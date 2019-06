Conesa se compromete con Cs a no recuperar el Impuesto de Sucesiones

Los negociadores de PSOE y Ciudadanos iniciaron este viernes su primera reunión de cara a explorar las posibilidades de alcanzar un acuerdo para gobernar juntos la Región en los próximos cuatro años. El encuentro se produce un día después de que Cs se entrevistara con el PP.

El secretario general del PSRM y candidato más votado en las elecciones autonómicas del 26-M, Diego Conesa, señaló que los socialistas son los únicos que pueden garantizar «estabilidad, regeneración y cambio» para la Región. Insiste Conesa en la estabilidad que produciría una alianza entre PSOE y Cs, pues ambos suman los 23 escaños en los que está la mayoría absoluta en la Asamblea, sin necesidad de contar con ningún otro grupo. En cambio, el pacto de la formación naranja con el PP necesitaría el apoyo o la abstención de Vox, partido con el que Ciudadanos no se quiere ni reunir. «No sé si es que no saben sumar o no quieren sumar», subrayó el líder socialista.

Conesa también añadió que «el Impuesto de Sucesiones no va a ser problema» en la negociación que inicia con Cs, dando a entender que renunciará a sus planes iniciales de aplicar una progresividad fiscal. «Es un buen paso para empezar», señaló la candidata de Ciudadanos a la Presidencia, Isabel Franco, que sí asiste a esta reunión con el PSOE pese a que no estuvo en la del PP. Franco indicó que su partido se comprometió a escuchar tanto a PP como a PSOE y admitió que ve puntos de encuentro con los socialistas en aspectos como la regeneración, la política social y la igualdad.