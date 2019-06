Vox prefiere hacerse un «harakiri político» antes que ceder al «chantaje» de Cs El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una foto de archivo. / Juan Carlos Hidalgo / EFE Santiago Abascal insiste en que su partido no apoyará gobiernos donde haya miembros que no quieran sentarse con ellos a dialogar EFE Murcia Martes, 4 junio 2019, 12:11

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este martes que su partido no va ser «cómplice de la tomadura de pelo ni del cordón sanitario» que Cs les quiere imponer y aseguró que prefiere hacerse el «harakiri político» antes que ceder al «chantaje» de la formación naranja. En una entrevista en esRadio, Abascal advirtió de que si Cs sigue imponiéndoles el cordón sanitario, «el PP podría gobernar en solitario con nuestro apoyo».

Abascal recordó a Ciudadanos que Vox no se opone a que Begoña Villacís sea alcaldesa de Madrid o Ignacio Aguado presidente de la Comunidad madrileña. Además, recordó que lo que plantean es «un acuerdo global» porque la «alternativa ideal es el tripartito (PP, Cs y Vox)». El líder de Vox también desmintió que se reuniera con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para pedir consejerías en la Comunidad de Madrid a cambio de apoyar a la popular Isabel Díaz Ayuso.

También insistió en que su partido no apoyará gobiernos -entre ellos el de la Región de Murcia- donde haya miembros que no quieran sentarse con ellos a dialogar y reiteró que es «hipersensible» ante lo que percibe como un chantaje, «y ante el chantaje, prefiero el harakiri político». Abascal también se refirió a la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Andalucía, anunciada este lunes, y explicó que la intención de su formación no es bloquear sino negociar.

Santiago Abascal recordó a Cs que los presupuestos andaluces sin el apoyo de Vox son «papel mojado» y emplazó a la formación naranja a aceptarles como interlocutor. «Que no nos ninguneen», dijo. Respecto a las actas sobre la negociación con ETA, Abascal reiteró que su formación estudia querellarse contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero «por los delitos de colaboración con banda armada, revelación de secretos y traición».