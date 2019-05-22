Elecciones Municipales Totana: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JUAN JOSÉ CÁNOVAS CÁNOVAS
2. INMACULADA BLÁZQUEZ ACOSTA
3. VERÓNICA CARRICONDO GÁZQUEZ
4. PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ
5. AGUSTÍN GONZALO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
6. JAVIER BAÑOS TUDELA
7. MARTA SOBEJANO MARTÍNEZ
8. SANDRA ORTUÑO BERMEJO
9. JUSTO CÁNOVAS GARCÍA
10. MARINA PÉREZ ESPARZA
11. JUAN FRANCISCO TORRES CÁNOVAS
12. MARÍA CAYUELA LÓPEZ
13. DANIEL MARTÍNEZ MECA
14. VÍCTOR MÁRQUEZ ANDREO
15. RAQUEL COSTA SÁNCHEZ
16. ALEXIS SERRANO MARTÍNEZ
17. SALOMÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
18. ISABEL CÁNOVAS SÁNCHEZ
19. PEDRO MARTÍNEZ GÓMEZ
20. MARÍA CONCEPCIÓN AZNAR MARÍN BARNUEVO
21. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GUERAO
1. ALFONSO CAYUELA MARTÍNEZ
2. FRANCISCA LEONOR MUÑOZ LÓPEZ
3. GINÉS DOMINGO PÉREZ OLIVA
1. JOSÉ ANTONIO ANDREO MORENO
2. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURCIA
3. FRANCISCO JAVIER TUDELA CAYUELA
4. JOSEFA GUARINOS MULERO
5. ANA MARÍA DEL VALS HERNÁNDEZ
6. MARTÍN MIRAS ROSA
7. PEDRO GARCÍA CAYUELA
8. MARÍA JOSÉ ROMERO GALLEGO
9. DOMINGO GARCÍA ESPEJO
10. MARÍA JOSÉ ROMERO GARCÍA
11. DAVID CAYUELA PORTELA
12. FRANCISCO CARBALLAR CASTRO
13. JULIÁN CÁNOVAS ROMERO
14. MARÍA CORBALÁN SÁNCHEZ
15. PALOMA REINA CÁNOVAS
16. JOSÉ ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ
17. JOSÉ ANTONIO ANDREO YLLANES
18. BELÉN MARTÍNEZ ROMERO
19. DIEGO MARTÍNEZ BARQUEROS
20. MARÍA INMACULADA YLLANES SOLER
21. ANICETO GARCÍA ROMERO
Sin suplentes
1. ANDRÉS GARCÍA CÁNOVAS
2. ISABEL MARÍA MOLINO LÓPEZ
3. VÍCTOR BALSAS CÁNOVAS
4. BLASA MONTES PÉREZ
5. CARLOS ENRIQUE BALLESTER MÉNDEZ
6. PEDRO ANTONIO MEGAL RUIZ
7. MARÍA TERESA GUARINOS ROJO
8. DANIEL PONCE CABRERA
9. JUANA ANTONIA DEL VAS MARTÍNEZ
10. ANTONIO MARTÍNEZ BAENA
11. MARÍA DOLORES MORALES RUIZ
12. ANTONIO NAVARRO TUDELA
13. MARÍA ÁNGELES CÁNOVAS ESPINOSA
14. EMILIO MARTÍN CHICA
15. ALICIA ESTHER GUILLÉN PONCE
16. GABINO MARTÍNEZ CÁNOVAS
17. ENCARNACIÓN BAÑOS NAVARRO
18. RICARDO PONCE CABRERA
19. RAIMUNDA CANO CAYUELA
20. ENCARNACIÓN PONCE CAYUELA
21. JUAN BAUTISTA GUARINOS CÁNOVAS
1. CARMEN MORALES RUIZ
2. BALTASAR MIGUEL MURCIA SÁNCHEZ
3. VALENTÍN GUILLÉN BELCHI
1. JUAN CARLOS CARRILLO RUIZ (Independiente)
2. ÁNGELES CARRERA CÁNOVAS (Independiente)
3. BELÉN MARÍA PUERTA MUÑIZ
4. ROSA MARÍA PIVIDAL PIVIDAL
5. ANTONIO CANO RUIZ
6. EULALIA FERNÁNDEZ CÁNOVAS
7. JUANA PIVIDAL RUIZ
8. GREGORIO PAREDES RABAL
9. FRANCISCO JOSÉ VISEDO NÚÑEZ
10. RAFAEL LÓPEZ-DIÉGUEZ DE LA CUADRA
11. JUAN ARTERO ORTEGA
12. DAVID MARÍN PÉREZ
13. JUANA MARÍA MORA SÁNCHEZ
14. CRISTINA RODRÍGUEZ OLMOS
15. JOAQUÍN BARQUERO MORENO
16. PEDRO JESÚS GÓMEZ RUIZ
17. PABLO ROPERO MUÑOZ
18. MARÍA DOLORES CELDRÁN BERNABÉ
19. PURIFICACIÓN SEVILLA MÁIQUEZ
20. JUAN MANUEL ALMIRA LÓPEZ
21. DOLORES BERNABÉ MARTÍNEZ
1. ANA MARÍA HERNÁNDEZ CUENCA
2. JOAQUÍN ANTONIO FERNÁNDEZ FONCUBIERTA
3. DOMINGO HERNÁNDEZ PÉREZ
1. JOSÉ DAVID AMORÓS LÓPEZ
2. ANA MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ
3. PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
4. ANGÉLICA GALERA JIMÉNEZ
5. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MUÑOZ
6. ALFONSO CAYUELA GARCÍA
7. PEDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
8. EULALIA RAQUEL RODRÍGUEZ GARCÍA
9. JOSÉ EMILIANO PERALTA VILCHES
10. MARÍA JOSÉ MONTES LÓPEZ
11. MARÍA ASCENSIÓN VERA LEÓN
12. MIGUEL ÁNGEL VERA ANDREO
13. RUTH LÓPEZ GARCÍA
14. JUAN MIGUEL MARTÍNEZ ANDREO
15. MARÍA ISABEL LORCA MULA
16. GINÉS ANTONIO MORENO URREA
17. JOSEFA GONZÁLEZ SICILIA
18. FLORENTINA GARCÍA VICTORIA
19. MARIANO MUÑOZ MUÑOZ
20. MYRIAM MARÍN GÁLVEZ
21. MARÍA ANDANUCHE AYALA
1. MARÍA DE LA CRUZ CÁNOVAS OLIVER
1. JUAN PAGÁN SÁNCHEZ
2. MARÍA ISABEL RUBIO PEÑA
3. FÉLIX CAYUELA DE PABLO
4. ANTONIA CÁNOVAS CARO
5. ANTONIO MARTÍNEZ BELCHI
6. ISABEL GARCÍA MERINOS
7. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ PAGÁN
8. DANIEL JOSÉ RODRÍGUEZ NOGUERA
9. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ CASANOVA
10. ALMUDENA MUNUERA AZNAR
11. EULALIA HERNÁNDEZ LÓPEZ
12. FRANCISCO JOSÉ DÍAZ ESPINOSA
13. EULALIA SANDOVAL ANDREO
14. DAMIANA SERRANO ORTIZ
15. JUAN DE MATA ROMERO VICTORIA
16. DIEGO CÁNOVAS MARTÍNEZ
17. MARÍA CATALINA TUDELA TUDELA
18. JUAN MANUEL DEL REY DÍAZ MAYORDOMO
19. BEATRIZ BEDIA GARCÍA
20. JULIANA DE LA PEÑA GARCÍA
21. PEDRO NAVARRO DÍAZ
1. MARINA MARÍN ALARCOS
2. LAURA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
3. JOSÉ MANUEL MOLINA TOBAL
1. MARÍA DOLORES GARCÍA MARTÍNEZ
2. JAVIER CLEMENTE SÁNCHEZ MULERO
3. ADRIÁN VALENZUELA ESPARZA
4. JOSÉ MARÍA CAMPOS CÁNOVAS
5. ROSA GIMÉNEZ COLLAZOS
6. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL VAS
7. GINÉS HERNÁNDEZ SERRANO
8. RAFAEL ATANASIO ÁLVAREZ CRESPO
9. MARÍA DOLORES GASTEAZI MARTÍNEZ
10. TERESA MARTÍNEZ MARTÍN
11. CARLOS GARCÍA HEREDIA
12. YOLANDA BARCELÓ ORENES
13. JUAN MIGUEL ROMERAL CASTRO
14. JOSÉ DAVID HERNÁNDEZ JORQUERA
15. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ PÉREZ
16. PEDRO GONZÁLEZ SICILIA
17. ALFONSO FRANCISCO ROMERO MORENO
18. HILARIA DEL VAS DEL VAS
19. BERTA ELENA MURILLO FAJARDO
20. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ BELDA
21. RAFAEL TORÁ TOLMOS
1. JOSÉ LUIS GARCÍA BAY
2. ASUNCIÓN GARCÍA SÁNCHEZ
3. PABLO MARÍA GARCÍA ROCAMORA
1. CRISTINA ZAMARREÑO SÁNCHEZ
2. ROSARIO PÉREZ RAMÍREZ
3. ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA
4. HILARIO PAREDES JIMÉNEZ BALAGUER
5. DAVID LÓPEZ CABRERA
6. ANA ZAMARREÑO SÁNCHEZ
7. JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ
8. ALBERTO IZQUIERDO RUBIO
9. MARÍA DOLORES GARCÍA RODRÍGUEZ
10. GABRIEL JOSÉ RAMIREZ ROS
11. MERCEDES IBÁÑEZ ORENES
12. INMACULADA PÉREZ RAMÍREZ
13. JOSÉ ROS BAÑOS
14. ENCARNACIÓN MONTOYA MARTÍNEZ
15. RUBÉN DARÍO GARCÍA MORALES
16. MARGARITA GARCÍA RODRÍGUEZ
17. ANTONIO CARRIÓN MARTÍNEZ
18. ROSARIO VIDAL MARTÍNEZ
19. GONZALO NAVARRO MARTÍNEZ
20. FRANCISCO GARCÍA ALCÁZAR
21. ANTONIO MANUEL LÓPEZ ESCUDERO
Sin candidatos