«Cuatro años más de parálisis municipal serían irreparables»

Se reconoce una persona, emocional y mentalmente, muy fuerte. Afirma que no hace nada a lo loco. Con calma y controlando la situación lleva esta campaña electoral, en la que apenas tiene tiempo para comer y ver a la familia. Noelia Arroyo (Cartagena, 1979) no muestra, abiertamente, el alto grado de estrés que soporta estos días, claves para alcanzar la alcaldía de Cartagena, a la que quiere llegar por «amor a esta ciudad, paralizada durante los últimos cuatro años». Cada día elige un barrio, una calle, una plaza, un mercado para mezclarse entre sus vecinos y preguntarles «qué necesitan». Su estrategia de ir «puerta a puerta» le sirve para que «me conozcan más y, de paso, yo a ellos y sus inquietudes». Confiesa que es persona de barrio, no en vano se crió entre Santa Lucía y San Antón, pero lo que más le gusta es pasear por el centro y perderse por las playas de La Manga, donde se siente «feliz».

- Dice que Cartagena lleva paralizada desde hace cuatro años. Si llega hasta la alcaldía, ¿qué tres cambios haría de manera urgente, para salir de ese, como dice, «estancamiento»?

- Recuperar el Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Imsel), lo antes posible, porque hay una queja permanente en todos los pueblos de litoral sobre la suciedad y el escaso mantenimiento de los servicios. Vecinos de esas localidades me dicen que están peor que nunca. Otro será hacer un plan estratégico para el turismo, junto a todos los sectores implicados, entre ellos hoteles y bares. El Gobierno local ha roto el diálogo con ellos durante esta legislatura y yo lo quiero recuperar. Y en tercer lugar, dar más autonomía y ampliar el número de Juntas Vecinales. Ha habido poca inversión en barrios y diputaciones, que conmigo tendrán un presupuesto propio. Apuesto por un modelo más descentralizado.

- ¿Cuál será su proyecto estrella, ese en el que se basará toda su política?

- La Agenda 20/30, que he confeccionado con profesionales, colectivos y vecinos es una propuesta de estrategia de futuro para la ciudad. En estos últimos cuatro años, solo hemos sobrevivido. No se ha pensado en un modelo de municipio. Otros cuatro años de parálisis no nos lo podemos permitir, serían irreparables.

- Para conseguir todo eso se vislumbra un escenario en el que parece que será necesario pactar para llagar a dirigir el Ayuntamiento.

- Solo me puedo permitir el lujo de hablar de mi programa, para conseguir un gobierno fuerte y estable. El actual fue fruto de la unión de dos partidos rubricado en una servilleta. Este tiempo hemos visto de todo entre ellos: broncas, peleas y líos internos. Eso ha tenido su repercusión en el municipio.

- Pero, ¿habrá pensado con quién podría pactar para conseguir su objetivo?

- Antes de las elecciones yo pacto con todos, para poner en marcha un modelo de ciudad para avanzar.

- Entonces, ¿pactaría con todos?

- Yo he propuesto ya a todos los partidos políticos un pacto, para que entre todos diseñemos el programa de futuro para Cartagena. Ninguno me ha contestado. No quieren hablar de un modelo conjunto.

- Y después de los comicios, ¿con qué formación política cree que podría hacer realidad esos proyectos de los que habla?

- Con todos. No excluyo a nadie. Entiendo que todos los partidos que tengan representación en el Ayuntamiento quieren lo mejor para Cartagena. Quiero hablar con todos y el que se excluya, que se excluya él solo.

- Dice que pactaría con todos, ¿pero con alguien en particular?

- No hablo de reparto de poder.

- Pero ha tenido que pensar en ese momento, porque las encuestas dicen que los pactos serán necesarios.

- No, no. Ahora mismo no pienso en el yo, pienso en los cartageneros, que es lo que ha faltado estos años. Después de las elecciones, llamaremos a la responsabilidad y al sentido común, para formar ese gobierno.

- ¿Con cuántos concejales se ve?

- No hago apuestas. Lo que hago es recorrerme cada rincón de Cartagena, para hacer reflexionar a los vecinos y obtener el mejor resultado. Tengo buenas sensaciones, porque no veo ni equipo ni programa en las otras alternativas a la derecha.

- La encuesta de Sigma Dos para 'La Verdad' le da una victoria al PSOE. Al PP le da 7 concejales, tres menos que en las elecciones de 2015. ¿Confía en una remontada?

- La remontada es posible porque, a la vista de la encuesta, los votantes comprobarán que es real el riesgo de otro 'pacto de la servilleta'. Nosotros vamos a seguir ofreciendo nuestro proyecto y a recordarles que ellos deciden si es bueno para Cartagena hacer alcalde a López, reprobado por machista y pendiente de sentencia por una denuncia por agresión. Mi proyecto está abierto a todos, con independencia de siglas y colores, por eso mi opción es la única que puede sumar a más cartageneros para superar el bloqueo y el enfrentamiento.

- Critica a Castejón, porque dice que ha subido impuestos. ¿Qué hará usted al respecto?

- Eliminar las plusvalías municipales vinculadas al impuesto de sucesiones y donaciones y suprimir las tasas por licencia de actividad. Las que se aplican por apertura, cambio de actividad, traspaso o declaraciones responsables de comercios, hostelería y establecimientos hoteleros. Impulsaremos un programa de ventajas fiscales, para establecimientos hoteleros que estén abiertos los 365 días del año y otro específico de apoyo a las iniciativas comerciales en el entorno del Mar Menor.

- Ha sido muy criticada porque cuando era consejera no fueron materializados los proyectos que pretendía para Cartagena. Por ejemplo, los dos más importantes no salieron, como el Cine Central y la rehabilitación de la Casa del Niño.

- Con el Cine Central estuvimos siete meses bloqueados, esperando un permiso municipal solo para limpiar. Con la Casa del Niño ha sido igual. No hemos tenido apoyo ni colaboración para sacarlos adelante. El Gobierno local ha paralizado los trámites, como ha hecho con todo.

- Si llega a la alcaldía, ¿hará un presupuesto nuevo para lo que queda de año o diseñará otro para el año que viene?

- Primero habrá que ver qué compromisos se han adquirido y las hipotecas que nos dejan los que han estado los últimos cuatro años.

- Entre los proyectos que ya ha anunciado está la recuperación del Barrio de Emprendedores, un proyecto de Pilar Barreiro. ¿Lo ve viable?

- Quiero recuperar el Monte Sacro, vinculado a la Universidad Politécnica de Cartagena. Todos me han hablado bien de este proyecto. Uno de mis ejes es retener el talento de la UPCT en Cartagena. Por eso le veo recorrido. Debe ser una zona para vivir e investigar.

- ¿No le preocupa que el ciudadano piense que es un proyecto antiguo?

- No es un proyecto del PP, exclusivamente. Es de los empresarios, de la Universidad y de la Comunidad Autónoma. Es bueno para todos.

- Poco se ha hablado estos días de medio ambiente. ¿Qué hará con el Hondón y Española del Zinc?

- Uno de los grandes errores de estos cuatro años ha sido la compra de los terrenos del Hondón. Pero como los tenemos, hay que actuar. Los técnicos nos recomiendan un gran pulmón verde, con el sellado y la reforestación.

- ¿Hará algo por los vecinos del Llano del Beal?

- No tengo una varita mágica. Es un problema de muchos años atrás. Hay que ponerse a trabajar. Hay que mandarles un mensaje de tranquilidad y decirles que eso no afecta a sus hijos ni a ellos. Hay que hacer todo lo posible para que los residuos mineros no lleguen al Mar Menor, como hacer barreras y diques de contención. Debe ser un plan de actuación integral.

- ¿Se está actuando correctamente en el Mar Menor?

- No lo sé. Lo que hay que hacer es seguir trabajando bajo el amparo del comité de expertos.

- Hay propuestas, pero pocas se han materializado hasta ahora.

- Nos deben dejar actuar. Cuando lo hemos querido hacer, por ejemplo en las playas, nos han parado los ecologistas con denuncias. De esta forma se le hace daño a los comerciantes, a los hosteleros y a los vecinos, entre otros muchos. Aún no he escuchado a Castejón pedirle al Gobierno de España que ponga en marcha el Plan de Vertido Cero. Yo sí lo haré.

- Una de las principales reivindicaciones de los padres de alumnos es la mejora de los centros educativos. ¿Tiene respuesta para ellos?

- Una de las primeras cosas que haré cuando llegue al Ayuntamiento en Educación será desbloquear el proyecto del nuevo colegio de La Aljorra. El solar sigue siendo un bancal y no sé cuánto tiempo llevamos así. Se ha mareado a los vecinos y cuando parecía que ya estaba todo, la Comunidad aún espera una respuesta del Ayuntamiento.

- Pero, ¿destinará más recursos para arreglos?

- Hablaré con los padres, para saber qué necesidades hay en cada centro, porque ellos saben en qué priorizar.

- ¿Es partidaria de ampliar las zonas peatonales?

- En el casco antiguo apuesto por recuperar y poner en valor las calles San Fernando y Cuatro Santos y eliminar ese efecto cremallera en el centro con lo ya peatonalizado. Creo que primero es necesario un plan para incentivar la apertura de aquellos locales vacíos.

- A los comerciantes les gustará esta idea, pero, ¿qué más hará por ellos?

- Un plan estratégico de comercio consensuado con el sector, que en esta legislatura quedó en borrador al detectarse que había sido plagiado de un plan de Palencia.

- Pese a que el turismo es uno de los puntales de la ciudad, no termina de explotar. ¿Qué hará al respecto?

- Primero, mejorar la interlocución con todo el sector. Después, quiero hace un plan estratégico para profesionalizar los objetivos. Nuestro motor económico debe ser el turismo. Además, vamos a reforzar el Consorcio de La Manga, para planificar junto el Ayuntamiento de San Javier la unificación y mejora de servicios, la modernización de su marca turística y la elaboración de una oferta común de cultura y ocio.

- Los empresarios reclaman más promoción.

- Es cierto. Los empresarios me dicen que están muy enfadados, porque no ha habido ni planificación ni promoción. Así, el Gobierno local se está cargando Puerto de Culturas. Y el ejemplo está en que en 2018 tuvimos menos pernoctaciones que otros años.

- ¿Qué hará con el Plan General?

- Me comprometo a tener una Plan General Urbano en los próximos cuatro años. El avance presentado por Castejón olvida sectores estratégicos como el universitario y el turístico. Además es incoherente, porque no contempla, tampoco, la Sierra Minera.