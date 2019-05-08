Elecciones Autonómicas
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Elecciones Municipales Águilas: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Elecciones Municipales Águilas: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

IU-Verdes, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Vox y PP concurren a los comicios municipales

LA VERDAD

IU-Verdes Águilas.CR

1. ISABEL MARÍA TORRENTE ZORILLA

2. OSCAR PÉREZ POMBO

3. NOELIA LOPEZ CORTÉS

4. JOSE ANTONIO ÁNGEL GIL

5. PHILIPA JANE COOK

6. JUAN ANTONIO LORENZO LÓPEZ

7. GEMMA LÓPEZ MARTÍNEZ

8. JOSE ANTONIO CERDÁN VEGA

9. VIOLETA HERNÁNDEZ LENCINA

10. PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

11. RAQUEL QUIÑONERO RODRÍGUEZ

12. BENITO RABAL BALAGUER

13. MARÍA LUZ LENCINA RICO

14. JOSE MARÍA HERNÁNDEZ PERTUSA

15. MARIA TRINIDAD ZAPATA NAVARRO

16. JUAN SÁNCHEZ LÁZARO

17. ENRIQUETA MATEOS CAMANFORTE

18. MIGUEL ÁNGEL TORRENTE ZORRILLA

19. CONSOLACIÓN CHICANO FERNÁNDEZ

20. MARIA JOSÉ LENCINA LÓPEZ

21. FRANCISCA SOLEDAD RUIZ MELENCHÓN

Suplentes

1. JUDITH REYES GARCÍA

2. ANDRÉS MARTÍNEZ PÉREZ

3. CONCEPCIÓN GRACIA ZAMORA

PSOE

1. MARÍA DEL CARMEN MORENO PÉREZ

2. CRISTÓBAL CASADO GARCÍA

3. MARÍA DOLORES GARCÍA ALBARRACÍN

4. TOMÁS CONSENTINO LÓPEZ

5. MARÍA DOLORES SIMO SÁNCHEZ

6. JOSE MANUEL GÁLVEZ GARCÍA

7. ISABEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

8. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ CALVO

9. ELENA CASADO NAVARRO

10. GINÉS DESIDERIO NAVARRO ARAGONESES

11. FRANCISCA GALLEGO QUIÑONERO

12. JUAN ANDRÉS TORRES ESCARABAJAL

13. ENCARNACIÓN NAVARRO GUERRERO

14. ANDRÉS LÓPEZ GARCÍA

15. GINESA MARÍA DÍAZ GALLEGO

16. FRANCISCO ESCÁMEZ REVERTE

17. MARÍA DEL ROCÍO MUÑOZ MUÑOZ

18. ALONSO PAREDES MORATA

19. JOSEFA ESPINOSA RUIZ

20. CARLOS NORTE CERVANTES

21. CONCEPCIÓN CASTELO MATRÁN

Suplentes

1. GABRIEL NAVARRO PÉREZ

2. DOLORES LÓPEZ ESCOLAR

3. PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

Ciudadanos

1. DONOSA BUSTAMANTE SÁNCHEZ

2. FRANCISCO MARTÍNEZ DE GEA

3. ANTONIO RAFAEL BARBA CÁNOVAS

4. OLGA GÁLVEZ MONTALBÁN

5. FRANCISCO JAVIER CARRILLO CASTILLO

6. BENITO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

7. JOSE LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

8. MARÍA EUGENIA BARBERI ALVÁREZ

9. ANA BELÉN CARMONA SALMERÓN

10. MARÍA SOLEDAD MORENO LARIO

11. RAQUEL CRISTINA CANO ROBLES

12. MANUEL MUELAS ASENSIO

13. MARGARITA CONEJERO CHEVALIER

14. PEDRO CONEJERO MESONERO

15. JUAN VALVERDE MELENCHÓN

16. ELISABET JIMÉNEZ SOBRADILLO

17. VIRGILIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

18. LEONOR BARBA ORENES

19. MARCOS LÓPEZ PÉREZ

20. BEATRIZ TORRES FLORES

21. JOSE LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Suplentes

1. JUANA NAVARRO MASEGOSA

Podemos

1. DAVID LÓPEZ MULA

2. MARÍA ELIA OLGOSO RUBIO

3. PATRICIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-DELGADO

4. LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ

5. MARÍA MILLÁN MATEO

6. PABLO FERNÁNDEZ-LUNA MORALES

7. MARÍA DEL CARMEN CARDENAS LÓPEZ

8. JUAN MIGUEL SERRANO VÁZQUEZ

9. MARÍA LUISA MARTÍNEZ CARRASCO

10. SALVADOR CASANOVA CARRASCO

11. ANTONIA NADALES CONDE

12. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MATEO

13. ANA MARÍA PIÑERO DÍAZ

14. SERGIO AVILÉS RICO

15. MARÍA MULA GARCÍA

16. FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ GARCÍA

17. JUANA MARÍA NAVARRO MARTÍNEZ

18. ÁNGEL JOSÉ RABAL GALLEGO

19. MARÍA TERESA CALVO NAVARRO

20. JOSE MARÍA GARCIA CABRILLO

21. ROSA MARÍA DELGADO GARCÍA

Suplentes

1. FERMÍN VERA ASENSIO

2. MYRIAM GLADYS LORENZO GONZÁLEZ

Vox

1. NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ

2. JUAN GUIRADO MANZANARES

3. JOSE MIGUEL PÉREZ GARCÍA

4. LUCAS QUIÑONERO JESÚS

5. ENCARNA SORIA CABALLERO

6. ANA SEGOVIA NAVARRO

7. FRANCISCO GARCÍA AZNAR

8. CARLOS KÁISER RAMOS

9. NURIA SÁNCHEZ PIANELO

10. JUAN MIGUEL ACOSTA CALVO

11. MIGUEL BRAGADO MARTÍNEZ

12. JENNIFER DUEÑAS GONZÁLEZ

13. JAVIER LÓPEZ PIANELO

14. RUBÉN FRANCÉS RECHE

15. FRANCISCA ORTIZ CARRILLO

16. FRANCISCO JAVIER GEA MILLÁN

17. FRANCISCO JOSE LÓPEZ CAMPILLOS

18. BENITO ACOSTA YEPES

19. JUANA MARÍA CAMPOS MARTÍNEZ

20. JOSEFA ORTIZ CARRILLO

21. FRANCISCO JAVIER MATA FERNÁNDEZ

Suplentes

1. JOSE ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ

2. MARÍA JOSE LÓPEZ MARTÍNEZ

3. MARÍA YOLANDA REY MARTÍNEZ

Partido Popular (PP)

1. EVA MARÍA REVERTE HERNÁNDEZ

2. JOSE GARCÍA SÁNCHEZ

3. FRANCISCO NAVARRO MÉNDEZ

4. EMILIA MAGDALENA BAYONA MARÍN

5. ROSA MARÍA SOLER MÉNDEZ

6. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MELENCHÓN

7. ANTONIO LANDABURU CLARES

8. MARÍA JOSEFA CALVO LEYVA

9. ANA SOLEDAD SOLER HERNÁNDEZ

10. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

11. CATALINA LUISA AYÉN PERALTA

12. LORENZO SÁNCHEZ LÓPEZ

13. JUAN MANUEL ZARAGOZA SIQUIER

14. LIDIA MARÍA CREMADES SÁNCHEZ

15. MATÍAS CEGARRA ORTIZ

16. INMACULADA LÓPEZ DE HARO

17. JAVIER GARCÍA ESPADA

18. TERESA BUITRAGO SÁNCHEZ

19. ÁNGELA CAMPOY SÁNCHEZ-FORTÚN

20. FRANCISCO JOSE HERNÁNDEZ PEÑA

21. JUAN MARÍA VÁZQUEZ ROJAS

Suplentes

1. ANA MARÍA SÁNCHEZ HURTADO

2. DANIEL PÉREZ SANTOS

3. JUAN MANUEL LÓPEZ LAJARÍN

Temas

Águilas, Elecciones Autonómicas De La Región De Murcia 26-M

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