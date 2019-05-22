Elecciones Municipales Yecla: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. ALBERTO MARTÍNEZ MARCO.
2. NURIA POLO MARCO.
3. CONCEPCIÓN SILVESTRE DÍAZ.
4. MARÍA CONCEPCIÓN LORENZO ALONSO.
5. PEDRO JIMÉNEZ VALERA.
6. NOELIA MORALES DISLA.
7. ABRAHAM TORROGLOSA POLO.
8. NOEMÍ HERRERO CARPENA.
9. ALEJANDRO PUCHE SERRANO.
10. IRENE MARTÍNEZ MARCO.
11. SANTIAGO SORIANO MARTÍNEZ.
12. MARÍA GUIRADO GARCÍA.
13. JOSÉ CASTILLO SORIANO.
14. ANA FERRIZ MARTÍNEZ.
15. JOSÉ ORTUÑO ROMERO.
16. JOSEFA MORALES VARELA.
17. MIGUEL ÁNGEL RUBIO OLIVARES.
18. VIRGINIA GARCÍA SORIANO.
19. FRANCISCO MARTÍNEZ BAUTISTA.
20. MARÍA JOSÉ IBÁÑEZ PÉREZ.
21. FRANCISCO GUIRADO GUIRADO.
Suplentes:
1. FRANCISCO MONTES AZORÍN.
2. ENCARNACIÓN MORENO ROMERO.
3. LUCIANO PALAO RICO.
1. ASUNCIÓN MOLINA BAUTISTA.
2. ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO.
3. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
4. JUAN ANTONIO ORTEGA ORTUÑO.
5. BLANCA MARÍA GÓMEZ IBÁÑEZ.
6. JUAN JIMÉNEZ MARCO.
7. DAISY MIÑANA GARCÍA.
8. PEDRO JOSÉ RUBIO LÓPEZ.
9. CARLOTA MARTÍNEZ MUÑOZ.
10. JUAN JOSÉ NICOLÁS GÓMEZ.
11. LUISA MORALES DUQUE.
12. PASCUAL ROVIRA SÁNCHEZ.
13. MARÍA CARMEN SANTA MARTÍNEZ.
14. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ IBÁÑEZ.
15. MARÍA DOLORES AZORÍN FERRIZ.
16. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
17. PASCUALA ORTEGA ORTEGA.
18. VICTOR MANUEL REINÉS BERTOMEU.
19. JACQUELINE DEL ROCÍO CORDOVA VILLAMAR.
20. DOMINGO CARPENA SÁNCHEZ.
21. MARÍA CRISTINA SORIANO GIL.
Suplentes:
1. MIGUEL RICO SANTA.
2. MARÍA ISABEL CARPENA GARCÍA.
3. FRANCISCO GUILLEM CASTAÑO.
1. MARCOS ORTUÑO SOTO.
2. MARÍA REMEDIOS LAJARA DOMÍNGUEZ.
3. ASCENSIO JUAN GARCÍA.
4. MARÍA ISABEL PÉREZ MILLÁN.
5. JESÚS VERDÚ GARCÍA.
6. PATRICIA SORIANO VIDAL.
7. JORGE MANUEL ORTUÑO HERNÁNDEZ.
8. SARA ORTUÑO SORIANO.
9. PEDRO ROMERO JUAN.
10. INMACULADA BRÍGIDA LORENZO ORTUÑO.
11. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA.
12. JOSÉ ANTONIO MARÍN SÁNCHEZ.
13. PEDRO LORENZO PÉREZ.
14. CRISTINA GARCÍA POLO.
15. JOSEFA SORIANO MARCO.
16. MARCOS VINICIO BAILÓN PITA.
17. CARLOS MUÑOZ MARCO.
18. RAMÓN RICO PALAO.
19. ROCÍO HERRERO DÍA.Z
20. JUANA MARÍA SERRANO IBÁÑEZ.
21. FRANCISCO MARTÍNEZ ABELLÁN.
Suplentes:
1. MANUEL MARTÍNEZ RUBIO.
2. MIGUEL SORIANO MARTÍNEZ.
3. MARINA DE LA CRUZ ABELLÁN FORTE.
1. ANTONIO PUCHE MARTÍNEZ.
2. MARÍA ESTHER PUCHE ROMERO.
3. MARÍA INMACULADA PÉREZ GIL.
4. MIGUEL ÁNGEL HERRÁIZ ZAFRILLA.
5. FRANCISCO JOSÉ RIPOLL MUÑOZ.
6. SONIA SORIANO LÓPEZ.
7. MARÍA MARCO AZORÍN.
8. RAQUEL RUBIO PASTOR.
9. DIEGO MARTÍN LÓPEZ.
10. JUAN MATÍAS MARCO CABALLERO.
11. ANA MARÍA ORTEGA TORRES.
12. FRANCISCO IBAÑEZ PUCHE
13. PEDRO JOSÉ CARMONA GIL.
14. ROSA FERRIZ CERDÁN.
15. PABLO GARCÍA SÁNCHEZ.
16. JOSÉ MARÍA AZORÍN ROMÁN.
17. MARÍA DEL CARMEN PERAILE MARTÍNEZ.
18. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA RUBIO.
19. JUSTO MARCO ZAFRILLA.
20. BEATRIZ MARTÍNEZ POLO.
21. BENEDICTO MARCO SIERRA.
Suplentes:
1. BELEYEN ELIZABETH REYES ARTEAGA.
2. ANTONIO CÁNOVAS MUÑOZ.
3. JOSÉ JAIME GARCÍA AGUILAR.