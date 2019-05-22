Elecciones Municipales Torre Pacheco: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. FRANCISCO RAMÓN MARTÍNEZ MEROÑO.
2. GEOVANNY AMADO FLORES ARCE.
3. YOLANDA SÁNCHEZ PÉREZ.
4. AMPARO GARCÍA SÁNCHEZ.
5. EL MOSTAFA ES SABIR SOUBAI.
6. LETY ELIZABETH CUENCA JUMBO.
7. NEREA HERNANDO ALCARAZ.
8. ANA LÓPEZ RUIZ.
9. PEDRO JOSÉ ACOSTA MARTIÍNEZ.
10. ROGER ORTUÑO ROSIQUE.
11. PALOMA CARRASCO ROS.
12. RAÚL TRAVE MOLERO.
13. REINA DEL CONSUELO CALVA BRAVO.
14. VICTORIA RODRÍGUEZ CELDRÁN.
15. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ.
16. GINGER JULEYSI RAMÍREZ BRITO.
17. AGUSTINA CONESA GUILLERMO.
18. CARLOS JAVIER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
19. NEXI LORENA LEÓN SOLIS.
20. MIGUEL ÁNGEL FRUTOS MARTÍNEZ.
21. FRANCISCA CANDELARIA MOLERO FERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. JESÚS SERRANO ESPAÑA.
2. MARÍA ANTONIA MEROÑO MEROÑO.
1. LORENA LORCA SÁNCHEZ.
2. ALEJANDRO HIDALGO ABENZA.
3. HANANE KHAIT RACHAK.
4. TOMÁS GARCÍA MARÍN.
5. MARIAM LAHMAS KHAIT.
6. JUAN ÁNGEL SÁNCHEZ NAHARRO.
7. ADRIANA MEDINA LÓPEZ.
8. OULAID ACHQIR ACHQIR.
9. JUANA BLAYA LÓPEZ
10. ÁNGEL COBETA FERNÁNDEZ.
11. LIDIA LÓPEZ CANO.
12. JACOBO PREGO DE LIS.
13. BEATRIZ ORTIZ MÉNDEZ.
14. PEDRO CHECA RUIZ.
15. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ NAVARRO.
16. RAÚL FERNÁNDEZ LIARTE.
17. AMBROSIA TORRALBA FERNÁNDEZ.
18. PEDRO SAORÍN PENALVA.
19. JOSEFA LÓPEZ CANO.
20. JOSÉ LUIS ROMERO DE JODAR.
21. MARÍA ÁNGELES DE MAYA SERRANO.
Suplentes:
1. SIMÓN REQUENA BOTÍAS.
2. MARÍA DEL CARMEN CANO PICAZO.
3. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VEGA.
4. MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
5. ANTONIO ALEJANDRO MARTÍNEZ CAMPILLO.
1. CARLOS LÓPEZ MARTÍNEZ.
2. MARÍA VALENTINA LÓPEZ MARTÍNEZ.
3. JOSÉ VERA GARRE.
4. VERÓNICA MARTÍNEZ MARÍN.
5. JUAN SALVADOR SÁNCHEZ SAURA.
6. MANUELA PRIOR TOMÁS.
7. FRANCISCO CARAVACA JUSTICIA.
8. FRANCISCA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
9. ÁNGEL GUILLÉN BARRIO.
10. LIDIA MORENO JIMÉNEZ.
11. ARTURO ALBALADEJO GALINDO.
12. MARÍA ISABEL PARRA MICOL.
13. PEDRO ROCA MARTÍNEZ.
14. LAURA RECHE PÉREZ.
15. GINÉS MARTÍNEZ JAÉN.
16. MARÍA ÁNGELES VALERO ESTEBAN.
17. BERNARDO PÉREZ MUÑOZ.
18. FUENSANTA GARCÍA GUILLÉN.
19. PEDRO ANTONIO GÓMEZ ANTOLINOS.
20. ESTHER CELDRÁN CABEZUELO.
21. SALVADOR MARTÍNEZ CERDÁN.
Suplentes:
1. TERESA MARÍN MARÍN.
2. FRANCISCO JOSÉ ROS PÉREZ.
3. MARÍA ROSARIO ALCARAZ GUILLÉN.
1. ISAAC IZQUIERDO SÁNCHEZ.
2. JUAN SALVADOR GARCÍA CONESA.
3. ANA MARÍA GUILÉN CONESA.
4. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ PEÑATO.
5. PETRONILA MARÍA GARCÍA ROS.
6. MARÍA LUISA MARTÍNEZ MARTOS.
7. DÁMASO RUIZ GARCERÁN.
8. MANUELA CONESA MATEO.
9. ANTONIO CONEJERO LÓPEZ.
10. YASSINE KADDOURI ZEMHOUTE.
11. RAQUEL PÉREZ SÁNCHEZ.
12. JOSÉ RUBÉN TARDIDO IZQUIERDO.
13. MARIANA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
14. JORGE LÓPEZ LÓPEZ.
15. FRANCISCO GIMÉNEZ GARCÍA.
16. LUISA MARGARITA PALADINEZ SÁNCHEZ.
17. MARÍA SÁNCHEZ BERMÚDEZ.
18. MARCELINO ROMERO ANIORTE.
19. MARÍA CARMEN GARCERÁN ROCA.
20. MANUEL RAMÍREZ MARTÍNEZ.
21. JUAN ANTONIO GARRE CLEMENTE.
Sin suplentes
1. ANTONIO LEÓN GARRE.
2. ROSALÍA ROSIQUE GARCÍA.
3. MARÍA DEL CARMEN GUILLÉN ROCA.
4. YOLANDA CASTAÑO LÓPEZ.
5. ÓSCAR MONTOYA ALMAGRO.
6. RAÚL LLEDO SAURA.
7. ALBERTO GALINDO ROSIQUE.
8. FRANCISCO SÁEZ GÓMEZ.
9. MARÍA JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ.
10. MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ.
11. JOSÉ ROCA CELDRÁN.
12. DOLORES ROS FERRER.
13. INMACULADA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
14. ALBERTO JOSÉ GUTIÉRREZ PARDO.
15. FRANCISCO SÁEZ MARTÍNEZ.
16. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTEGA.
17. PEDRO ANTONIO ROCA GÓMEZ.
18. MARÍA ÁNGELES ROSIQUE CAMPILLO.
19. EVARISTO GUERRERO HERNÁNDEZ.
20. HERMINIA SÁNCHEZ BLAYA.
21. ADRIÁN MARTÍNEZ ROS.
Suplentes:
1. CRISTINA MARÍA CONESA GARRE.
2. CARMEN GALINDO MARTOS.
3. MIGUEL JOSÉ SOLANA ALBALADEJO.
1. PALOMA BAS BERNAL.
2. GABINA ROCA ROCA.
3. ISIDRO MARCO MARTÍNEZ.
4. FELIX CASTILLO SÁNCHEZ.
5. FRANCISCO CÁNOVAS MARTÍNEZ.
6. JOSEFA MARÍN OTÓN
7. FRANCISCO BUENO RABADÁN.
8. JOSÉ IGNACIO MEDINA BERNAL.
9. CRISTINA LOZANO NIETO.
10. FRANCISCO JOSÉ ALBALADEJO CANO.
11. ISABEL BLAYA SÁNCHEZ.
12. FRANCISCO JAVIER MEROÑO PEDREÑO.
13. MARIÍ BELÉN SÁEZ CASTILLO.
14. JOSÉ GARCÍA JIMÉNEZ.
15. ANTONIO COZAR FERNÁNDEZ.
16. TEODORO VERA ALBALADEJO.
17. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CONESA.
18. DOMINGA GARCÍA JIMÉNEZ.
19. ANA MARÍA ALFOCEA TORRES.
20. VICENTE CONESA PÉREZ.
21. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ ORTIZ.
Suplentes:
1. ALBERTO LÓPEZ PASTOR.
2. ANTONIO CÁNOVAS PINTO.
3. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ SENAC.
1. MARÍA MERCEDES MEROÑO MARÍN.
2. EPIFANIO ALCARAZ SAURA.
3. JUAN AMADOR RODRÍGUEZ GÁZQUEZ.
4. MARÍA ROSARIO PÉREZ BASTIDA.
5. PILAR TORRES MARTÍNEZ.
6. CARLOS JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
7. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CABALLERO.
8. RAQUEL SÁNCHEZ BERMÚDEZ.
9. INMACULADA SÁNCHEZ MORENO.
10. JOSÉ MARÍA GUIJARRO GONZÁLEZ.
11. IVÁN GARCÍA CÁNOVAS.
12. CARMEN LEANDRA GALINDO MEROÑO.
13. PATRICIA GÓMEZ BARBOSA.
14. EMILIO JOSÉ TÁRAGA ALBALADEJO.
15. SERGIO TÁRRAGA ALBALADEJO.
16. EPIFANIO ALCARAZ PEDREÑO.
17. FRANCISCA PÉREZ ROS.
18. CRISTINA ALCALA GARCÍA.
19. CARIDAD CONESA SAURA.
20. BRIAN KENNETH MCIVER.
21. CAROL MARY DUFFY.
Suplentes:
1. ALEJANDRO SOLANA PÉREZ.
2. MARINA LEÓN PÉREZ.
3. JUANA MARÍA MARTÍNEZ CABALLERO.
1. JOSÉ FRANCISCO GARRE IZQUIERDO.
2. JOAQUÍN NAVARRO ORENES.
3. ANA BELÉN MARTÍNEZ LÓPEZ.
4. RENATO LORCA VERA.
5. SUSANA PELÁEZ CALLEJA.
6. LUIS MIGUEL SALADO ALONSO.
7. ANTONIO ROS MADRID.
8. MARÍA DEL CARMEN VILLAFRANCA HERNÁNDEZ.
9. YOLANDA FIGUEROA MATEO.
10. LUÍS MORENO JEREZ.
11. MÓNICA DEL CARMEN OCHOA ALARCÓN.
12. FRANCISCO NICOLÁS GALIÁN ROS.
13. FRANCISCO ROCA CASTEJÓN.
14. ANA MARÍA OVIEDO MUÑOZ.
15. RALUCA-IULIA GHITA.
16. MARÍA JOSÉ SAURA MARTÍNEZ.
17. JUANA MARÍA CARRILLO JIMÉNEZ.
18. DOMINGO CORREA NAVARRO.
19. FRANCISCO MATEO JIMÉNEZ.
20. JUAN JOSÉ SAURA MARTÍNEZ.
21. Ma CARMEN ARMERO HERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. JESÚS RODRÍGUEZ SERRANO.
2. ESTHER MAÑAS GRIÑÁN.
3. JESÚS MÉNDEZ ROS.