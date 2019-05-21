Elecciones Municipales Las Torres de Cotillas: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. SOCORRO BAÑOS SÁEZ.
2. JOSÉ ENRIQUE CORRECHER BRIZ.
3. ANA LILA GARDA SALAS.
4. RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
5. ANITA DÍAZ MARTÍN.
6. DANIEL GARCÍA GARRES.
7. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ERGUETA.
8. KIARA IVETTE PÉREZ TANTALEAN.
9. JUAN JOSÉ VIDAL SÁNCHEZ.
10. ROSA TOLDRÁ MILA.
11. JOAQUÍN BAÑOS FERNÁNDEZ.
12. FRANCISCO JOSÉ OLIVA CONESA.
13. ANA MARÍA ROMERA SÁNCHEZ.
14. CARMELO BAÑOS FERNÁNDEZ.
15. ANA MARÍA PÉREZ LÓPEZ.
16. JUAN JOSÉ BELANDO ARENAS.
17. FRANCISCO BAÑOS DOMINGO.
18. FERMINA MARÍN LÓPEZ.
19. FRANCISCO JOSÉ OLIVA LORENZO.
20. HERMINIA BRIZ VALLÉS.
21. JUAN PÉREZ RUIZ.
Suplentes:
1. JOSÉ CORRECHER NÚÑEZ.
1. JOAQUÍN VELA FERNÁNDEZ.
2. MARÍA PILAR PÉREZ MAS.
3. ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ.
4. MARÍA MAR RUIZ ROSILLO.
5. FRANCISCO JESÚS LÓPEZ MANZANERA.
6. ELISA ISABEL HURTADO AVILÉS.
7. FRANCISCO JOSÉ CARAVACA BRAVO.
8. ALBERTA MARTÍNEZ VÁZQUEZ.
9. FRANCISCO FERNÁNDEZ BAÑO (INDEPENDIENTE).
10. VERÓNICA MORCILLO DE LA TORRE (INDEPENDIENTE).
11. JUAN CARLOS CONTRERAS MARTÍNEZ.
12. PAULA MARTÍN ALBALADEJO (INDEPENDIENTE).
13. JOSÉ MANUEL ESPINOSA INIESTA (INDEPENDIENTE).
14. JOSEFA LOZAR VÁZQUEZ.
15. FRANCISCO JESÚS SEGURA GALLEGO.
16. ESPERANZA CORTÉS CAÑADAS.
17. RUBÉN CASTILLO PÁRRAGA.
18. SONIA GUIRADO GUERRERO.
19. SERGIO MORELL PUCHE.
20. ANA CRISTINA MORENO LÓPEZ (INDEPENDIENTE).
21. FRANCISCO BAÑO CARRILLO (INDEPENDIENTE).
Suplentes:
1. LAURA PÉREZ MAS.
2. ÁNGEL VICENTE LORENTE.
3. EMILIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE).
1. MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
2. RAFAEL MARTÍNEZ GARCÍA.
3. ANTONIO SÁNCHEZ AMORÓS.
4. JULIO CÉSAR LÓPEZ LLAMAS.
5. FRANCISCA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.
6. ISABEL JIMÉNEZ DÓLERA.
7. YOLANDA RICO REQUENA.
8. CRISTIÁN ANTONIO VALLS LÓPEZ.
9. ANTONIO DEL CARMEN LÓPEZ MARTÍ.
10. CARMEN MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
11. FRANCISCA SÁNCHEZ CABRERA.
12. JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA ARNALDOS.
13. LAURA ÁLVAREZ MARTÍNEZ.
14. WALTER BELMONTE MORALES.
15. ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ.
16. PEDRO LUIS RUIZ CARRILLO.
17. NURIA PRIMITIVA GARCÍA FERNÁNDEZ.
18. SANTIAGO BERMEJO FERRER.
19. RAUL MARTÍN TORRECILLAS.
20. LAURA PÉREZ BERNAL.
21. CONSUELO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Suplentes:
1. ANTONIA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
2. MARÍA ESTHER PÉREZ BERNAL.
3. MATEO PUCHE GARCÍA.
1. GINÉS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
2. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARRES.
3. SANDRA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
4. NEREIDA MARTÍNEZ LÓPEZ.
5. CRISTÓBAL VICENTE MARTÍNEZ.
6. MAGDALENA MARTÍNEZ BODE.
7. INMACULADA NAVARRO GONZÁLEZ.
8. JUAN JOSÉ RIQUELME ZAPATA.
9. MARÍA ENCARNACIÓN MUÑOZ MARTÍNEZ.
10. JUAN ANTONIO SANTOJA TOLEDO.
11. ALEXANDRA BAÑOS FOSS.
12. FRANCISCO GARCÍA PÉREZ.
13. AGUSTINA LIESA MOLINA.
14. FRANCISCO JAVIER BERMEJO JÓDAR.
15. PATRICIA COSTA LÓPEZ.
16. DANIEL RICARDO LIMONGI SANTA CRUZ.
17. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
18. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESCÁMEZ.
19. MARÍA PILAR VICTORIA DE LAS HERAS.
20. LUIS ALEJANDRO BAÑOS FLORES.
21. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ GARCÍA.
Suplentes:
1. JUAN ANTONIO TORTOSA CABANÉS.
2. DOLORES MARTÍNEZ TUDELA.
3. ANTONIO MARCOS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
1. DANIEL AYALA VIVO.
2. ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA.
3. MIGUEL MATÍAS MASSO DEL CANTO.
4. CARMEN VALERA ROBLES.
5. ELENA CRISTINA AGÜERA ORDAX.
6. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BARATA.
7. BLAS OLIVA PUCHE.
8. FRANCISCO MARTÍNEZ ALARCÓN.
9. LUCY CHAVEZ SUMAMI
10. VERÓNICA APARECIDA RODRÍGUES FURTOSO.
11. CANDIDA MORENO SAURA.
12. PABLO ALBERTO RUIZ SÁNCHEZ.
13. ENRIQUE JESÚS VALDÉS SILVA.
14. JOSÉ REMIGIO CANO VIVANCOS.
15. NATALIA GARCÍA MARTÍNEZ.
16. ROSA MARÍA AYALA VIVO.
17. JUAN BEJARANO HERNÁNDEZ.
18. LEILA FADILI AGÜERA.
19. MARÍA GARCÍA LÓPEZ.
20. MARÍA DOLORES SUSMOZAS GARCÍA CONSUEGRA.
21. JOSÉ JUAN CANO VERA
Sin suplentes
1. ISABEL MARÍA ZAPATA RUBIO.
2. PEDRO CABRERA PUCHE.
3. JOSEFA ALMELA FERNÁNDEZ.
4. MANUEL GARCÍA DURÁN.
5. AMALIA PÉREZ BAÑO
6. ÁLVARO HERNÁNDEZ VICENTE.
7. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
8. FRANCISCO JOSÉ TORRES RUIZ.
9. MANUELA SARABIA MARTÍNEZ.
10. MARÍA JESÚS MORENO MORENO.
11. SERGIO JORNET LIESA.
12. GINÉS PÉREZ INIESTA.
13. MARÍA CRISTINA FUSTER VALERA.
14. DOMINGO CAVA MARTÍNEZ.
15. ÁNGELES HERNÁNDEZ PÉREZ.
16. GINÉS GIL CANO.
17. IVÁN MUÑOZ CABRERA.
18. INMACULADA GARCÍA HERNÁNDEZ.
19. FRANCISCO GIL LORENTE.
20. MARÍA TERESA PALACÍN TORTOSA.
21. JOSÉ SANDOVAL CARRILLO.
Suplentes:
1. FRANCISCA JIMÉNEZ NICOLÁS.
2. FRANCISCO LIZÁN CAPARRÓS.
3. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
4. DOMINGO CORONADO ROMERO.
1. JENIFER VERDÚ MENÁRGUEZ.
2. ÁNGEL IGNACIO FERNÁNDEZ SERNA.
3. PEDRO ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ.
4. JUSTO JOAQUÍN BOTELLA SÁNCHEZ.
5. ANA MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
6. INGA POPA POPA.
7. CARMEN MARÍA RUEDA MIÑANO.
8. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ.
9. JOSÉ ALBERTO MUÑOZ MARTÍN.
10. JOAQUÍN MIGUEL FERNÁNDEZ SERNA.
11. ENRIQUE GÓMEZ FERNÁNDEZ.
12. JUAN ANTONIO SANDOVAL GIL.
13. EMÉRITA MENÁRGUEZ VALERA.
14. JESÚS VALERA LÓPEZ.
15. MARÍA NIEVES GARCÍA BOX.
16. PEDRO SÁNCHEZ MELGAREJO.
17. ÁNGEL RUEDA MIÑARRO.
18. JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
19. CARMEN MARÍA FRUTOS ARANEGA.
20. ANTONIA ALCARAZ BELANDO.
21. MANUEL SILVENTE SÁNCHEZ.
Suplentes:
1. ANTONIA GARRES GIL.