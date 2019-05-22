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Elecciones Municipales Totana: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Elecciones Municipales Totana: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Ganar Totana, Ahora Totana, PSOE, Acción Murcia, Ciudadanos, PP, Vox y Escaños en blanco concurren a los comicios municipales

LA VERDAD

Ganar Totana - Izquierda Unida Verdes.CR

1. JUAN JOSÉ CÁNOVAS CÁNOVAS

2. INMACULADA BLÁZQUEZ ACOSTA

3. VERÓNICA CARRICONDO GÁZQUEZ

4. PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ PÉREZ

5. AGUSTÍN GONZALO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

6. JAVIER BAÑOS TUDELA

7. MARTA SOBEJANO MARTÍNEZ

8. SANDRA ORTUÑO BERMEJO

9. JUSTO CÁNOVAS GARCÍA

10. MARINA PÉREZ ESPARZA

11. JUAN FRANCISCO TORRES CÁNOVAS

12. MARÍA CAYUELA LÓPEZ

13. DANIEL MARTÍNEZ MECA

14. VÍCTOR MÁRQUEZ ANDREO

15. RAQUEL COSTA SÁNCHEZ

16. ALEXIS SERRANO MARTÍNEZ

17. SALOMÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

18. ISABEL CÁNOVAS SÁNCHEZ

19. PEDRO MARTÍNEZ GÓMEZ

20. MARÍA CONCEPCIÓN AZNAR MARÍN BARNUEVO

21. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GUERAO

Suplentes

1. ALFONSO CAYUELA MARTÍNEZ

2. FRANCISCA LEONOR MUÑOZ LÓPEZ

3. GINÉS DOMINGO PÉREZ OLIVA

Plataforma Civil Ahora Totana

1. JOSÉ ANTONIO ANDREO MORENO

2. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MURCIA

3. FRANCISCO JAVIER TUDELA CAYUELA

4. JOSEFA GUARINOS MULERO

5. ANA MARÍA DEL VALS HERNÁNDEZ

6. MARTÍN MIRAS ROSA

7. PEDRO GARCÍA CAYUELA

8. MARÍA JOSÉ ROMERO GALLEGO

9. DOMINGO GARCÍA ESPEJO

10. MARÍA JOSÉ ROMERO GARCÍA

11. DAVID CAYUELA PORTELA

12. FRANCISCO CARBALLAR CASTRO

13. JULIÁN CÁNOVAS ROMERO

14. MARÍA CORBALÁN SÁNCHEZ

15. PALOMA REINA CÁNOVAS

16. JOSÉ ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ

17. JOSÉ ANTONIO ANDREO YLLANES

18. BELÉN MARTÍNEZ ROMERO

19. DIEGO MARTÍNEZ BARQUEROS

20. MARÍA INMACULADA YLLANES SOLER

21. ANICETO GARCÍA ROMERO

Suplentes

Sin suplentes

PSOE

1. ANDRÉS GARCÍA CÁNOVAS

2. ISABEL MARÍA MOLINO LÓPEZ

3. VÍCTOR BALSAS CÁNOVAS

4. BLASA MONTES PÉREZ

5. CARLOS ENRIQUE BALLESTER MÉNDEZ

6. PEDRO ANTONIO MEGAL RUIZ

7. MARÍA TERESA GUARINOS ROJO

8. DANIEL PONCE CABRERA

9. JUANA ANTONIA DEL VAS MARTÍNEZ

10. ANTONIO MARTÍNEZ BAENA

11. MARÍA DOLORES MORALES RUIZ

12. ANTONIO NAVARRO TUDELA

13. MARÍA ÁNGELES CÁNOVAS ESPINOSA

14. EMILIO MARTÍN CHICA

15. ALICIA ESTHER GUILLÉN PONCE

16. GABINO MARTÍNEZ CÁNOVAS

17. ENCARNACIÓN BAÑOS NAVARRO

18. RICARDO PONCE CABRERA

19. RAIMUNDA CANO CAYUELA

20. ENCARNACIÓN PONCE CAYUELA

21. JUAN BAUTISTA GUARINOS CÁNOVAS

Suplentes

1. CARMEN MORALES RUIZ

2. BALTASAR MIGUEL MURCIA SÁNCHEZ

3. VALENTÍN GUILLÉN BELCHI

Acción Murcia

1. JUAN CARLOS CARRILLO RUIZ (Independiente)

2. ÁNGELES CARRERA CÁNOVAS (Independiente)

3. BELÉN MARÍA PUERTA MUÑIZ

4. ROSA MARÍA PIVIDAL PIVIDAL

5. ANTONIO CANO RUIZ

6. EULALIA FERNÁNDEZ CÁNOVAS

7. JUANA PIVIDAL RUIZ

8. GREGORIO PAREDES RABAL

9. FRANCISCO JOSÉ VISEDO NÚÑEZ

10. RAFAEL LÓPEZ-DIÉGUEZ DE LA CUADRA

11. JUAN ARTERO ORTEGA

12. DAVID MARÍN PÉREZ

13. JUANA MARÍA MORA SÁNCHEZ

14. CRISTINA RODRÍGUEZ OLMOS

15. JOAQUÍN BARQUERO MORENO

16. PEDRO JESÚS GÓMEZ RUIZ

17. PABLO ROPERO MUÑOZ

18. MARÍA DOLORES CELDRÁN BERNABÉ

19. PURIFICACIÓN SEVILLA MÁIQUEZ

20. JUAN MANUEL ALMIRA LÓPEZ

21. DOLORES BERNABÉ MARTÍNEZ

Suplentes

1. ANA MARÍA HERNÁNDEZ CUENCA

2. JOAQUÍN ANTONIO FERNÁNDEZ FONCUBIERTA

3. DOMINGO HERNÁNDEZ PÉREZ

Ciudadanos

1. JOSÉ DAVID AMORÓS LÓPEZ

2. ANA MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ

3. PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

4. ANGÉLICA GALERA JIMÉNEZ

5. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MUÑOZ

6. ALFONSO CAYUELA GARCÍA

7. PEDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

8. EULALIA RAQUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

9. JOSÉ EMILIANO PERALTA VILCHES

10. MARÍA JOSÉ MONTES LÓPEZ

11. MARÍA ASCENSIÓN VERA LEÓN

12. MIGUEL ÁNGEL VERA ANDREO

13. RUTH LÓPEZ GARCÍA

14. JUAN MIGUEL MARTÍNEZ ANDREO

15. MARÍA ISABEL LORCA MULA

16. GINÉS ANTONIO MORENO URREA

17. JOSEFA GONZÁLEZ SICILIA

18. FLORENTINA GARCÍA VICTORIA

19. MARIANO MUÑOZ MUÑOZ

20. MYRIAM MARÍN GÁLVEZ

21. MARÍA ANDANUCHE AYALA

Suplentes

1. MARÍA DE LA CRUZ CÁNOVAS OLIVER

PP

1. JUAN PAGÁN SÁNCHEZ

2. MARÍA ISABEL RUBIO PEÑA

3. FÉLIX CAYUELA DE PABLO

4. ANTONIA CÁNOVAS CARO

5. ANTONIO MARTÍNEZ BELCHI

6. ISABEL GARCÍA MERINOS

7. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ PAGÁN

8. DANIEL JOSÉ RODRÍGUEZ NOGUERA

9. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ CASANOVA

10. ALMUDENA MUNUERA AZNAR

11. EULALIA HERNÁNDEZ LÓPEZ

12. FRANCISCO JOSÉ DÍAZ ESPINOSA

13. EULALIA SANDOVAL ANDREO

14. DAMIANA SERRANO ORTIZ

15. JUAN DE MATA ROMERO VICTORIA

16. DIEGO CÁNOVAS MARTÍNEZ

17. MARÍA CATALINA TUDELA TUDELA

18. JUAN MANUEL DEL REY DÍAZ MAYORDOMO

19. BEATRIZ BEDIA GARCÍA

20. JULIANA DE LA PEÑA GARCÍA

21. PEDRO NAVARRO DÍAZ

Suplentes

1. MARINA MARÍN ALARCOS

2. LAURA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

3. JOSÉ MANUEL MOLINA TOBAL

Vox

1. MARÍA DOLORES GARCÍA MARTÍNEZ

2. JAVIER CLEMENTE SÁNCHEZ MULERO

3. ADRIÁN VALENZUELA ESPARZA

4. JOSÉ MARÍA CAMPOS CÁNOVAS

5. ROSA GIMÉNEZ COLLAZOS

6. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL VAS

7. GINÉS HERNÁNDEZ SERRANO

8. RAFAEL ATANASIO ÁLVAREZ CRESPO

9. MARÍA DOLORES GASTEAZI MARTÍNEZ

10. TERESA MARTÍNEZ MARTÍN

11. CARLOS GARCÍA HEREDIA

12. YOLANDA BARCELÓ ORENES

13. JUAN MIGUEL ROMERAL CASTRO

14. JOSÉ DAVID HERNÁNDEZ JORQUERA

15. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ PÉREZ

16. PEDRO GONZÁLEZ SICILIA

17. ALFONSO FRANCISCO ROMERO MORENO

18. HILARIA DEL VAS DEL VAS

19. BERTA ELENA MURILLO FAJARDO

20. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ BELDA

21. RAFAEL TORÁ TOLMOS

Suplentes

1. JOSÉ LUIS GARCÍA BAY

2. ASUNCIÓN GARCÍA SÁNCHEZ

3. PABLO MARÍA GARCÍA ROCAMORA

Escaños en blanco

1. CRISTINA ZAMARREÑO SÁNCHEZ

2. ROSARIO PÉREZ RAMÍREZ

3. ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA

4. HILARIO PAREDES JIMÉNEZ BALAGUER

5. DAVID LÓPEZ CABRERA

6. ANA ZAMARREÑO SÁNCHEZ

7. JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ

8. ALBERTO IZQUIERDO RUBIO

9. MARÍA DOLORES GARCÍA RODRÍGUEZ

10. GABRIEL JOSÉ RAMIREZ ROS

11. MERCEDES IBÁÑEZ ORENES

12. INMACULADA PÉREZ RAMÍREZ

13. JOSÉ ROS BAÑOS

14. ENCARNACIÓN MONTOYA MARTÍNEZ

15. RUBÉN DARÍO GARCÍA MORALES

16. MARGARITA GARCÍA RODRÍGUEZ

17. ANTONIO CARRIÓN MARTÍNEZ

18. ROSARIO VIDAL MARTÍNEZ

19. GONZALO NAVARRO MARTÍNEZ

20. FRANCISCO GARCÍA ALCÁZAR

21. ANTONIO MANUEL LÓPEZ ESCUDERO

Suplentes

Sin candidatos

Temas

Totana, Elecciones Municipales 2019

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