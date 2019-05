El PP destinará 10 millones más a la promoción del deporte López Miras lanza a canasta con un grupo de deportistas en silla de ruedas, entre ellos, Sonia Ruiz. / N. GARCÍA López Miras promete impulsar los equipos de base y promover la práctica femenina y adaptada con incentivos LA VERDAD MURCIA. Jueves, 23 mayo 2019, 07:19

El Partido Popular se comprometió ayer a incrementar el presupuesto destinado a la promoción del deporte hasta alcanzar los 10 millones de euros en la próxima legislatura si vuelve gana las elecciones autonómicas este 26 de mayo. El presidente regional y candidato del partido a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, manifestó ese compromiso en un acto en el que estuvo acompañado por la número tres en su lista a la Asamblea Regional, la capitana de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, Sonia Ruiz.

Miras subrayó la importancia de impulsar el deporte de base «como cantera para los deportistas profesionales y de élite» que son, además, «un importante activo para la promoción de la Región». Por eso, mostró su «apoyo y respaldo» a las federaciones deportivas, que participarán «en la planificación de las líneas fundamentales de la política de deportes» si vuelve a ser presidente.

También prometió que consolidará el programa de ayuda al deporte femenino «con incentivos adecuados para impulsar la incorporación de la mujer a la práctica deportiva de todos los niveles y, especialmente, en el deporte profesional». También destacó la necesidad de «seguir trabajando por un deporte inclusivo, sin barreras, para que pueda llegar a todas las personas» mejorando la accesibilidad de las instalaciones deportivas e impulsando programas de difusión del deporte adaptado. Para fomentar el deporte en todos los municipios, anunció también la conexión de todas las localidades de la Región por senderos naturales, vías verdes o itinerarios ecoturísticos, con lo que se crearán más de 3.000 kilómetros de senderos naturales.

«Es invertir en educación, calidad de vida, turismo y salud, además de fortalecer la identidad regional»

«Nuestra Región ofrece recorridos y espacios naturales excelentes para la práctica de múltiples disciplinas deportivas», aseveró Fernando López Miras, quien anunció que «una medida potente del programa electoral del PP» es la que propone la conexión de todas las localidades de la Región por senderos. En su opinión, «invertir en deporte es invertir en educación, calidad de vida, turismo y salud, empezando por la escuela y el deporte de base, que es la mejor oferta de ocio que podemos ofrecer a nuestros jóvenes y la manera más eficaz de enseñar buenos hábitos». Además, remarcó que «el deporte fortalece nuestra identidad como Región».

El candidato popular reconoció también el compromiso y las aportaciones de entidades sociales e instituciones con los equipos deportivos y los deportistas de la Región: «Su contribución es vital para proyectar a los grandes hombres y mujeres que representan a todos los murcianos en competiciones por todo el mundo. Mi gobierno seguirá tendiéndoles la mano y colaborando para promocionar el deporte en todos los niveles», dijo. El candidato hizo entrega a la número tres de la candidatura regional de la bandera de la Región de Murcia «para que nos represente en la Copa de Naciones que disputa la selección española de baloncesto en silla de ruedas», un equipo al que deseó «la mayor de las suertes».

«Más campaña»

López Miras dijo ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que está convencido de que seguirá «siendo presidente porque tengo el único proyecto para todos, el millón y medio de murcianos. Me presento con ganas, ilusión y mucha fuerza. Estoy haciendo lo que me gusta, que es estar en la calle, con mi gente, porque yo soy un político de calle, y estos 15 días me permiten estar hablando con todos y mirándoles a los ojos, que me cuenten sus problemas. Me gustaría que la campaña durase 15 días más», remarcó.