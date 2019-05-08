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Elecciones Municipales Abanilla: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Elecciones Municipales Abanilla: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

PSOE, PP y Independientes Unidos por el Municipio concurren a los comicios municipales

LA VERDAD

PSOE

1. EZEQUIEL RAFAEL ALONSO GAONA

2. JOSÉ ANTONIO ROCAMORA RAMÍREZ

3. ANA TERESA VALERO ABRIL

4. ANTONIA MARÍA RAMÍREZ MARCO

5. RAMÓN ROCAMORA MARCO

6. JOSÉFA MARÍA GARCÍA TENZA

7. RONALD DAVID DENSLEY

8. LINA TENZA ALMARCHA

9. CRISTÓBAL RUIZ CUTILLAS

10. MARÍA CRUZ MOLDÓN ROCAMORA

11. ANTONIO RICO BOTELLA

12. MARÍA ENCARNACIÓN MARCO SÁNCHEZ

13. DANIEL RUIZ TENZA

Suplentes

1. ANTONIO RAMÓN SALAR

2. MARÍA DEL MAR LUCAS PACHECO

3. ISIDORO ZAPATA PARDO

Partido Popular (PP)

1. JOSÉ ANTONIO BLASCO MARTÍNEZ

2. MANUEL CARLOS CUTILLAS ESTÁN

3. MARÍA ESPERANZA TENZA RUIZ

4. MARÍANO TENZA HURTADO

5. ANA MARTÍNEZ ROCAMORA

6. MARÍA DEL MAR VERDÚ GUARDIOLA

7. JOSÉ ROCAMORA MARTÍNEZ

8. MARÍA DAMIANA SÁNCHEZ CUTILLAS

9. DAVID TOMÁS MARTÍNEZ

10. MARÍA ROSARIO GARCÍA MARTÍNEZ

11. JOSÉ ABELARDO RUIZ RAMÍREZ

12. MARÍA MARGARITA CUTILLAS ROCAMORA

13. FRANCISCO ENRIQUE MARCO RICO

Suplentes

1. EVA ESTÁN MELLADO

2. ÁNGEL BLASCO LOZANO

3. JOSÉFA TISCAR MARTÍNEZ

Independientes Unidos por el Municipio Abanilla (IUMA)

1. MARÍA DOLORES SAURÍN RIQUELME

2. JOSÉ GABRIEL GARCÍA GUIRAO

3. ANGELES ORENES DIAZ

4. JOSÉ MARÍA MARCO MARCO

5. FRANCISCA JESUS PEREA YAGÜES

6. PEDRO ANTONIO CUTILLAS TRISTÁN

7. MONIQUE MARIE DUPONT

8. SALVADOR TOLMOS PEREA

9. NATIVIDAD IBÁÑEZ CARTAGENA

10. ALEJANDRO TOVAR MARTÍNEZ

11. JUAN CARLOS RIVAS DADER

12. PEDRO VALERO RIQUELME

13. LUCIANA SAURÍN RIQUELME

Sin suplentes

Temas

Abanilla, Elecciones Autonómicas De La Región De Murcia 26-M

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