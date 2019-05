Abarán, un consistorio abocado a una coalición Los candidatos a la alcaldía de Abarán Juan Miguel Molina (Somos Región), José Miguel Manzanares (PP), Jesús Gómez (PSOE), Rosa García (Ciudadanos) y Jaime Tornero (UYD). / j. a. moreno El PP tiene complicado seguir en la alcaldía; ni Cs ni UYD están dispuestos a pactar tras vivir una legislatura de vértigo JESÚS YELO Miércoles, 22 mayo 2019, 02:43

Acaba una legislatura marcada por la ingobernabilidad vivida en el Ayuntamiento de Abarán. El PP ha gobernado con mayoría simple y le ha faltado voluntad, valentía y picardía para ganarse el voto de Cs y UYD, formaciones a priori afines a las ideas populares. Han sido cuatro años de desencuentros, dimisiones y renuncias, como la del alcalde que ganó las elecciones de 2015, el popular Jesús Molina Izquierdo, cansado y decepcionado tanto de su partido como de la oposición. A él le siguieron los concejales populares José Luis Tornero Carpena y Estíbaliz Bermejo, y por si fuera poco, la oposición también tuvo su crisis con las salidas del candidato del PSOE, Antonio Moreno, y su compañero Moisés Palazón, así como Jesús Carrillo, de IU. En total seis de diecisiete, algo inaudito.

Las elecciones municipales del próximo domingo se convertirán en las más apasionantes e inciertas de todas las acaecidas en Abarán desde la democracia. El principal motivo es porque ningún partido, previsiblemente, obtendrá la mayoría absoluta, y segundo porque además de los cinco grupos que concurrieron en 2015, habrá dos nuevas formaciones que motivarán la división de los votos.

Radiografía de Abarán Economía: La agricultura, el motor del Valle de Ricote En Abarán, el 90% de los habitantes viven de la agricultura, un sector que es un claro motor de la economía de los municipios del Valle de Ricote. De hecho, la alta producción de limones en Ricote propicia que cada año se recauden unos cuatro millones de euros gracias a la agricultura en esta zona de la Región. Por otra parte, la deuda del Ayuntamiento de Abarán, a día de hoy, asciende a 7,6 millones de euros. Y en Blanca ha bajado alrededor de un millón desde 2015. Población: Menos vecinos En Ojós, Ulea y Ricote sufren desde hace años un problema de despoblación. La falta de recursos e industrias ha propiciado la huida de jóvenes hacia las grandes ciudades, unido a los pocos nacimientos. Sin duda, una de las asignaturas pendientes. Tradiciones: Encierros y cohetada El Día del Niño y la procesión de San Cosme y San Damián en Abarán, los encierros de agosto de Blanca, las fiestas de San Sebastián de Ricote, la cohetada en Ojós y la festividad de San Bartolomé en Ulea atrapan cada año a numerosos visitantes y turistas. El día después: Diálogos El día después de las elecciones, los partidos más votados tendrán que sentarse a dialogar con las demás formaciones para alcanzar acuerdos y poder garantizar la estabilidad en los ayuntamientos. No será tarea fácil para los grupos que concurren a los comicios.

Las formaciones que se presentan a estos comicios son el PP (José Miguel Manzanares); PSOE (Jesús Gómez); IU (Pablo Rodríguez); Ciudadanos (Rosa García); UYD (Jaime Tornero); Somos Región (Juan Miguel Molina); y Vox (José Rafael Palazón), estas dos últimas formaciones concurren por primera vez. Las encuestas y quinielas a pie de calle y en los corrillos apuntan a que el PP perderá uno o dos concejales de los siete que tiene. El PSOE podría pasar de cuatro a seis; IU se quedaría con dos o tres; Ciudadanos sacaría entre uno y dos; Somos Región no alcanzaría a tener representación; Vox conseguiría un edil y la gran sorpresa, según las previsiones de los vecinos, podría proceder de UYD, que de un edil lograría al menos tres.

José Miguel Manzanares, alcalde - Regidor por el PP desde 2018. Culminación de varias infraestructuras. La adecuación de la carretera RM-513, la nueva comisaría de Policía y el arreglo del Camino Viejo de Fortuna son proyectos cumplidos. Presupuesto prorrogado. La falta de dialogo con la oposición ha propiciado que el Consistorio siga funcionando, a día de hoy, con el Presupuesto de 2017. Ruta de las Norias. Uno de los potenciales reclamos turísticos no ha sido objeto de una actuación de limpieza de caminos, ni de mantenimiento, ni de conservación.

Este panorama parece que obligará a formalizar pactos. El PP lo tendrá complicado, pues Ciudadanos y UYD no están dispuestos a darle el sillón a Manzanares. Lo que sí podría suceder es una coalición entre PSOE e IU si entre ambos sumasen nueves concejales. De no ser así, no sería descabellado un pacto entre PSOE, IU y UYD, para repartirse entre los más votados la alcaldía con dos años para cada uno, por ejemplo.

La formación que entre al Consistorio tendrá grandes retos, como la rehabilitación del barranco del Judío, la puesta en marcha de una ordenanza para rehabilitar las fachadas y la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de agua potable.