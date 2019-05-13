Elecciones Municipales Ulea: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. SERGIO MIÑANO LÓPEZ.
2. NOELIA GONZÁLEZ CARRILLO.
3. FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ BERMEJO.
4. JUAN JESÚS CARRILLO RUIZ.
5. SOLEDAD BELÉN FERNÁNDEZ ARRÓNIZ.
6. EVARISTO LÓPEZ BERMEJO.
7. RUTH RAMÍREZ GARCÍA.
Suplentes:
1. RAÚL CARRILLO MIÑANO.
2. ERIKA RAMÍREZ GARCÍA.
1. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ ABENZA.
2. LUCRECIA GARRIDO GUILLÉN.
3. ROBERTO LÓPEZ CARACENA.
4. SANTIAGO MIÑANO ABENZA.
5. LOURDES GONZÁLEZ CASCALES.
6. JOSÉ ALBERETO GARRIDO MARTÍNEZ.
7. YÉSICA LÓPEZ MARTÍNEZ.
Suplentes:
1. BENJAMÍN YEPES MORENO.
2. GIOVANNI GARCÍA MORENO.
3. ESTEBAN VICENTE PALAZÓN.