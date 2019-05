Cs: «Dejar gobernar a la lista más votada en el Ayuntamiento de Murcia no funcionó en 2015» El concejal de Cs en funciones en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, este lunes en el Consistorio. / Nacho García / AGM Mario Gómez asegura que «los ciudadanos decidieron que Cs sea un partido decisivo y se va a analizar en el Comité Territorial y poner en conocimiento al Comité de Pactos para negociar el mejor programa para la gobernabilidad» EP Murcia Martes, 28 mayo 2019, 14:06

El concejal de Ciudadanos en funciones en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, recordó que el horizonte para sentarse a hablar con otras formaciones políticas está claro, «será hasta el 15 de junio, cuando se constituye la composición del Pleno» y tomen sus actas de concejal. En la ciudad de Murcia, el PP consiguió en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo 11 concejales, 9 el PSOE, 4 Ciudadanos, 3 VOX, y Podemos, 2. La mayoría absoluta son 15 concejales.

«Las condiciones que se han puesto sobre la mesa no son las de 2015, se ha visto que la estrategia no funcionó porque se dejó gobernar a la lista más votada», enfatizó el cabeza de lista de la formación naranja en la ciudad de Murcia, para añadir que «el sistema ha permitido que el PP haya estado gobernando durante cuatro años de espaldas a los ciudadanos» y ahora «venimos a entrar en los gobiernos con el fin de solucionar problemas y no poner trabas».

«El planteamiento en las elecciones de este año era entrar con ganas de dirigir y gobernar», recordó Mario Gómez, «ya tenemos experiencia de los cuatro años, somos decisivos y vamos a condicionar la forma de hacer política». Posiblemente, continuó, «entremos en los gobiernos como partido decisivo para poder transformar este municipio y hacerlo más ágil», generando un municipio de oportunidades para todos, «eliminando las desigualdades y centrándonos en las personas y en mejorar la calidad de vida de los murcianos».

«Los ciudadanos han decidido que Cs sea un partido decisivo, pondremos nuestro proyecto y programa electoral, que nace de la demanda y carencias del municipio que nos han ido trasladando los vecinos estos cuatro años, para analizar en el Comité Territorial y poner en conocimiento al Comité de Pactos para que se negocie el mejor programa posible para garantizar la gobernabilidad y estabilidad en la séptima ciudad de España» que, a su juicio, «necesita un partido como Ciudadanos para regenerar la política, dar transparencia y hacer un municipio de oportunidades para todos».