Elecciones Autonómicas
section icon

Elecciones Autonómicas

Elecciones Municipales Ulea: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Elecciones Municipales Ulea: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

PSOE y PP participan en los comicios municipales

LA VERDAD

PSOE

1. SERGIO MIÑANO LÓPEZ.

2. NOELIA GONZÁLEZ CARRILLO.

3. FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ BERMEJO.

4. JUAN JESÚS CARRILLO RUIZ.

5. SOLEDAD BELÉN FERNÁNDEZ ARRÓNIZ.

6. EVARISTO LÓPEZ BERMEJO.

7. RUTH RAMÍREZ GARCÍA.

Suplentes:

1. RAÚL CARRILLO MIÑANO.

2. ERIKA RAMÍREZ GARCÍA.

PP

1. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ ABENZA.

2. LUCRECIA GARRIDO GUILLÉN.

3. ROBERTO LÓPEZ CARACENA.

4. SANTIAGO MIÑANO ABENZA.

5. LOURDES GONZÁLEZ CASCALES.

6. JOSÉ ALBERETO GARRIDO MARTÍNEZ.

7. YÉSICA LÓPEZ MARTÍNEZ.

Suplentes:

1. BENJAMÍN YEPES MORENO.

2. GIOVANNI GARCÍA MORENO.

3. ESTEBAN VICENTE PALAZÓN.

Temas

Ulea, Elecciones Autonómicas Y Municipales De La Región De Murcia 26-M

Lo + leído


Top 50

Noticias relacionadas

Patrocinada

 

Fotos

Vídeos

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.