Compuestos y sin escaño María Marín, Antonio Sánchez, Elena García y Luis Gestoso. Las urnas dejan fuera de la Asamblea Regional a dirigentes de Podemos, Vox y Ciudadanos que aspiraban a ser elegidos JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 29 mayo 2019, 14:08

El veredicto de las urnas ha dejado fuera de la Asamblea Regional a algunos candidatos que, con las encuestas en la mano, confiaban en salir elegidos. Ciudadanos, Podemos y Vox se han quedado por debajo de lo que marcaban los pronósticos, y algunos dirigentes y pesos pesados de estas formaciones han visto cómo se esfumaba el escaño cuando ya parecían tocarlo con la punta de los dedos. La mayor debacle la ha sufrido Podemos, que había situado en el número 3 a María Marín, miembro destacado de la dirección morada en su calidad de secretaria de Derechos Sociales y Sociedad Civil.

Las encuestas daban por descontado un descenso de Podemos fruto de la tendencia al voto útil y el desgaste de la marca, pero el hundimiento superó con creces lo previsto. De seis diputados, el partido que lidera Óscar Urralburu pasa a dos, de forma que las urnas se llevan por delante el escaño de María Marín y también al número 4, Rafael Esteban Palazón.

Tampoco en Ciudadanos se han alcanzado los objetivos previstos. La encuesta del CIS le otorgaba ocho escaños, y la del Cemop entre siete y ocho. Finalmente, los naranjas se quedan con seis. Como consecuencia, no se sentarán en la Asamblea Regional ni el secretario adjunto de Programas y pedáneo de Los Dolores, Antonio Sánchez Lorente, ni la secretaria de Programas, Elena García Quiñones.

Las elecciones autonómicas han supuesto la vuelta a la palestra del ex director general de Emergencias, Luis Gestoso, quien tras abandonar el PP y pasar por Ciudadanos recaló en la lista de Vox a la Asamblea, ocupando la sexta posición. Lo tenía complicado, aunque no imposible. La encuesta del CIS no le daba opciones, pero la del Cemop sí. Al final, los ciudadanos con su voto le han dejado fuera, y lo mismo han hecho con el número 7, el portavoz de la formación, David Ibáñez.

Mejoran las expectativas

En el PP y el PSOE no ha habido sorpresas desagradables para los integrantes de las candidaturas porque ambos partidos obtienen resultados que mejoran las expectativas. Los socialistas han ganado las elecciones con 17 diputados, el máximo que les otorgaban las encuestas, mientras el PP ha superado, con 16 escaños, el número de representantes que le asignaban tanto el CIS como el Cemop. Eso no impide, sin embargo, que se queden fuera de la Asamblea antiguos dirigentes de peso, como el exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, Francisco José Espejo, o Mónica Meroño, quien en todo caso nunca tuvo opciones, al figurar en el puesto 23.

En la Asamblea Regional no estarán, tampoco, ni el expresidente Alberto Garre, cabeza de lista de Somos Región, ni el número uno de Cambiar la Región (coalición encabezada por Izquierda Unida), José Luis Álvarez-Castellanos. Ambas formaciones fueron barridas en las elecciones.