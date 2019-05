López Miras ofrece un pacto a Cs mientras Conesa y Urralburu ven cerca el cambio

laverdad.es

Franco se alinea con el PP: "Nosotros siempre hemos apostado por la libertad". "No conoce el sistema", le contesta Urralburu. "Usted no me conoce, yo soy madre y he hecho el seguimiento de mi hija. Conozco el sistema a nivel de usuario. Somos los padres los que sabemos para nuestros hijos", indica Franco