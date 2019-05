El deporte, surtidor inagotable José Ángel Antelo, Ginés Ruiz, Juan Bernal, Sonia Ruiz y Mayte Martínez. / LV Los partidos miran de nuevo a las canchas para engrosar sus listas electorales CÉSAR GARCÍA GRANERO Viernes, 10 mayo 2019, 03:21

Resulta que se ha puesto de moda. De un tiempo a esta parte los partidos le hacen ojitos al deporte, buscando bien la transfusión de valores que este transmite, bien el imán de un rostro conocido. Ruth Beitia, María José Rienda, Javier Imbroda, Fermín Cacho, Pepu Hernández... La lista es larga y no solo a escala nacional, también en Murcia ha habido un cierto remeneo de nombres, con unos que se van de la refriega política, como el éxarbitro Alonso Gómez López, y otros que llegan, como Antelo y Sonia Ruiz, por ejemplo, o como Mayte Martínez, así, con esa i griega rebelde. «Es que si me llaman María Teresa ni me entero», dice esta lorquina, presidenta del Lorca Féminas, colaboradora con el Teléfono de la Esperanza, precursora del fútbol femenino en la Región y recién aterrizada en el alboroto político. «Me llamó Pencho -habla del alcalde de Lorca- y yo le dije: 'Oye, pero si no sabes si soy de tu partido'. Él me respondió que era valiente, válida y trabajadora, con eso me vale. Lo hablé con mi familia y aquí estoy», dice Mayte, quien tendrá que dejar el Lorca Féminas. «Me da pena pero no puedo con todo. Eso sí, seguiré vibrando en los partidos».

¿Qiénes son? José Ángel Antelo Exjugador de baloncesto, en marzo anunció su retirada del UCAM, en el que jugó 7 años. Va como número 3 de Vox en Murcia. 32 años. Ginés Ruiz. Candidato de Podemos-Equo a la alcaldía de Murcia, este exjugador y exentrenador de baloncesto tiene 43 años y es también abogado ambientalista. Juan Bernal. Va como número 7 por el PSOE en Calasparra. Deportista aún en activo, logró el bronce en el Campeonato de España de duatlón-cross. Tiene 35 años. Sonia Ruiz. Jugadora de baloncesto en silla de ruedas, es internacional. Tiene 38 años y va como número tres de la lista regional del PP. Mayte Martínez. Presidenta del Lorca Féminas y responsable del fútbol femenino en la Región, tiene 46 años y va como número 2 del PP en Lorca.

No todos van a cambiar la pista por el púlpito. Los hay que esperan poder eslabonar las dos carreras, política y deportiva. Es el caso de Sonia Ruiz, una de las apuestas de más quilates del PP regional, que la ha colocado en la misma rampa de salida: número tres en la lista autonómica. Unionense, jugadora de baloncesto en silla de ruedas, internacional y con un equipo en Primera, el UCAM BSR Murcia, con 17 años sufrió una lesión medular por un accidente de moto que la dejó sin movilidad en las piernas. «Me llamó Fernando -habla del presidente regional- y me puse un poco nerviosa, porque no sabía para qué era, pero al rato me propuso entrar. Hablé con mi familia y con mi equipo en silla de ruedas, y vi que podía seguir sin mí. Y entonces acepté».

Hasta Tokio 2020

En todo caso, quiere seguir al pie del cañón como jugadora y 'colgar la silla de ruedas' en Tokio 2020. «Tengo unos horarios de entrenamiento raros, de tres a cinco de la tarde, que por eso mismo, por ser raros, me permiten medio compaginarlos con la política, así que quiero seguir hasta los Juegos», dice Sonia que, de todos modos, ya está notando en sus carnes el vértigo del estrés político. En unos días se ha reunido con un sinfín de clubes, asociaciones, federaciones y personas vinculadas al deporte para saber de sus penas y glorias y conocer mejor lo que le espera a la vueltra de la esquina, si sale elegida. «Esta misma tarde me veo con los del tenis de mesa, y mañana con los de la Federación de Atletismo. Es un no parar, pero me gusta escucharlos».

Antelo vivirá su primera aventura política: «Buscaba una vida más tranquila tras retirarme, pero me llamó Vox»

En un ámbito más local aparece el que quizá sea el rostro más popular en el popurrí de deportistas reclutados para la causa en estas elecciones: el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo, que va como número 3 de Vox por Murcia. Retirado de las canchas hace solo unas semanas a causa de las lesiones, alejado del vocerío del deporte, del estrés de cada fin de semana y del tumulto general de cada partido, cuando al fin esperaba calma, paz y sosiego, sonó su móvil y la llamada de Vox lo cambió todo. «Como mi idea era una vida más relajada, hablé con mi mujer cuando me llamó Pascual -habla del líder regional de Vox-. 'Tú sabrás lo que haces, pero la gente aquí te ha apoyado siempre y es una forma de devolverle ese apoyo', me dijo y acepté». Este coruñés, excapitán del UCAM y uno de los jugadores más emblemáticos del club esta década por su entrega bajo los aros, asegura que «solo estoy para echar una mano. Nunca me había planteado entrar en política, tengo claro que mi ámbito es el deportivo y solo pretendo ayudar». En cuanto a por qué le ha llamado Pascual Salvador, asegura que se define como alguien conservador y normal, al que le gusta su familia y ama su país. Como colaborador de la UCAM en el ámbito del marketing deportivo, cree en las posibilidades del deporte como fuente de promoción turística y considera que la gestión de las instalaciones deportivas en Murcia es algo más que mejorable. «Hay pistas, las de los colegios públicos, pero, ¿por qué no se abren?», se pregunta y deja caer otra interrogante: «¿Por qué el Palacio de los Deportes no se rentabiliza con un nombre? La pista del Obradoiro, en Santiago de Compostela, una ciudad más pequeña que Murcia, se llamó un tiempo Mexillón Arena».

Sonia Ruiz es una de las apuestas fuertes del PP: «Quiero seguir hasta los Juegos, así que espero poder compaginarlo»

Cuestión de altura

También en Murcia, pero al otro lado, y no más bajo pese a los 2,03 de Antelo, estará Ginés Ruiz, exjugador y exentrenador de baloncesto, que dirigió al Jairis femenino de Alcantarilla. Atrás dejó las canchas, pero no el deporte, «ahora le doy a un saco de boxeo que tengo en casa, para desfogar», dice. «El deporte me ha enseñado a trabajar en equipo, la necesidad de planificar y ser consciente de que siempre puede haber alguien más fuerte que tú», explica este abogado experto en medio ambiente.

También el PSOE ha buceado en el caladero deportivo. Así, en Calasparra, como número siete, está Juan Bernal, duatleta, a quien el alcalde, el socialista José Vélez, llamó para darle el área de Deportes, si salen elegidos. «No me dejaré el duatlón, aunque sí una tienda, Atmósfera Sport, que tengo en vías de traspaso. Lo que tengo claro es que no me dejaré el deporte. Yo no soy político, solo quiero ayudar».