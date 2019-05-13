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Elecciones Municipales Villanueva del Río Segura: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Elecciones Municipales Villanueva del Río Segura: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

PSOE y PP participan en los comicios municipales

LA VERDAD

PSOE

1. JESÚS MARIANO VICIANA ORTIZ.

2. MARÍA SOLEDAD GAMBÍN LÓPEZ.

3. MIGUEL CARRILLO ONIEVA.

4. EVA LÓPEZ MOTELLÓN.

5. ANTONIO EUGENIO SORIANO VERA.

6. LORENA JIMÉNEZ TORNAMIRA.

7. AINOA GAMBÍN SORIANO.

8. PEDRO ANTONIO ABELLÁN PALAZÓN.

9. JUAN MIGUEL MICO LÓPEZ.

10. ANA BELÉN MOTELLÓN LÓPEZ.

11. JESÚS MANUEL ORTIZ SORIANO.

Suplentes:

1. RUBÉN HURTADO GARCÍA.

PP

1. FELICIDAD LÓPEZ CARBONELL.

2. MARÍA MERCEDES LÓPEZ ROBLES.

3. ANDRÉS GARCÍA SORIANO.

4. ROCÍO MARTÍNEZ BORREGUERO.

5. MIGUEL ÁNGEL ATENZA PÉREZ.

6. MARÍA JESÚS ESPAÑA AYALA.

7. MANUEL CARRILLO LÓPEZ.

8. JOSÉ PABLO MORALES RUBIO.

9. DAVID LÓPEZ MARTÍNEZ.

10. NAYARA LÓPEZ GÓMEZ.

11. JUAN ANTONIO PALAZÓN LÓPEZ.

Suplentes:

1. MARÍA ASUNCIÓN GAMBÍN MARTÍNEZ.

2. ANTONIO ORTIZ LÓPEZ.

3. ROSALÍA MARÍA SORIANO ROBLES.

Temas

Villanueva Del Río Segura, Elecciones Autonómicas Y Municipales De La Región De Murcia 26-M

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