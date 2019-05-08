Elecciones Municipales Cartagena: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. MANUEL ANTONIO PADÍN SITCHA.
2. MARÍA AMORAGA CHEREGUINI.
3. ENRIQUE JAVIER PLITT STEVENS.
4. ADRIÁN MORALES HERNÁNDEZ.
5. ANA RAMA MARTÍNEZ.
6. ALFREDO NIETO PAREDES.
7. EMILIO RODRÍGUEZ BALLESTER.
8. ANA ISABEL PUJANTE ROSIQUE.
9. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA FUENTES.
10. MARÍA DOLORES DÍAZ FERRER.
11. JUAN CARLOS SANZ DOBOY.
12. SOLEDAD RAMA MARTÍNEZ.
13. DIEGO TORRALBA GARCÍA.
14. MARÍA ZAMORA CELDRÁN.
15. JUSTO GONZÁLEZ SEGADO.
16. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ ROJO.
17. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ VIDAL.
18. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MUÑOZ.
19. EULALIA ZAPLANA HERNÁNDEZ.
20. TOMÁS GÓMEZ MARTÍNEZ.
21. ÁNGEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ.
22. MARÍA ISABEL VERA GARCÍA.
23. IRENE RODRÍGUEZ BAÑOS.
24. BEGOÑA SANTOS GARCÍA.
25. BENIGNO RODRÍGUEZ MOTA.
26. LUIS DELTELL BENÍTEZ.
27. NURIA DE LA RIBA CANDELA.
Suplentes:
1. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
2. ALFONSO PIÑANA LÓPEZ.
1. JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ.
2. JESÚS GIMÉNEZ GALLO.
3. ISABEL GARCÍA GARCÍA.
4. MARÍA JOSEFA SOLER MARTÍNEZ.
5. RICARDO SEGADO GARCÍA.
6. ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN.
7. MARÍA DOLORES RUIZ ÁLVAREZ.
8. ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ.
9. ÁLVARO LUÍS VALDESUEIRO CORREA.
10. FRANCISCO JOSÉ CALDERÓN SÁNCHEZ.
11. PEDRO GINÉS CELDRÁN MARTÍNEZ.
12. MARÍA PILAR ROS MATEO.
13. JUAN DIEGO CÁNOVAS ACOSTA.
14. SANTIAGO LEÓN BAÑOS.
15. MARÍA DOLORES GUILLÉN GARCÍA.
16. RAFAEL RODRÍGUEZ VIZCAÍNO.
17. JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
18. MARÍA CARMEN SAURA BARRIOS.
19. MARÍA JOSÉ ALCOBAS CERVANTES.
20. JUAN AGÜERA MARTÍNEZ.
21. JOSÉ MIGUEL MÉNDEZ NAVARRO.
22. MARÍA DOLORES CAMPILLO SÁNCHEZ.
23. TRINIDAD MARÍA OSETE CAMPIÑA.
24. ANDRÉS PÉREZ GARCÍA.
25. JOSÉ ANTONIO ABELLÁN ROSILLO.
26. JOSÉ ROGELIO GARCÍA MACIÁ.
27. JOAQUÍN ALCARAZ QUIÑONERO.
Suplentes:
1. MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ PÉREZ.
2. MARÍA ISABEL BELTRÁN DÍAZ.
3. FULGENCIO EGEA ROSIQUE.
1. ANA BELÉN CASTEJÓN HERNÁNDEZ.
2. JUAN PEDRO TORRALBA VILLADA.
3. MARÍA IRENE RUIZ ROCA.
4. MANUEL MORA QUINTO.
5. ALEJANDRA GUTIÉRREZ PARDO.
6. DAVID MARTÍNEZ NOGUERA.
7. MERCEDES GARCÍA GÓMEZ.
8. ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ LORENTE.
9. MARTA GARCÍA GÓMEZ.
10. FULGENCIO SOTO SUÁREZ.
11. MARÍA ESCUDERO VERA (Independiente).
12. PEDRO EMILIO CONESA MARTÍNEZ.
13. ISABEL MARÍA ANDREU BERNAL.
14. ENRIQUE DEL REY MAZÓN.
15. EVA UMBELINA VALLEJO ALCARAZ.
16. ANICETO GARCÍA ROJAS.
17. JUANA ROCA LÓPEZ.
18. ASENSIO MADRID SÁNCHEZ.
19. FRANCISCA LLORCA ESCOLAR.
20. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA.
21. TANIA ALARCÓN ANGOSTO.
22. MARIANO RAÚL CONESA MARTÍNEZ.
23. ANA MARÍA DE HARO MENA.
24. PEDRO ANGOSTO HERNÁNDEZ.
25. MARÍA JOSÉ DATO RUIZ.
26. ANTONIO BERMEJO HURTADO (Independiente).
27. CARMEN SOTO LÓPEZ.
Suplentes:
1. PEDRO ANTONIO ALCARAZ SÁNCHEZ.
2. RAQUEL HERNÁNDEZ ROBLES.
3. ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA.
1. MARÍA PILAR MARCOS SILVESTRE (PODEMOS).
2. AURELIA GARCÍA MUÑOZ (PODEMOS).
3. AROHA MARÍA NICOLÁS GARCÍA (I.U.).
4. ANTONIO ORTIZ GARCÍA-VASO (EQUO).
5. PEDRO ÁNGEL GADEA BLANCO (Independiente).
6. MARÍA DEL MAR TORNERO TORRES (Independiente).
7. MIGUEL GARCÍA QUESADA (PODEMOS).
8. DIEGO MENDOZA VERA (I.U.).
9. MARÍA DE LA PAZ SÁEZ DE JÓDAR (PODEMOS).
10. SANDRA GÓMEZ ESTEBAN (Independiente).
11. ENCARNACIÓN DEL CARMELO AGUIRRE CAMPOS (Independiente)
12. BERNARDO ANTONIO SÁNCHEZ MUÑOZ (Independiente).
13. SONIA LÓPEZ GONZÁLEZ (I.U.).
14. BEATRIZ MARÍA ALGARATE HEREDIA (EQUO).
15. ANTONIO BAEZA REYES (PODEMOS).
16. JEISSON OSWALDO MARTÍNEZ LEGUIZAMO (Independiente).
17. MARÍA ISABEL SORIA LEGAZA (PODEMOS).
18. JUAN CELDRÁN NAVARRO (I.U.).
19. ANA MARÍA SUÁREZ ALLER (EQUO).
20. ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ (PODEMOS).
21. JOSÉ ANTONIO OJAO RAMÍREZ (I.U.).
22. PATRICIA SERRANO RODRÍGUEZ (Independiente).
23. MARÍA MERCEDES ILLÁN MARTÍNEZ (PODEMOS).
24. DIEGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (EQUO).
25. JUAN MANUEL ASENSIO RODRÍGUEZ (Independiente).
26. ENCARNACIÓN BALLESTER ANDREU (Independiente).
27. JOSEFA PÉREZ GARCÍA (Independiente).
Suplentes:
1. ANDRÉS MIGUEL REYES COSTA (PODEMOS).
2. MARIELA DE LOS ÁNGELES CHACA OBREGÓN (I.U.).
3. ÁNGEL ROSENDO MARÍA DOLORES SÁNCHEZ (EQUO).
1. CELESTINO GARCÍA ALFARO.
2. MARÍA LOURDES ÁLVAREZ GARCÍA.
3. JESÚS VICTORIA SOLANO.
4. MIGUEL BASTIDA HURTADO.
5. ISABEL MARÍA GARCÍA CONESA.
6. PEDRO BERNAL CEGARRA.
7. BENITO ANTONIO MULERO MENDOZA.
8. MARÍA LUCÍA SÁNCHEZ SORIANO (Independiente).
9. SALVADOR SÁNCHEZ-CARRASCOSA SÁNCHEZ.
10. CONCEPCIÓN CALVO PÉREZ.
11. ÁNGELES ANGOSTO GARCÍA-VASO.
12. JUAN LUÍS CABELLO ROS.
13. CARMEN MEROÑO MADRID.
14. FRANCISCO DATO GARCÍA.
15. JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ DE URIARTE.
16. MERCEDES AGÜERA ROMERA.
17. ANTONIO CONESA GARCÍA.
18. ROSALÍA ZAPATA MARTÍNEZ.
19. PEDRO BERNAL MANZANARES.
20. DANIELA RESTREPO SALAZAR.
21. EDUARDO GÓMEZ MELERO (Independiente).
22. ÁLEX ALBERTO GARCÍA AGÜERA.
23. ANA ISABEL VICENTE CARREÑO.
24. ALEJANDRO DE JÓDAR GÓMEZ.
25. SALVADORA CASADO CEGARRA.
26. CARMEN AYALA OSETE.
27. JOSÉ CARLOS SAUGAR GONZALO.
Suplentes:
1. MARÍA DE LOS DESAMPARADOS PASTOR MONSOLIU.
2. PEDRO MIGUEL BASTIDA VÁZQUEZ.
3. ESPERANZA MORALES AYALA.
1. MOISÉS PUJANTE MARCOS.
2. CARIDAD GUILLÉN CERVANTES.
3. ISRAEL CERVANTES ESTUDILLO.
4. MARÍA MATEOS SÁNCHEZ.
5. CÉSAR EDUARDO RAMÍREZ SAURA.
6. MARÍA MILAGROS SANTANA GUERRA.
7. NUHACET REYES LÓPEZ.
8. ÁNGELES CERVANTES ESTEBAN.
9. YERAY ARMAS BLANCO.
10. MARÍA VENANCIA LÓPEZ RUBIO.
11. JOSÉ ENRIQUE ROBREDO MARTÍN.
12. VIRGINIA ESPEJO FUENTES.
13. MIGUEL RUIZ LUGILDE.
14. VICTORIA MARCOS DÍAZ.
15. PEDRO JOSÉ ROMERO MARTOS.
16. IBALLA ÁLAMO SOSA.
17. JUAN CARLOS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
18. CONCEPCIÓN ENGRACIA SAURA MICOL.
19. SALVADOR MEROÑO RUIZ.
20. NATALIYA BUTYREVA BUTYREVA.
21. DIEGO MANUEL LÓPEZ LORENTE.
22. NAYARA ARES PILLADO.
23. MATÍAS JUSTICIA BARRERA.
24. ROCÍO GARCÍA GANDÍA.
25. JUAN ANTONIO ÁNGEL ABELLÁN CÁMARA.
26. GEMMA MARÍA GUIRAO GRACIA.
27. CRISTINA BELMONTE MONTESINOS.
Sin suplentes.
1. PEDRO SABIOTE CONESA.
2. MARÍA TERESA JESÚS BUENO DELGADO.
3. MARÍA NURIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
4. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ EGEA.
5. JUAN ANTONIO ELORZ GARATEA.
6. ANA ISABEL MANENTI MARTÍNEZ.
7. MARÍA DEL CARMEN ROCA HERNÁNDEZ.
8. MARÍA DE LA SALUD DE LA COVA PEÑALVER.
9. ALFREDO MARTÍNEZ AGUILAR.
10. IGNACIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
11. JUANA BERNAL MUÑOZ.
12. TRINIDAD SOLANO CONESA.
13. OSCAR JIMÉNEZ GONZÁLEZ.
14. VICTORIA SÁNCHEZ CONESA.
15. RAÚL VERA VEGA.
16. ANTONIA YUSTE GARCÍA.
17. MARÍA TAMARA SABATER MÉNDEZ.
18. PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA.
19. JOSÉ LUIS LUENGO GALLEGO
20. ANDRÉS SANDOVAL CARRASCO.
21. ALEXANDER QUINTERO PÁEZ.
22. MARÍA DOLORES GUILLÉN SOTO.
23. ANA MARÍA BOKUBO ROBLES.
24. VICTORIANO HERRERO PÉREZ.
25. IRIA VIDAL VÁZQUEZ.
26. JESÚS RODRÍGUEZ MADRID.
27. FRANCISCO AGUIRRE FUENTES.
Suplentes:
1. SOFÍA MARTÍNEZ CASTAÑO.
2. FRANCISCO JAVIER MECA RODRÍGUEZ.
3. MARINA HERNÁNDEZ SERRANO.
1. NOELIA MARÍA ARROYO HERNÁNDEZ.
2. CARLOS PIÑANA CONESA.
3. MARÍA LUISA CASAJUS GALVACHE.
4. CRISTINA MORA MENÉNDEZ DE LA VEGA.
5. DIEGO ORTEGA MADRID.
6. ESPERANZA NIETO MARTÍNEZ.
7. CRISTINA PÉREZ CARRASCO.
8. ANA ISABEL MARUENDA ROBLES.
9. ÁLVARO VALDÉS PUJOL.
10. MANUEL MIGUEL GONZÁLEZ MORO.
11. MARÍA FRANCISCA MARTÍNEZ SOTOMAYOR.
12. MANUEL ÁNGEL AGUIRRE GARCÍA.
13. ASENSIO MARTÍNEZ GARCÍA.
14. DAVID CARO FRUTOS.
15. ROCIO PADILLA ÁLVAREZ.
16. JOSÉ GARCÍA SERRANO.
17. JULIANA OTÓN MARTÍNEZ.
18. LUIS LOZANO URIBES.
19. MARÍA DOLORES JUSTICIA RAMÍREZ.
20. FRANCISCO HERNÁNDEZ CUADROS.
21. ANTONIO CONESA CARRASCOSA.
22. ÁNGEL NIETO HUERTAS.
23. ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ.
24. DOLORES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
25. CRISTINA AGUADO PALACIO.
26. JUAN MANUEL AYASO MARTÍNEZ.
27. NICOLÁS ÁNGEL BERNAL.
Suplentes:
1. INMACULADA GARCÍA ARANDA.
2. PATRICIA MARTÍNEZ COPETE.
3. PABLO FLORES CARRETERO.
1. JOSÉ MORENO MADRID.
2. JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ ORTIZ.
3. JAVIER PASCUALES MARTÍNEZ DE VIERGOL.
4. ÁNGELES CONESA GONZÁLEZ.
5. FRANCISCA MARÍA CAÑAVATE CARMONA.
6. MARÍA DOLORES JOVER MARTÍNEZ.
7. JOSEFA CELDRÁN RICO.
8. FRANCISCO JAVIER BEL GÓMEZ.
9. MANUEL JOSÉ PAREDES MÉNDEZ.
10. RUBÉN DE DIOS GARCÍA GUILLÉN.
11. JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTÍN.
12. JULIO DE FRANCISCO ORTIZ.
13. JUAN EGEA ROSIQUE.
14. BEGOÑA BELZUNCE BUENDÍA.
15. BEGOÑA MAESTRE MARTÍNEZ.
16. ASENSIO BALANZA MERCADER.
17. JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ IZQUIERDO.
18. ADRIÁN AGUILAR RODRÍGUEZ.
19. SARA CONESA GONZÁLEZ.
20. ASCENSIÓN GIMÉNEZ ORTIZ.
21. PEDRO MIGUEL JIMENO RODRÍGUEZ.
22. AGUEDA FRUCTUOSO USEA.
23. FULGENCIO ENRIQUE MARÍN VÁZQUEZ.
24. MARÍA DEL CARMEN MARÍN GIMÉNEZ.
25. ELENA MARTÍNEZ CONESA.
26. JUAN LOZANO GARCÍA.
27. GINÉS GARCÍA BERNAL.
Sin suplentes.
1. MARIA JOSÉ LÓPEZ SUANZES.
2. GONZALO ABAD MUÑOZ.
3. MARÍA DEL PILAR GARCÍA SÁNCHEZ.
4. JOSÉ MARÍA CAGIGA MATA.
5. JUAN MOLINER GOSALBEZ.
6. MIGUEL MCDONNELL ROS.
7. DAVID MARTÍN MOLINA.
8. MARÍA MAGDALENA SILVA PÉREZ.
9. MARÍA DEL CARMEN MARÍN LAMBERTOS.
10. ENRIQUE PELLICER VALVERDE.
11. FULGENCIO SEVILLA SUBIELA.
12. MARÍA LLORET SOLER.
13. JUAN JOSÉ GARCÍA OTÓN.
14. ISABEL MORENO RAMÍREZ.
15. FERNANDO LAGO AMOEDO.
16. ALBERTO GINÉS MARÍN SOLER.
17. MÁXIMA ISABEL ORTEGA CEGARRA.
18. JUAN CARLOS NIETO TABERNERO.
19. LORENA GARCÍA LÓPEZ.
20. MIGUEL ESCOLAR MARTÍNEZ.
21. LUIS ÁLVARO ARMADA DORDA.
22. CRISTINA GARCÍA MARTÍNEZ.
23. ANTONIO REBOLLO MARTÍNEZ.
24. MARIO VÁZQUEZ LÓPEZ.
25. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
26. PILAR DORDA JUAN.
27. JOSÉ ANTONIO CONESA AGÜERA.
Suplentes:
1. JAVIER VIDAL RODRÍGUEZ.
2. ANA MARÍA GARCÍA CARREÑO.
3. JOVINO COLLADOS GINER.