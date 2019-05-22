Elecciones Municipales Lorquí: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. FRANCISCO PÉREZ GARCÍA
2. ÁNGELA NICOLÁS ALHAMA
3. JOSEFA CAMPILLO SÁNCHEZ
4. ÁNGEL PONCE LÓPEZ
5. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MIÑANO
6. LILIAM DEL ROSARIO DE LA FLOR ORTIZ
7. ARSENIO PALAZÓN APARICIO
8. MARÍA DOLORES CARBONELL GARCÍA
9. FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ
10. ROSA MARÍA ABAD MARÍN
11. ANTONIO PONCE LÓPEZ
12. MARÍA DEL PILAR PÉREZ GARCÍA
13. TRINIDAD LÓPEZ GUILLÉN
1. FRANCISCO HERNÁNDEZ ORENES
1. JOAQUÍN HERNÁNDEZ GOMÁRIZ
2. FRANCISCA ASENSIO VILLA
3. ISIDORO MARTÍNEZ CAÑAVATE
4. MARÍA DOLORES GARCÍA ROJO
5. JESÚS ABENZA CAMPUZANO
6. MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ CARRILLO (INDEPENDIENTE)
7. JAVIER MOLINA VIDAL (INDEPENDIENTE)
8. MARÍA AMPARO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)
9. JOSE ANTONIO BRIALES GUERRERO
10. TANIA VALERO ESCOBAR (INDEPENDIENTE)
11. JESÚS GARCÍA LÓPEZ
12. ALBA DEL CARMEN LORCA VIDAL (INDEPENDIENTE)
13. MARTÍN HERNÁNDEZ ARNALDOS
1. MARÍA JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA (INDEPENDIENTE)
2. MIGUEL YAGÜES MARCO (INDEPENDIENTE)
3. MARÍA JOSEFA GONZÁLVEZ CAMPILLO
1. ANTONIO ABENZA HERNÁNDEZ
2. MARÍA IBÁÑEZ GARCÍA
3. SEBASTIÁN SÁNCHEZ ASENSIO
4. MARIA ELIANA CÁCERES ASENSIO
5. ISIDRO PEREA VIDAL
6. FRANCISCO MORENO HERNÁNDEZ
7. ROSA MARÍA CARRILLO MARÍN
8. MARÍA DOLORES DEL RIO ABENZA
9. EMILIO JESUS MARÍN RODRÍGUEZ
10. ÁLVARO CANTERO MORENO
11. MARÍA PILAR IBÁÑEZ SOLA
12. JOAQUÍN LORENZO CREMADES CREMADES
13. MARTA RUIZ SILLA
1. MARÍA JOSEFA BARRANCO RODRÍGUEZ
2. JUAN PEREA TORREGROSA
3. JUANA MARÍA MARÍN CARRILLO