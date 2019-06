Conesa: «Hablaremos el lunes con Ciudadanos; no tengo prisa» Conesa, este miércoles en la sede del PSRM. / Nacho García / AGM El líder de los socialistas murcianos no teme llegar a la semana que viene sin opciones de ser presidente, pese a que el partido naranja ha decidido «jugar la primera parte con PP y con Vox para lograr esas mayorías» DANIEL VIDAL Miércoles, 5 junio 2019, 12:15

El líder de los socialistas murcianos y candidato del PSOE de la Región a la presidencia de la Comunidad, Diego Conesa, aseguró en la mañana de este miércoles que su partido «no tiene inconveniente» en esperar a que Ciudadanos «termine de hablar con PP y con Vox» para la formación de un futuro gobierno autonómico. «Y el lunes que viene hablamos nosotros. Esa es la ruta que ha decidido seguir» la formación naranja «y no tenemos problema. Lo vamos a respetar». De hecho, Conesa reveló que este martes habló por teléfono con la candidata de Ciudadanos, Isabel Franco, quien le emplazó a contactar con el equipo de negociaciones. «La conversación duró 59 segundos», dijo.

Conesa aseguró que no teme llegar al lunes de la semana que viene sin opciones de ser presidente. «Lo que no tengo son prisas ni urgencias. Ellos han decidido su prioridad, jugar la primera parte con PP y con Vox para lograr esas mayorías. No tengo problemas en jugar la segunda parte», aseguró.

Además, Diego Conesa acusó en la mañana de este miércoles al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, de «engañar masivamente al millón y medio de murcianos» cuando anunció en campaña un pacto «oculto» entre Ciudadanos y PSOE para echar al PP del Palacio de San Esteban. «Debería pedir perdón», aseguró.

Además, el líder del PSOE presentó un paquete con diez iniciativas «urgentes», que debería llevar a cabo «el Gobierno regional» y que los diputados socialistas pondrán en marcha «al día siguiente de la toma de posesión». Entre otras, un Plan Integral de Lucha contra la Pobreza y el impulso a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.