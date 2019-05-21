Elecciones Municipales Águilas: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. ISABEL MARÍA TORRENTE ZORILLA.
2. OSCAR PÉREZ POMBO.
3. NOELIA LÓPEZ CORTÉS.
4. JOSÉ ANTONIO ÁNGEL GIL.
5. PHILIPA JANE COOK.
6. JUAN ANTONIO LORENZO LÓPEZ.
7. GEMMA LÓPEZ MARTÍNEZ.
8. JOSÉ ANTONIO CERDÁN VEGA.
9. VIOLETA HERNÁNDEZ LENCINA.
10. PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
11. RAQUEL QUIÑONERO RODRÍGUEZ.
12. BENITO RABAL BALAGUER.
13. MARÍA LUZ LENCINA RICO.
14. JOSE MARÍA HERNÁNDEZ PERTUSA.
15. MARÍA TRINIDAD ZAPATA NAVARRO.
16. JUAN SÁNCHEZ LÁZARO.
17. ENRIQUETA MATEOS CAMANFORTE.
18. MIGUEL ÁNGEL TORRENTE ZORRILLA.
19. CONSOLACIÓN CHICANO FERNÁNDEZ.
20. MARÍA JOSÉ LENCINA LÓPEZ.
21. FRANCISCA SOLEDAD RUIZ MELENCHÓN.
Suplentes:
1. JUDITH REYES GARCÍA.
2. ANDRES MARTÍNEZ PÉREZ.
3. CONCEPCIÓN GRACIA ZAMORA.
1. MARÍA DEL CARMEN MORENO PÉREZ.
2. CRISTOBAL CASADO GARCÍA.
3. MARÍA DOLORES GARCÍA ALBARRACÍN.
4. TOMÁS CONSENTINO LÓPEZ.
5. MARÍA DOLORES SIMO SÁNCHEZ.
6. JOSÉ MANUEL GÁLVEZ GARCÍA.
7. ISABEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
8. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ CALVO.
9. ELENA CASADO NAVARRO.
10. GINÉS DESIDERIO NAVARRO ARAGONESES.
11. FRANCISCA GALLEGO QUIÑONERO.
12. JUAN ANDRÉS TORRES ESCARABAJAL.
13. ENCARNACIÓN NAVARRO GUERRERO.
14. ANDRÉS LÓPEZ GARCÍA.
15. GINESA MARÍA DÍAZ GALLEGO.
16. FRANCISCO ESCÁMEZ REVERTE.
17. MARÍA DEL ROCÍO MUÑOZ MUÑOZ.
18. ALONSO PAREDES MORATA.
19. JOSEFA ESPINOSA RUIZ.
20. CARLOS NORTE CERVANTES.
21. CONCEPCIÓN CASTELO MATRÁN.
Suplentes:
1. GABRIEL NAVARRO PÉREZ.
2. DOLORES LÓPEZ ESCOLAR.
3. PEDRO LÓPEZ MARTÍNEZ.
1. DONOSA BUSTAMANTE SÁNCHEZ.
2. FRANCISCO MARTÍNEZ DE GEA.
3. ANTONIO RAFAEL BARBA CÁNOVAS.
4. OLGA GÁLVEZ MONTALBÁN.
5. FRANCISCO JAVIER CARRILLO CASTILLO.
6. BENITO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
7. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ.
8. MARÍA EUGENIA BARBERÍ ÁLVAREZ.
9. ANA BELÉN CARMONA SALMERÓN.
10. MARÍA SOLEDAD MORENO LARIO.
11. RAQUEL CRISTINA CANO ROBLES.
12. MANUEL MUELAS ASENSIO.
13. MARGARITA CONEJERO CHEVALIER.
14. PEDRO CONEJERO MESONERO.
15. JUAN VALVERDE MELENCHÓN.
16. ELISABET JIMÉNEZ SOBRADILLO.
17. VIRGILIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
18. LEONOR BARBA ORENES.
19. MARCOS LÓPEZ PÉREZ.
20. BEATRIZ TORRES FLORES.
21. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
Suplentes:
1. JUANA NAVARRO MASEGOSA.
1. DAVID LÓPEZ MULA.
2. MARÍA ELIA OLGOSO RUBIO.
3. PATRICIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-DELGADO.
4. LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ.
5. MARÍA MILLÁN MATEO.
6. PABLO FERNÁNDEZ-LUNA MORALES.
7. MARÍA DEL CARMEN CÁRDENAS LÓPEZ.
8. JUAN MIGUEL SERRANO VÁZQUEZ.
9. MARÍA LUISA MARTÍNEZ CARRASCO.
10. SALVADOR CASANOVA CARRASCO.
11. ANTONIA NADALES CONDE.
12. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MATEO.
13. ANA MARÍA PIÑERO DÍAZ.
14. SERGIO AVILÉS RICO.
15. MARÍA MULA GARCÍA.
16. FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ GARCÍA.
17. JUANA MARÍA NAVARRO MARTÍNEZ.
18. ÁNGEL JOSÉ RABAL GALLEGO.
19. MARÍA TERESA CALVO NAVARRO.
20. JOSÉ MARÍA GARCÍA CABRILLO.
21. ROSA MARÍA DELGADO GARCÍA.
Suplentes:
1. FERMÍN VERA ASENSIO.
2. MYRIAM GLADYS LORENZO GONZÁLEZ.
1. NURIA MARÍA ALMAGRO RODRÍGUEZ.
2. JUAN GUIRADO MANZANARES.
3. JOSÉ MIGUEL PÉREZ GARCÍA.
4. LUCAS QUIÑONERO JESÚS.
5. ENCARNA SORIA CABALLERO.
6. ANA SEGOVIA NAVARRO.
7. FRANCISCO GARCÍA AZNAR.
8. CARLOS KAISER RAMOS.
9. NURIA SÁNCHEZ PIANELO.
10. JUAN MIGUEL ACOSTA CALVO.
11. MIGUEL BRAGADO MARTÍNEZ.
12. JENNIFER DUEÑAS GONZÁLEZ.
13. JAVIER LÓPEZ PIANELO.
14. RUBÉN FRANCÉS RECHE.
15. FRANCISCA ORTIZ CARRILLO.
16. FRANCISCO JAVIER GEA MILLÁN.
17. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ CAMPILLOS.
18. BENITO ACOSTA YEPES.
19. JUANA MARÍA CAMPOS MARTÍNEZ.
20. JOSEFA ORTIZ CARRILLO.
21. FRANCISCO JAVIER MATA FERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. JOSÉ ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ.
2. MARÍA JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ.
3. MARÍA YOLANDA REY MARTÍNEZ.
1. EVA MARÍA REVERTE HERNÁNDEZ.
2. JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ.
3. FRANCISCO NAVARRO MÉNDEZ.
4. EMILIA MAGDALENA BAYONA MARÍN.
5. ROSA MARÍA SOLER MÉNDEZ.
6. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MELENCHÓN.
7. ANTONIO LANDABURU CLARES.
8. MARÍA JOSEFA CALVO LEYVA.
9. ANA SOLEDAD SOLER HERNÁNDEZ.
10. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
11. CATALINA LUISA AYÉN PERALTA.
12. LORENZO SÁNCHEZ LÓPEZ.
13. JUAN MANUEL ZARAGOZA SIQUIER.
14. LIDIA MARÍA CREMADES SÁNCHEZ.
15. MATÍAS CEGARRA ORTIZ.
16. INMACULADA LÓPEZ DE HARO.
17. JAVIER GARCÍA ESPADA.
18. TERESA BUITRAGO SÁNCHEZ.
19. ÁNGELA CAMPOY SÁNCHEZ-FORTÚN.
20. FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ PEÑA.
21. JUAN MARÍA VÁZQUEZ ROJAS.
Suplentes:
1. ANA MARÍA SÁNCHEZ HURTADO.
2. DANIEL PÉREZ SANTOS.
3. JUAN MANUEL LÓPEZ LAJARÍN.