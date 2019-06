El desapego del voto inglés La mayoría de residentes vieron las elecciones locales con lejanía y 'pasaron' de las europeas ALEXIA SALAS San Javier Domingo, 2 junio 2019, 10:40

«Ni de política, ni de religión ni de la muerte». Son temas de los que no hablan los compatriotas de Jane Cronin, una veterana residente británica de la costa murciana. «No sé en realidad de qué hablamos. Del tiempo tal vez», ríe con un resto de ironía norteña. El tópico inglés, que evita cualquier tema que pueda agriarles el té, parece arraigar con fuerza en la costa murciana, donde Cronin asegura que «es fácil vivir plácidamente y salir a la calle, saludar a la gente y no enterarte de la crispación de los políticos». Eso no quiere decir que se mantengan al margen de todo, ya que la Asociación de Angloparlantes Adapt a la que pertenece trabaja con colectivos desfavorecidos y mantiene una línea de donaciones y actos benéficos.

La distancia con la 'olla a presión' de la política española, sin embargo, existe. «Los ingleses están menos politizados que los españoles. Aquí todo eso es muy intenso», comenta Cronin. Salvo excepciones de residentes británicos de larga estancia, que llegan ya a participar en listas políticas municipales, «en general se interesan por quién será el alcalde o alcaldesa, pero no se informan de cuestiones más allá de los problemas de su urbanización, que son los que les afectan, o los impuestos», explica la profesora de idiomas.

La escocesa Irene Frame, vecina de El Mojón, cree que «habría sido positivo un cambio político, pero la alcaldesa también ha hecho algunas transformaciones positivas, aunque desafortunadamente ninguna de ellas ha llegado a El Mojón».

En La Manga hay censados 1.465 extranjeros con derecho a voto y solo 612 acudieron a las urnas

El desapego mutuo entre políticos locales y residentes extranjeros dio lugar a una alta abstención en las urnas. Como botón de muestra, La Manga. De los 1.465 residentes con derecho a voto solo acudieron el pasado domingo a votar 612. Los que depositaron sus papeletas en los dos colegios electorales de La Manga lo hicieron para dar su apoyo mayoritario al PP, que duplicó en votos al PSOE. La posición conservadora de la franja de arena no es nueva, pero sí el crecimiento de Vox, que logró en La Manga el segundo mejor resultado de San Javier, después del obtenido en la Ciudad del Aire, la urbanización militar de La Ribera.

En El Mojón, donde residen numerosos británicos, también ganó el PP, aunque con menor distancia del PSOE y con un fuerte apoyo a Vox y Ciudadanos. En cambio, las urnas de la urbanización alcazareña Oasis, poblada por extranjeros de múltiples nacionalidades, recogieron un contundente apoyo al PSOE, al igual que en las otras dos barriadas de abundante vecindario europeo, Lomas del Rame y Euromarina.

Idioma y 'Brexit'

La barrera del idioma y la falta de información son los dos baches en el camino de los extranjeros hacia la mesa electoral. «En Inglaterra es muy diferente el modo de votar. Eliges a un candidato y marcas a quien quieres que represente a tu distrito, pero aquí van y se encuentran decenas de papeletas. Se encuentran incómodos», explica Cronin. A pesar de las dificultades para participar del derecho al sufragio, la profesora señala otro elemento que sus compatriotas se niegan a digerir: el 'Brexit'. «Muchos de los que han ido a votar, lo han hecho solo en las municipales, porque están hartos de los temas europeos», afirma.