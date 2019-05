Ciudadanos aboga por presupuestos participativos propios para la zona de La Manga LV SAN JAVIER. Viernes, 17 mayo 2019, 07:39

«La Manga del Mar Menor no es solo una pedanía es un territorio particular que requiere igualmente de un tratamiento especial», señala María José García, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de San Javier, quien resalta que «los mangueros tienen que poder decidir sobre las decisiones que les afectan y tomar las riendas de su futuro porque hablamos de un territorio complejo, y con una gran cantidad de problemas no resueltos durante años, una ciudad lineal de 18 kilómetros con una densidad de población residente baja y dispersa, y muy alejada de sus centros municipales».

García dijo ser conocedora «del desamparo en el que se encuentran los vecinos, lo que contrasta con el papel de polo turístico».