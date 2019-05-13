Elecciones Municipales Puerto Lumbreras: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. VICTORIANO JESÚS ROMERA MATEOS.
2. JOSÉ MUÑOZ MUÑOZ.
3. VIRTUDES CAMPOS LÓPEZ.
4. ANA MAZÓN MORILLAS.
5. ALFONSO PARRA FERNÁNDEZ.
6. MARÍA JOSÉ ROMERO RUIZ.
7. ALBA ROMERA MARTÍNEZ.
8. FELIPE SÁNCHEZ CARRASCO.
9. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA.
10. JORGE CONESA APARICIO.
11. FRANCISCA JUSTICIA PASCUAL.
12. SALVADOR MARTÍNEZ GARCÍA.
13. MARÍA DEL CARMEN MARÍN CAMPOS.
14. SALVADOR DE SAN BARTOLOMÉ MELLADO.
15. INMACULADA CONCEPCIÓN GARCÍA ROS.
16. MARÍA LUZ EGEA MILLÁN.
17. JOAQUÍN GONZÁLEZ GAZQUEZ.
Suplentes:
1. CARLOS SOLER MARÍN
2. BENITO HILARIO GUIRAO GARCÍA
3. MARÍA DOLORES GONZÁLEZ MARTÍNEZ.
1. MARÍA ROSA GARCÍA LÓPEZ.
2. PEDRO ROMERO RUIZ.
3. LAURA GONZÁLEZ MORENO.
4. ANTONIO FRANCISCO PÉREZ PARRA.
5. MAITE CARRASCO BUITRAGO.
6. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MORILLAS.
7. PEDRO ZURANO PARRA.
8. SANDRA MORAL HUERTAS.
9. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ VIDAL.
10. JUAN CARLOS MARTÍNEZ AYALA.
11. MARÍA VERÓNICA GIRONA ARTERO.
12. RAMÓN GIMÉNEZ AVILÉS.
13. GEMA MARTÍNEZ SOSA.
14. ANTONIO JOSÉ PÉREZ MIÑARRO.
15. LIDIA DOLORES AVILÉS GALDÓN.
16. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ.
17. JOSEFA PÉREZ AYÉN.
Suplentes:
1. JOSE HELLÍN PIERNAS.
2. VÍCTOR BENÍTEZ SÁNCHEZ.
3. MARÍA BEATRIZ MORENO GONZÁLEZ.
1. JOSÉ IGNACIO REVERTE CUETO.
2. DOMINGO PONCE SEGURA.
3. SILVIA PÉREZ GIMÉNEZ.
4. MARÍA DOLORES MELLADO REINALDOS.
5. ANTONIO ALCÁNTARA LÓPEZ.
6. MARÍA FLORENCIA GARCÍA DE LA CRUZ.
7. JOSEFA ALCARAZ MARÍN.
8. GERMÁN DAVID CORONEL FRANCO.
9. FAUSTO JOSÉ ZARAGOZA MERLOS.
10. JUAN PEDRO LASSO GEA.
11. ÁNGELES MARÍA REVERTE CUETO.
12. JAIME GEA LARROSA.
13. ANA MARÍA ORTEGA BRAVO.
14. JOSÉ PÉREZ MARTÍNEZ.
15. PEDRO JOSÉ FRANCO CABRERA.
16. LUCÍA PONCE BASTIDA.
17. MIGUEL PEÑA ESCARABAJAL.
Suplentes:
1. MARÍA GARCÍA MORALES.
2. DANIEL DÍAZ LIRÓN.
1. ANTONIO FRANCISCO BENÍTEZ GUIRADO.
2. MARÍA DOLORES RUIZ LÓPEZ.
3. DARÍO GARCÍA QUIÑONERO.
4. LIDIA COTES GARCÍA.
5. ANA ISABEL MILLÁN PIÑERO.
6. JOSÉ MANUEL ESPEJO DÍAZ.
7. MARÍA ISABEL OLMOS ESCOLAR.
8. ELADIO GARCÍA GARCÍA
9. JUANA MARI PÉREZ HERNÁNDEZ.
10. ANTONIO CARRASCO GARCÍA.
11. SARAH DÍAZ GARCÍA.
12. DANIEL BONILLO VALERO.
13. ISABEL MARÍA MORILLAS GARCÍA.
14. JUAN COTES COTES.
15. AMOR-AUREA BOLAÑO BENÍTEZ.
16. ANTONIO DAVID GARCÍA CAMPOS.
17. HILDA SOFÍA ROJAS MANRÍQUEZ.
Suplentes:
1. LAURA BERMEJO GIMÉNEZ.
1. INMA GARCÍA ARCOS.
2. FRANCISCO RODRÍGUEZ ALCARAZ.
3. MARÍA SOLEDAD NAVARRO LÓPEZ.
4. SANTIAGO PÉREZ PIERNAS.
5. MIGUEL GABARRÓN ALCÁZAR.
6. JUAN CASTELLÓN ANDREO.
7. DIEGO ASENSI TÚNEZ.
8. CARMEN MATEO SOLER.
9. RUBÉN SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
10. ENCARNA HERNÁNDEZ MOLINA.
11. JOSÉ ZARAGOZA MERLOS.
12. EMILIO ANTONIO GARCÍA NAVARRO.
13. ANTONIO POLONIO GOÑI.
14. ANA MARÍA MOLINA MELLINAS.
15. LEONOR PIERNAS CHACÓN.
16. DAVID PASCUAL GARCÍA VIDAL.
17. TAMARA VAELLO SOLER.
Suplentes:
1. SANTOS DAVID RODRÍGUEZ DÍAZ.
2. INMACULADA GONZÁLEZ BALLESTER.
3. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ TORRENT.
1. ENCARNA VALERO PEDRERO.
2. GERTRUDIS MUÑOZ MORENO.
3. RAÚL GUEVARA CASTELLAR.
4. JOSÉ ANTONIO GAZQUEZ EGEA.
5. MARÍA DE LOS ÁNGELES ARMERO CISTERNAS.
6. MARÍA DEL CARMEN MELLADO PASCUAL.
7. JOSÉ MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ.
8. CAROLINA FERNÁNDEZ MENDOZA.
9. MIGUEL CONTRERAS MUÑOZ.
10. EDWIN GARCÍA GARCÍA.
11. MARÍA JOSÉ PIERNAS MARTÍNEZ.
12. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MOLINA.
13. ANTONIO DAVID RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
14. ALFONSO EGEA ROMERA.
15. JOAQUÍN JOSÉ LÓPEZ NAVARRO.
16. JOSÉ GÓMEZ FUENTES.
17. IRENE BEATRIZ NAVARRO SEGURA.
Suplentes:
1. MÍRIAM CANO GIMÉNEZ.
2. DANIEL LÓPEZ GARCÍA.
1. MARÍA DE LOS ÁNGELES TÚNEZ GARCÍA.
2. CÉSAR GAZQUEZ DÍAZ.
3. RAQUEL RODRÍGUEZ ALCARAZ.
4. FRANCISCO GAZQUEZ ROMERA.
5. ROCÍO MARTÍNEZ FRANCO.
6. JUAN RUBÉN BURRUECO MARTÍNEZ.
7. ANTONIA MARÍA NAVARRO FERNÁNDEZ.
8. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
9. MARTA HERNÁNDEZ ARIAS.
10. ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ.
11. MARÍA VICTORIA JEREZ MARTÍNEZ.
12. MARCOS NAVARRO GARCÍA.
13. NATIVIDAD PÉREZ LÓPEZ.
14. ANDRÉS DOMINGO LÓPEZ EGEA.
15. CRISTINA HERRERO JIMÉNEZ.
16. PEDRO OLIVARES MARTÍNEZ.
17. ÁNGELES MORILLAS ASENSIO.
Suplentes:
1. SILVIU ALDEA.
2. MARÍA SONIA LÓPEZ LÓPEZ.
3. MARIANO CARRASCO GARCÍA.