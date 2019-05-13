Elecciones Municipales Ojós: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. FRANCISCO JAVIER AVILÉS GARRO.
2. AGUSTÍN LÓPEZ PALAZÓN.
3. SILVIA ESTER SALINAS SÁNCHEZ.
4. ELISABET GÓMEZ GARCÍA.
5. FRANCISCO ESTEBAN ESPAÑA MARÍN.
6. VICENTE PABLO SALINAS SÁNCHEZ.
7. SUSANA GÓMEZ GARCÍA.
Suplentes:
1. JUAN JOSÉ GÓMEZ SOLANA.
2. JUAN VICENTE VILLALTA GONZÁLEZ.
3. SILVIA GARCÍA CERVANTES.
1. ALBERTO SÁNCHEZ BUENDÍA.
2. ISAAC BUENDÍA ABENZA.
3. AMANDA GARRO SALINAS.
4. MARÍA CARMEN MIÑANO GUILLAMÓN.
5. MIGUEL ÁNGEL PALAZÓN BANEGAS.
6. GREGORIO NIETO MORENO.
7. JOSÉ ANTONIO PALAZÓN YEPES.
Suplentes:
1. JUAN JOSÉ CANDEL MARTÍNEZ.
2. DAVID MARTÍNEZ MORENO.
3. PILAR MARÍN BUENDÍA.
1. JOSÉ EMILIO PALAZÓN MARÍN.
2. MARÍA ISABEL PALAZÓN MELGAREJO.
3. MARÍA ENCARNACIÓN PALAZÓN PALAZÓN.
4. INMACULADA NIETO TALÓN.
5. ALMUDENA GÓMEZ SALINAS.
6. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LOSA.
7. PILAR BUENDÍA BANEGAS.
Suplentes:
1. MARIO SANDOVAL LÓPEZ.
2. EMILIANO MANUEL SALINAS BERMÚDEZ.
3. JESÚS MORENO MARÍN.
4. JUAN ESPAÑA LÓPEZ.
5. JORGE GARRO PALAZÓN.
6. AGUSTÍN YEPES SALINAS.
7. AGUSTÍN PALAZÓN LOSA.
8. JONATHAN AGUSTÍN GONZÁLEZ PASTOR.
9. MIGUEL ÁNGEL PALAZÓN MARÍN.