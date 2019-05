José Ángel Alfonso: «Dotaremos a la Policía Local de armamento que intimide» José Ángel Alfonso, candidato del PP. / martínez bueso «Abriremos un cuartel en Altorreal y facilitaremos un botón del pánico a las viviendas de las urbanizaciones», afirma el candidato del PP a la alcaldía de Molina de Segura JUAN LUIS VIVAS Jueves, 23 mayo 2019, 03:05

José Ángel Alfonso (46 años), abogado de profesión, encabeza por primera vez la candidatura del PP en Molina de Segura, tras haber sido concejal junto al exalcalde Eduardo Contreras en legislaturas anteriores. Sabe que le toca remontada porque su partido perdió en 2015 más de 6.000 votos con respecto a los comicios de 2011, y a ello se suman los malos resultados de las últimas elecciones generales, en las que los populares se convirtieron en tercera fuerza política, por detrás de PSOE y Cs. Para conseguirlo se ha rodeado de un equipo renovado, con tan solo dos concejales actuales del PP, y ha puesto sobre la mesa un programa con 484 medidas.

-¿Por qué ha decidido ahora presentarse como cabeza de lista del Partido Popular?

-Uno de los motivos es que quiero demostrar a mis vecinos que no todos los políticos somos iguales, y por ello quiero hacer cosas que la sociedad está demandando. Por esta razón he planteado a todos los grupos políticos un pacto para que rememos en una misma dirección, arrinconando las banderas ideológicas y centrándonos en lo que nos une; es decir, en la finalidad que tenemos todos los grupos de que nuestro pueblo progrese. Por ello invité a los partidos a un pacto de ética y respeto mutuo, sin limitar el contenido del debate, pero cuidando las formas con el adversario.

«Vamos a regular las viviendas patera para acabar con el hacinamiento»

-¿Hay más motivos?

-Hay un motivo colectivo y es que quiero reilusionar a mis vecinos con la idea de vivir en Molina de Segura; quiero volver a ilusionar a los comerciantes para que el comercio vuelva a ser próspero, también a los empresarios para que puedan crecer en nuestra localidad; quiero motivar a empresas que están en otros pueblos para seducirlas y que vengan a Molina. Quiero ilusionar a la juventud para que tenga su espacio; quiero una ciudad más limpia.

-¿Cuáles son las líneas maestras de su programa?

-Lo que quiero destacar es que las 484 medidas son propuestas que hemos recogido de los propios vecinos en las reuniones mantenidas durante el último año y medio. Por tanto, soy un mero portavoz de sus peticiones. Se resumen en que son propuestas para los próximos cuarenta años, es un proyecto de futuro. Y no me cabe duda de que, gobierne quien gobierne, muchas de estas medidas serán llevadas a cabo por cualquier partido. No son medidas populistas ni ideológicas, sino prácticas. Y por ello me he comprometido ante notario para que se lleven a cabo.

-¿Tiene la intención de asumir la Concejalía de Policía Local y Seguridad Ciudadana si es investido alcalde?

-Es uno de mis compromisos. Al margen de los datos, es decir, si hay o no hay seguridad, las sensaciones que me han transmitido los vecinos son de inseguridad, sobre todo en las zonas del campo y de las urbanizaciones. Quiero asumir esta concejalía, aunque sé el trabajo que conlleva. No quiero protegerme detrás de ningún concejal, sino ser yo el que se ponga al frente de las decisiones y medidas relevantes que se tomarán para evitar la delincuencia en Molina.

«Molina está muy cerca de la Universidad; puede ser la excusa perfecta para que muchos universitarios residan en zonas despobladas»

-¿A qué medidas se refiere?

-Una de ellas será la puesta en marcha de un cuartel de la Policía Local en Altorreal. Otra será la implantación de un botón del pánico que voy a suministrar a los vecinos de las urbanizaciones, geolocalizando todas sus viviendas con el cuartel de la Policía Local, al que podrán dar la alerta a través de un dispositivo móvil e, inmediatamente, saber que está ocurriendo algo en una vivienda. También quiero dotar a la Policía Local de armamento que, hasta ahora, nunca se ha visto. Se trata de armamento que se ha visto en Comisarías de Policía Nacional y Guardia Civil, pero no en Policía Local. Lo he estudiado y se puede hacer. Quiero dotarles de armamento que intimide.

-¿Mejorarán las comunicaciones con las urbanizaciones?

-Quiero llevar a cabo un plan de movilidad para mejorar las comunicaciones. Pero también será un plan para eliminar las barreras arquitectónicas. Aumentaremos la frecuencia de los autobuses y, además, quiero hacer una lanzadera universitaria para acercar la Universidad a Molina de Segura. Mi objetivo es que Molina se convierta en una ciudad universitaria. Estamos muy cerca y puede ser la excusa perfecta para que muchos universitarios residan en Molina y para rehabilitar la zona del centro y zonas despobladas, revitalizándolas.

-¿Qué políticas sociales destacan en su programa?

-Una de las cuestiones que destacamos es que no queremos que los trabajadores sociales se limiten a tareas administrativas, sino que estén velando por los menores en los centros educativos, comprobando que no hay desarraigo ni absentismo, con la finalidad de que haya fracaso escolar cero. Queremos que todos los colegios tengan comedor, a fecha de hoy faltan dos, y que no se reduzcan los servicios en los centros, aunque se estén reduciendo las matrículas.

-¿Cómo piensan reactivar el tejido comercial y empresarial del municipio?

-Vamos a crear el área comercial urbana porque el casco urbano es el mejor centro comercial posible, pero no puede competir con las grandes superficies. Hay que dotarles de las mismas herramientas, buscando parkings disuasorios, y vamos a eliminar cargas fiscales, como la tasa de ocupación de vía pública por instalación de mesas y sillas. También queremos formarlos y crear una plataforma 'online' para que puedan competir. Por otro lado, queremos regular por ordenanza las viviendas patera.

-¿Eliminar vivienda patera?

-Si, me refiero al hacinamiento que existen en muchas viviendas porque se realquilan habitaciones. Queremos acabar con ello a través de una ordenanza.

-¿Confía en la remontada?

-Estoy convencido de que la gente ha sabido ver que el PP se ha renovado. Con nosotros no se respetó que gobernara la lista más votada y no sé qué pasará después.

-¿Con qué partidos pactaría?

-No quiero eludir la respuesta, pero no estoy centrado en eso. Mi pacto es con los vecinos que me han trasladado 484 propuestas. Lo que tengo claro es que no me importa la silla. Lo que decía mi mujer: «¿Qué necesidad tenemos?». En política voy a perder dinero, voy a perder salud, voy a perder calidad de vida. No me preocupa la silla, me preocupa que se cumplan las medidas.