUIER
14. LIDIA MARÍA CREMADES SÁNCHEZ
15. MATÍAS CEGARRA ORTIZ
16. INMACULADA LÓPEZ DE HARO
17. JAVIER GARCÍA ESPADA
18. TERESA BUITRAGO SÁNCHEZ
19. ÁNGELA CAMPOY SÁNCHEZ-FORTÚN
20. FRANCISCO JOSE HERNÁNDEZ PEÑA
21. JUAN MARÍA VÁZQUEZ ROJAS
1. ANA MARÍA SÁNCHEZ HURTADO
2. DANIEL PÉREZ SANTOS
3. JUAN MANUEL LÓPEZ LAJARÍN