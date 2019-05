Mario Gómez Figal: «Ciudadanos va a tener un papel decisivo en el próximo gobierno» Mario Gómez con su 'número 2', Paqui Pérez, ayer, en el Moneo. g. / N. Portavoz en funciones de Cs MARÍA JOSÉ MONTESINOS Martes, 28 mayo 2019, 03:42

Ciudadanos continuará en el Ayuntamiento, pero con un concejal menos que en 2015, cuatro en lugar de cinco. Pese a ello, su portavoz, Mario Gómez, está convencido de que «vamos a jugar un papel decisivo en el próximo gobierno» y ya anuncia que no se abstendrá, como hace cuatro años, para que gobierne la lista más votada, la de Ballesta.

-¿A quién va a apoyar Cs?

-Lo importante son los murcianos. No se trata de sillas ni de cargos, sino de buscar soluciones. Pondremos sobre la mesa las necesidades que hemos detectado, y quien se sume tendrá nuestro apoyo.

-¿Es una decisión que se va a tomar en Madrid o Mario Gómez va a tener manos libres para elegir?

-Somos un partido cohesionado y se tomarán las mejores decisiones de forma conjunta analizando la casuística de cada ciudad. El análisis de Murcia tendrá un peso específico que trasladaremos a Madrid y las decisiones se tomarán en conjunto pero saldrán de aquí. Van a ser dos semanas intensas de poner sobre la mesa proyectos que beneficien a Murcia.

-Hace cuatro años Ciudadanos se abstuvo para permitir que gobernara la lista más votada. ¿Qué va a ocurrir ahora?

-Hemos venido a gobernar para hacer que el Ayuntamiento se adapte a las necesidades del ciudadano. Estamos cansados de cuatro años en los que el PP no ha atendido las necesidades de los vecinos; no funcionan bien los servicios de limpieza, no hay transporte público adecuado, sobre todo en pedanías. Vamos a dejar fuera las ideologías y el que no venga a trabajar por los murcianos no contará con nosotros.

-Tras cuatro años en la oposición, ¿es el momento de exigir concejalías en el consistorio?

-En 2015 dejamos gobernar a la lista más votada. El PP, si quiere trabajar en coalición, tendrá que hacérselo ver y dar un giro de 180 grados. No puede gobernar de espaldas a los ciudadanos. Tendrá que dejarse los escenarios y las flores porque los problemas no se tapan con flores porque rebrotan y te revientan las macetas. El PP tiene que ponerse de cara a los problemas. Y si no tiene conciencia de ellos, nosotros le expondremos lo que nos han trasladado los vecinos en todas las pedanías y buscaremos las mejores soluciones para garantizar esos servicios y la calidad de vida de los murcianos.

-Entonces, no descarta entrar en la Junta de Gobierno con el PP...

-Cs va a tener un papel decisivo en el próximo gobierno. Hemos venido a dirigir. Ya nos abstuvimos en 2015 y le dimos oportunidad al PP.

-¿Su proyecto de ciudad está más próximo al de José Ballesta o al de José Antonio Serrano?

-El de Serrano no lo conozco. Y el del PP es el de la Murcia irreal, virtual, de cartón piedra. No estoy al lado de uno ni de otro. Apuesto por lo real y sostenible.