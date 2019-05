Ciudadanos dice que acabará con los «dedazos» en los puestos de alta dirección LV CARTAGENA. Jueves, 16 mayo 2019, 09:00

El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Cartagena, Manuel Padín, aseguró ayer que, si forma gobierno, exigirá que al frente de las direcciones generales y de las gerencias de los organismos autónomos del Ayuntamiento «estén expertos con una hoja de servicios de contrastado prestigio y experiencia en el sector, en vez de personas que no tienen ni idea, como ha ocurrido esta legislatura, en Urbanismo e Infraestructuras».

Padín citó el caso de Jesús Giménez Gallo, presidente de MC. A su juicio, «a este señor, puesto 'a dedo', se le hizo un contrato de alta dirección de 57.000 euros anuales, con un finiquito de 20.000, para que ocupara un puesto de coordinador para el que no tenía ni formación ni experiencia laboral. Su único mérito fue ser 'amiguete' de José López», que fue alcalde y concejal de Urbanismo. «Estuvo siete meses, no firmó un solo papel y cobró 52.000 euros. Puede que todo fuera legal, pero en Ciudadanos nos repugnan los 'dedazos' y los enchufismos. Por eso vamos a acabar con ellos si somos decisivos tras el 26 de mayo», subrayó.

Para Padín, las propuestas de su contrincantes electorales no valen de nada si no hay buenos profesionales. «Puedes prometer 150 o 1.000 viviendas de protección oficial y la ejecución de los planes estratégicos para un modelo de ciudad a 50 años, pero ¿cómo vas a gobernar un municipio si no te rodeas de los mejores y te guías por la meritocracia?», se preguntó Padín, quien considera que «Cartagena necesita que al frente de sus áreas municipales estén los mejores, los más capacitados», añadió