Elecciones Municipales San Pedro del Pinatar: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JAIME COLINA GARCÍA.
2. MARÍA BELÉN MEGÍAS OLMOS.
3. ARTURO TOMÉ GIMÉNEZ.
4. CRISTINA EGEA PELEGRÍN.
5. SALVADOR RUIZ FERNÁNDEZ.
6. MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA.
7. JOSÉ MANUEL ATIÉNZAR MILLA.
8. AMANDA GAVILÁN DOMÍNGUEZ.
9. SATURNINO HERNÁNDEZ ROS.
10. MARÍA CARMEN ROBLES ROBLES.
11. MAHMOUD TAIBI TAYBI.
12. FERMÍN TÁRRAGA GÓMEZ.
13. ALEJANDRA BELCHI CÁNOVAS.
14. ABDERRAHIM BOUGTIB BOUGTIB
15. MARÍA DEL CARMEN BUENDIA ROS.
16. SAID EL HAREM BEN HAJJI.
17. MAJID BOUGTIB BOUGTIB.
18. ANA ISABEL IDUYA BERRIO.
19. NOUR EDDINE CHAKIR BAKRI.
20. ELOISA GÓMEZ-CASERO MURILLO.
21. BRAHIM BOUGTIB BOUGTIB.
Suplentes:
1. ANGUSTIAS ARTERO MORENO.
2. MIGUEL GEJO RAMOS.
1. JOSÉ LORENZO MARTÍNEZ FERRER.
2. DOLORES LÓPEZ ALBALADEJO.
3. JOSÉ ANTONIO PÉREZ RUBIO.
4. CRISTINA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
5. MIGUEL HENAREJOS VILLEGAS.
6. ROSARIO TÁRRAGA LÓPEZ.
7. JORGE GARCÍA-QUESADA BARAHONA.
8. CLARA ISABEL FERREIRO ÁLVAREZ.
9. MARCELO MAZARIEGOS MANSO.
10. EVA LUCÍA SÁNCHEZ CASTEJÓN.
11. JULIÁN FERRER GARCÍA.
12. LORENA GIMÉNEZ AMORES.
13. FRANCISCO GARCÍA GARCÍA
14. MARÍA ROSARIO NADALES MARTÍNEZ.
15. JOSÉ LUIS MORENO CORTÉS.
16. JOSEFA GALLEGO SÁNCHEZ.
17. FRANCISCO ALFOCEA MARTÍNEZ.
18. JOSEFA SÁNCHEZ GIMENO.
19. RAFAEL GIMÉNEZ NIETO.
20. MARÍA SALUSTIANA SÁEZ PÉREZ.
21. ANTONIO MAESO CARBONELL.
Sin suplentes
1. JOSÉ LUIS ROS MEDINA.
2. ANA BELÉN VALERO GUERRERO.
3. SEBASTIÁN MATEO HERNÁNDEZ.
4. EMILIO CALLEJAS LÓPEZ.
5. SUSANA ALCARAZ MARTÍNEZ.
6. RAÚL TÁRRAGA ALBALADEJO.
7. JOSÉ VICENTE GUIJARRO GARCÍA.
8. MARÍA LUISA DE LORENZO AMADO.
9. ISAAC GARCÍA ALCALÁ LÓPEZ.
10. ANDREA LÓPEZ BARBA.
11. ALEJANDRO MAÑOGIL ROS.
12. MARÍA ELENA BATALLA GARCÍA.
13. FERMÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
14. LIDIA FERNÁNDEZ BAÑOS.
15. MARÍA SOLEDAD HENAREJOS APARICIO.
16. MARÍA PALOMA SANZ FERNÁNDEZ.
17. RAMÓN GARCÍA LÓPEZ.
18. ANA MARÍA MELLADO MUÑOZ.
19. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ BUTRÓN.
20. MARÍA TERESA ANTÓN GONZÁLEZ.
21. FRANCISCO RODRÍGUEZ PASTOR.
Suplentes:
1. PEDRO VALLEJOS MARTÍNEZ.
2. PROVIDENCIA LÓPEZ ARJONA.
3. PABLO MORENO MATO.
4. INMACULADA OLIVER FERNÁNDEZ.
5. JUAN FRANCISCO JULIÁ MUÑOZ.
6. GINÉS GARCÍA GARCÍA.
1. MARÍA VISITACIÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
2. ÁNGELA GAONA CABRERA.
3. JOSÉ ANTONIO MUNUERA MARTÍNEZ.
4. JAVIER CASTEJÓN MARTÍNEZ.
5. CARMEN MARÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ.
6. JOSÉ FERNÁNDEZ ANDREO.
7. MARÍA CARMEN GUIRAO SÁNCHEZ.
8. SILVIA EGEA MORALES.
9. ZOILO BALLESTER GUTIÉRREZ.
10. PEDRO ANTONIO VIVANCOS FERRER.
11. FUENSANTA GARCÍA SÁNCHEZ.
12. LIDIA MARÍA SÁNCHEZ RUFETE.
13. FRANCISCA PELEGRÍN QUEREDA.
14. JUAN JOSÉ ALCARAZ GÓMEZ.
15. ALVARO TÁRRAGA CARRASCO.
16. CRISTINA LENUTA IONITA.
17. PABLO MELLADO SAURA.
18. MARÍA GUADALUPE GARCÍA OLIVER.
19. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ SÁNCHEZ.
20. ALFONSO PÉREZ GÓMEZ.
21. GEMMA ALCARAZ LÓPEZ.
Suplentes:
1. CORAL RIQUELME OLMOS.
2. SERGIO MORENO ALCARAZ.
3. ROCÍO OLMOS DELGADO.
1. SERGIO ALEJO PÉREZ HENAREJOS.
2. MARÍA INMACULADA RÍOS MONTESINOS.
3. EUGENIO HERNÁNDEZ LÓPEZ.
4. MARÍA JOSÉ CARRASCO GARCÍA.
5. JOSÉ LUIS ALCARAZ PÉREZ.
6. RODRIGO GARCÍA GÁMEZ.
7. AURORA GÓMEZ ESPINOSA.
8. PEDRO MATAS TOMÁS.
9. ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA.
10. ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
11. ANTONIA HERNÁNDEZ LÓPEZ.
12. JOSÉ JOAQUÍN FERRÁNDIZ MUÑOZ.
13. SOLEDAD SÁNCHEZ AYALA.
14. JOSÉ EGEA CABALLERO.
15. ANTONIO MARTÍNEZ FRUTOS.
16. SOLEDAD AYALA HERNÁNDEZ.
17. ANTONIO MORENO INIESTA.
18. ADORACIÓN PEÑAS MARÍN.
19. JOSÉ RAMÓN PUERTA MARTÍN.
20. JOAQUÍN MOROTE GARCÍA.
21. ENRIQUE MENÁRGUEZ LÓPEZ.
Suplentes:
1. DAVID FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
1. PEDRO FENOL ANDREU.
2. JORGE VERA BERNAL.
3. CARMEN ORTEGA GIMÉNEZ.
4. ANTONIO MARTÍNEZ ANIORTE.
5. CASILDA PINTO MONTEIRO.
6. JUAN FRANCISCO VERA RODRÍGUEZ.
7. MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA BARRIOS.
8. ISABEL MARÍA MARTÍNEZ AGUDO.
9. JUAN CARLOS JIMÉNEZ SANCHO.
10. ALFREDO ABEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
11. JOSÉ DÍAZ DÍAZ.
12. MERCEDES DOMÍNGUEZ CAPUTTO.
13. DAVID GÓMEZ OLIVARES.
14. AMALIA PEÑALVER GUILLÉN.
15. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.
16. JOSÉ JUAN SAURA GARRIGOS.
17. RICARDO MARQUÉS GUERRERO.
18. ANA BELÉN YÉLAMOS RIVILLAS.
19. FRANCISCO JAVIER LOMAS CAYUELA.
20. DÉBORA MARQUÉS PEÑALVER.
21. JOSÉ MARÍA MÉNDEZ MÉNDEZ.
Suplentes:
1. JOSÉ DIEGO RIZO BERMÚDEZ.
2. SILVIA JIMÉNEZ PINTO.
3. MARÍA DEL ROSARIO BARRIOS ARRIBAS.