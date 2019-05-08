Elecciones Municipales Abanilla: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. EZEQUIEL RAFAEL ALONSO GAONA
2. JOSÉ ANTONIO ROCAMORA RAMÍREZ
3. ANA TERESA VALERO ABRIL
4. ANTONIA MARÍA RAMÍREZ MARCO
5. RAMÓN ROCAMORA MARCO
6. JOSÉFA MARÍA GARCÍA TENZA
7. RONALD DAVID DENSLEY
8. LINA TENZA ALMARCHA
9. CRISTÓBAL RUIZ CUTILLAS
10. MARÍA CRUZ MOLDÓN ROCAMORA
11. ANTONIO RICO BOTELLA
12. MARÍA ENCARNACIÓN MARCO SÁNCHEZ
13. DANIEL RUIZ TENZA
1. ANTONIO RAMÓN SALAR
2. MARÍA DEL MAR LUCAS PACHECO
3. ISIDORO ZAPATA PARDO
1. JOSÉ ANTONIO BLASCO MARTÍNEZ
2. MANUEL CARLOS CUTILLAS ESTÁN
3. MARÍA ESPERANZA TENZA RUIZ
4. MARÍANO TENZA HURTADO
5. ANA MARTÍNEZ ROCAMORA
6. MARÍA DEL MAR VERDÚ GUARDIOLA
7. JOSÉ ROCAMORA MARTÍNEZ
8. MARÍA DAMIANA SÁNCHEZ CUTILLAS
9. DAVID TOMÁS MARTÍNEZ
10. MARÍA ROSARIO GARCÍA MARTÍNEZ
11. JOSÉ ABELARDO RUIZ RAMÍREZ
12. MARÍA MARGARITA CUTILLAS ROCAMORA
13. FRANCISCO ENRIQUE MARCO RICO
1. EVA ESTÁN MELLADO
2. ÁNGEL BLASCO LOZANO
3. JOSÉFA TISCAR MARTÍNEZ
1. MARÍA DOLORES SAURÍN RIQUELME
2. JOSÉ GABRIEL GARCÍA GUIRAO
3. ANGELES ORENES DIAZ
4. JOSÉ MARÍA MARCO MARCO
5. FRANCISCA JESUS PEREA YAGÜES
6. PEDRO ANTONIO CUTILLAS TRISTÁN
7. MONIQUE MARIE DUPONT
8. SALVADOR TOLMOS PEREA
9. NATIVIDAD IBÁÑEZ CARTAGENA
10. ALEJANDRO TOVAR MARTÍNEZ
11. JUAN CARLOS RIVAS DADER
12. PEDRO VALERO RIQUELME
13. LUCIANA SAURÍN RIQUELME