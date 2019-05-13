Elecciones Municipales Mazarrón: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. MARÍA ISABEL VIVANCOS ASENSIO.
2. SOLEDAD MUÑOZ PÉREZ.
3. JOSÉ FERNÁNDEZ MUÑOZ.
4. SILVIO PATRICIO MENDOZA LUZÓN.
5. EVA BALLESTA RECHE.
6. ISABEL SÁNCHEZ SOLANO.
7. FRANCISCO JAVIER CIFUENTES CONEJERO.
8. FRANCISCO ACOSTA CIFUENTES.
9. ELENA ISABEL ZAMORA ARAGÜEZ.
10. ÁNGELES NOGUERA PARRA.
11. FERNANDO GONZÁLEZ ALIAGA.
12. OLGA URREA ZAMORA.
13. NURIA MIRÓN GARCÍA.
14. GINÉS HERNÁNDEZ GÓMEZ.
15. FERNANDO NOGUERA URREA.
16. VIRGINIA MARTÍNEZ VALERO.
17. GONZALO CONTRERAS VIVANCOS.
18. CATALINA ZAMORA MORENO.
19. JUAN SÁNCHEZ RUIZ.
20. ANDRÉS VIVANCOS PÁRRAGA.
21. ANTONIA GARCÍA HERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. ANTONIO MUÑOZ FERNÁNDEZ.
2. MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
3. JUAN SÁNCHEZ COSTA.
1. DAVID FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
2. ANNIE ESPINOZA JÚPITER.
3. HANS GÜNTHER OHLY.
4. HEIDY TATIANA RODRÍGUEZ NARANJO.
5. JOSÉ GARCÍA ESPIGARES.
6. ROSARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ.
7. SERGIO MARÍN DEL VALLE.
8. SONIA DELGADO DELGADO.
9. GUILLERMO NAVARRO BRACO.
10. ANTONIA ANDREO CHUAN.
11. MIGUEL SILVA RUBIO.
12. ENCARNACIÓN ESPIGARES AGÜERA.
13. JAVIER FERNÁNDEZ DÍAZ.
14. TANJA DAVIS-MEGNER.
15. MARCOS GARCÍA ESPIGARES.
16. MARÍA ROSARIO GÓMEZ ROMERO.
17. CHRISTIAN ADOLF MEGNER.
18. MARÍA NATIVIDAD GUZMÁN MAJI.
19. MANUEL ORS HERREROS.
20. MANUELA CHUAN MONTILLA.
21. DAVID FERNÁNDEZ GÓMEZ.
Suplentes:
1. ROSA SÁNCHEZ AGÜERA.
2. JOSÉ MARÍA NAVARRO LÓPEZ.
1. GASPAR MIRAS LORENTE.
2. PLÁCIDA GÓMEZ FERNÁNDEZ.
3. MIGUEL ÁNGEL PEÑA MARTÍNEZ.
4. RAQUEL RAJA ROBLES.
5. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA ORTEGA.
6. SILVANA ELISABETTA BUXTON.
7. JOSÉ ESCÁMEZ RUBIO.
8. NATIVIDAD MUÑOZ JIMÉNEZ.
9. PEDRO GUILLERMO MARTÍNEZ.
10. ISABEL PÉREZ VALERO.
11. RAMÓN MORENO CALZADO.
12. MAGALI KATHERINE MERINO CRIOLLO.
13. FRANCISCO JAVIER CAZORLA ALONSO.
14. ALBA NOGUERA MORALES.
15. PEDRO JOSÉ GALLEGO MORALES.
16. LAURA SÁNCHEZ JORQUERA.
17. AZIZ ADGHAMI EL KIHAL.
18. FELISA GUIRADO HARO.
19. ANTONIO SÁNCHEZ CABRERA.
20. CATALINA NOGUERA HERNÁNDEZ.
21. RAMÓN ANTONIO MURIAS GRANELL.
Suplentes:
1. ROSARIO MARÍA GARCÍA GARCÍA.
2. PEDRO PEÑA VARGAS.
3. AMPARO SÁNCHEZ JORQUERA.
1. CRISTINA NAVARRO RODRÍGUEZ.
2. JOSÉ LUÍS PALACIOS LÓPEZ.
3. ANA BELÉN FUSTER ALEDO.
4. ANTONIO ORTIZ VARGAS.
5. MARÍA DE LOS DOLORES NESPRAL POSADA.
6. ENRIQUE MEDINA IBÁÑEZ.
7. EULALIA MARTÍNEZ LÓPEZ.
8. JOSÉ NAVARRO RODRÍGUEZ.
9. MARÍA DEL CARMEN VARGAS LAÍNEZ.
10. FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ.
11. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ LÓPEZ.
12. WALTER DARIO PINTOS BENETTI.
13. MARÍA AGUEDA GARCÍA GARCÍA.
14. JUAN MANUEL PUCHE RIQUELME.
15. MARÍA FERMINA ROS ROMERO.
16. FRANCISCO JESÚS TORRECILLA GARRIDO.
17. ANA MARÍA SÁNCHEZ MORENO.
18. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VEGA.
19. FELIPE GÓMEZ GONZÁLEZ.
20. MARÍA LILIAN BERMEJO LUQUE.
21. OSCAR URRALBURU ARZA.
Suplentes:
1. MARÍA DEL CARMEN EULALIA BENIGNA SAURA GARCÍA.
2. MANUEL DAVID SERRANO RAJA.
1. GINÉS CAMPILLO MÉNDEZ.
2. CONCEPCIÓN APARICIO BERNABÉ.
3. TOMÁS UREÑA AZNAR.
4. JOSÉ MARÍA MORENO GARCÍA.
5. SILVIA GARCÍA ZAMORA.
6. ANDRÉS VALERA HERNÁNDEZ.
7. LIDIA CARRASCO HERNÁNDEZ.
8. FRANCISCO JOSÉ VALERA GIL.
9. ISABEL VICENTE GARCÍA.
10. ESTEFANÍA VALLE GRIS.
11. ALFONSO MORENO CAZORLA.
12. RAFAELA LÓPEZ VARGAS.
13. YILENA POLEY GONZÁLEZ.
14. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MORENO.
15. JULIO FRANCISCO IZQUIERDO YEPES.
16. MARÍA MÁRQUEZ MARTÍNEZ.
17. FRANCISCA ARDIL MÉNDEZ.
18. MANUEL HERRERA JIMÉNEZ.
19. ASCENSIÓN SÁNCHEZ COSTA.
20. EUSEBIO SÁNCHEZ GARCÍA.
21. FRANCISCO ANDREO OLIVER.
Sin suplentes
1. DOMINGO VALERA LÓPEZ.
2. FRANCISCO JAVIER SANTIAGO MARTÍNEZ.
3. ISABEL MARÍA NAVARRO ELVIRA.
4. ANDRÉS VIVANCOS SANDOVAL.
5. ANA BELÉN VICENTE BALSAS.
6. JUAN PONCE RODRÍGUEZ.
7. DIEGO MANUEL TOMÁS HITA.
8. MARTA VALERA ZAMORA.
9. DOMINGO SANTIAGO SÁEZ.
10. MARÍA DEL CARMEN ANDRADA MONTERO.
11. ROSARIO MUÑOZ MUÑOZ.
12. JUANA MARÍA NAVARRO ELVIRA.
13. ALBERT SANZ SERRANO.
14. ROSA SANTIAGO SANTIAGO.
15. ANTONIO ALFONSO PONCE HERNÁNDEZ.
16. FRANCISCA SÁEZ ORTUÑO.
17. MARÍA DEL CARMEN CORPAS PÉREZ.
18. ANA DEL CARMEN GÓMEZ SOLANO.
19. MANUEL HERENCIA TORRES.
20. JOSÉ ANTONIO MORATA ORTEGA.
21. CONCEPCIÓN RAJA MÉNDEZ.
Suplentes:
1. ANDRÉS ACOSTA ALIAGA.
2. ALEXANDER JESION MUNÁRRIZ.
3. JOSEFA VIVANCOS PIRES.
1. YOLANDA VIVANCOS BLAYA.
2. DOMINGO MÉNDEZ MARTÍNEZ.
3. PILAR MOLINA MUÑOZ.
4. MARÍA CELESTE GÓMEZ MUÑOZ.
5. ANTONIO ORTIZ MÉNDEZ.
6. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GARCÍA.
7. ANTONIO MÉNDEZ SÁNCHEZ.
8. TRINIDAD ZAMORA GONZÁLEZ.
9. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
10. PATRICIA ALEJANDRA DEL AMA DE TERRESTRE.
11. AMADOR MUÑOZ SANTIAGO.
12. FRANCISCA PÉREZ MURIEL.
13. GINÉS HEREDIA PÉREZ.
14. ANA PAREDES PICÓN.
15. JUAN SALVADOR ESCUDERO FERNÁNDEZ.
16. JULIE TOWNSEND.
17. MIGUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
18. MARÍA DEL PILAR LÓPEZ SALINERO.
19. JOSÉ GARCÍA ORTIZ.
20. ANTONIO ALCARAZ MOYA.
21. ANTONIO SANTIAGO CORTÉS.
Suplentes:
1. ANTONIO GÓMEZ GUARDIOLA.
2. NOELIA MULERO GÓMEZ.
3. EDDY ALEXANDRE GALARZA PAZMIÑO.
1. ALICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.
2. SALVADOR SÁNCHEZ YEPES.
3. PATRICIO SÁNCHEZ LÓPEZ.
4. CARMEN GARCÍA LÓPEZ.
5. MARÍA DE LOS ÁNGELES ROMÁN BLAYA.
6. SARA REDONDO GIL.
7. SALVADOR MANUEL ARDIL NAVARRO.
8. BLAS MORENO ZAMORA.
9. ANTONIO SANTIAGO SÁNCHEZ.
10. ESTEFANY LISBETH ERAZO MENDOZA.
11. ISABEL MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ.
12. MOUNIR KADFI RACHDI.
13. LUCÍA RABAL VIVIANCOS.
14. ISABEL MARÍA LÓPEZ SALINERO.
15. JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA.
16. JOSÉ DAVID PÉREZ SÁEZ.
17. ALBA SÁNCHEZ MUÑOZ.
18. JUAN MIGUEL ROMÁN GARCÍA.
19. JESÚS PABLO CABAÑAS MARTÍNEZ.
20. INÉS MARÍA EGEA GARCÍA.
21. ANDRÉS PÉREZ VERA.
Suplentes:
1. SILVIA CORTÉS MUÑOZ.
2. BLAS ROJO MORENO.
3. CONSUELO LÓPEZ VARGAS.
1. CARLOS CORVALÁN ROLDÁN.
2. ROCIO TIRADO PÉREZ.
3. MIGUEL GARCÍA MADRID.
4. ISABEL BELÉN DE ESTEBAN ESCOLAR.
5. PEDRO JOSÉ JEREZ ROMÁN.
6. JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
7. JOSEFA ASCENSIÓN LÓPEZ CONEJERO.
8. JUAN SANTIAGO JEREZ.
9. MARÍA AMPARO MORA VIDAL.
10. ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA.
11. JUAN ANTONIO MORENO RAJA.
12. ISABEL NAVARRO BALLESTA.
13. JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
14. MARIA DEL MAR CAMPOS NAFRIA.
15. AGUSTÍN LÓPEZ GARCÍA.
16. DOLORES MÉNDEZ LEGAZ.
17. SANTIAGO GARCÍA BLANCO.
18. NOELIA GARCÍA NAVARRO.
19. AGUSTÍN LÓPEZ SALINERO.
20. JOSÉ SERRANO RUIZ.
21. PASCUAL SALVADOR HERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. JUANA GARCÍA BALLESTA.
2. FEDORA LUCRECIA JORDÁ MENGUAL.
3. GINÉS GARCÍA GAMBÍN.
1. ANGEL ANTONIO SIERRA RISCO.
2. THOMAS MICHAEL FINNEGAN.
3. ANDRÉS PINA LATORRE.
4. SYLVIA FINNEGAN.
5. DIANEMARY PINKERTON.
6. ROBERT CHARLES CALLISTER.
7. RICHARD DUNKAN MOSS.
8. BRIAN CHARLES TAPE.
9. SHEILA MARGARET CALLISTER.
10. PATRICIA AVRIL ROGERS.
11. NORMAN DAVID ROGERS.
12. JOHN THOMAS ROWE.
13. MATTHEW MCARTHUR NEILSON.
14. ELEANOR MARÍA NEILSON.
15. STEPHEN ROGER MORTON.
16. PETER ROBINSON.
17. EILEEN MORTON.
18. VERA JOYCE ROWE.
19. GILIAN TRACY MOSS.
20. JEAN ANNE ROBINSON.
21. REGINALB FREBERICK SUTTON.
Suplentes:
1. BERYL SUTTON.