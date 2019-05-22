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Elecciones Municipales Lorquí: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Elecciones Municipales Lorquí: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Agrupación Local Ilorcitana, PSOE y PP concurren a los comicios municipales

LA VERDAD

Agrupación Local Ilorcitana (ALI)

1. FRANCISCO PÉREZ GARCÍA

2. ÁNGELA NICOLÁS ALHAMA

3. JOSEFA CAMPILLO SÁNCHEZ

4. ÁNGEL PONCE LÓPEZ

5. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MIÑANO

6. LILIAM DEL ROSARIO DE LA FLOR ORTIZ

7. ARSENIO PALAZÓN APARICIO

8. MARÍA DOLORES CARBONELL GARCÍA

9. FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ

10. ROSA MARÍA ABAD MARÍN

11. ANTONIO PONCE LÓPEZ

12. MARÍA DEL PILAR PÉREZ GARCÍA

13. TRINIDAD LÓPEZ GUILLÉN

Suplentes

1. FRANCISCO HERNÁNDEZ ORENES

PSOE

1. JOAQUÍN HERNÁNDEZ GOMÁRIZ

2. FRANCISCA ASENSIO VILLA

3. ISIDORO MARTÍNEZ CAÑAVATE

4. MARÍA DOLORES GARCÍA ROJO

5. JESÚS ABENZA CAMPUZANO

6. MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ CARRILLO (INDEPENDIENTE)

7. JAVIER MOLINA VIDAL (INDEPENDIENTE)

8. MARÍA AMPARO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)

9. JOSE ANTONIO BRIALES GUERRERO

10. TANIA VALERO ESCOBAR (INDEPENDIENTE)

11. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

12. ALBA DEL CARMEN LORCA VIDAL (INDEPENDIENTE)

13. MARTÍN HERNÁNDEZ ARNALDOS

Suplentes

1. MARÍA JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA (INDEPENDIENTE)

2. MIGUEL YAGÜES MARCO (INDEPENDIENTE)

3. MARÍA JOSEFA GONZÁLVEZ CAMPILLO

PP

1. ANTONIO ABENZA HERNÁNDEZ

2. MARÍA IBÁÑEZ GARCÍA

3. SEBASTIÁN SÁNCHEZ ASENSIO

4. MARIA ELIANA CÁCERES ASENSIO

5. ISIDRO PEREA VIDAL

6. FRANCISCO MORENO HERNÁNDEZ

7. ROSA MARÍA CARRILLO MARÍN

8. MARÍA DOLORES DEL RIO ABENZA

9. EMILIO JESUS MARÍN RODRÍGUEZ

10. ÁLVARO CANTERO MORENO

11. MARÍA PILAR IBÁÑEZ SOLA

12. JOAQUÍN LORENZO CREMADES CREMADES

13. MARTA RUIZ SILLA

Suplentes

1. MARÍA JOSEFA BARRANCO RODRÍGUEZ

2. JUAN PEREA TORREGROSA

3. JUANA MARÍA MARÍN CARRILLO

Temas

Lorquí, Elecciones Municipales 2019

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