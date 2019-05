Primeras ofertas de pactos

«Me interesan más los vecinos de Benizar que Cataluña»

El desafío independentista en Cataluña es uno de los principales problemas de España, si no el primero. Y no podía faltar en el debate de candidatos a la Presidencia de la Comunidad que organizó 'La Verdad'. Diego Conesa, que fue uno de los pocos barones socialistas que defendió la figura del relator planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para atraerse el voto de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado, reiteró que «el diálogo está en mi ADN», aunque también aseguró que, si la situación lo requiere, no le temblará el pulso para exigir al Gobierno central la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía. No obstante, Conesa reconoció que le preocupan más «los problemas de los vecinos de Benizar o La Paca» que la situación en Cataluña. En ese sentido, López Miras recordó que el presidente de la Comunidad es el representante del Estado en la Región y, como tal, debe estar a la altura cuando se ataca a España. Isabel Franco, por su parte, acusó a los socialistas en su intervención final «de ir de la mano con Quim Torra, Otegi y Rufián para dividir la nación» .