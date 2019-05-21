Elecciones Municipales Murcia: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JESÚS MIGUEL MANZANO ROCA.
2. ANTONIO MANUEL UREÑA RODRÍGUEZ.
3. MANUELA REIG FERNÁNDEZ.
4. LAURA ESTHER GARCÍA DÍAZ.
5. MANUEL MARTÍNEZ ALONSO (Independiente).
6. FRANCISCO MANUEL REIG FERNÁNDEZ.
7. CRISTINA ALMAGRO GONZÁLEZ.
8. FRANCISCO MANUEL MORALES PÉREZ (Independiente).
9. JÉSSICA MOMPEÁN FERNÁNDEZ (Independiente).
10. ENCARNACIÓN ZAMBUDIO APARICIO.
11. ANTONIO JOSÉ MONTESINOS RÓDENAS (Independiente).
12. JOSÉ REIG FERNÁNDEZ.
13. ALEJANDRO GARCÍA ASTASIO.
14. ELVIRA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ (Independiente).
15. FUENSANTA FERNÁNDEZ AROCA (Independiente).
16. ANTONIO MORILLAS MÉNDEZ.
17. MARÍA JOSEFA ZAMBUDIO APARICIO (Independiente).
18. ANTONIA FERNÁNDEZ BERNAL (Independiente).
19. MARÍA JOSÉ GARCÍA MORALES (Independiente).
20. JESÚS MIGUEL ALMAGRO GONZÁLEZ.
21. CRISTIÁN MARTÍNEZ ALCARAZ.
22. JOSÉ ANTONIO MORENO GÓMEZ.
23. MANUELA FERNÁNDEZ BERNAL.
24. MARGARITA ROCA ESTAÑOL.
25. ANTONIO CÁNOVAS GUILLÉN (Independiente).
26. RUBÉN ESPAÑA GÓMEZ (Independiente).
27. ANTONIO FERNÁNDEZ ORTÍN (Independiente).
28. MARÍA SIERRA LÓPEZ (Independiente).
29. SOFÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Independiente).
Suplentes:
1. DEIÑA DOMÍNGUEZ QUINTES (Independiente).
2. ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA (Independiente)
3. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MULA (Independiente).
1. ALICIA NORTES MARTÍNEZ.
2. JOSé DE LA ASCENSIóN MARÍN ZAMORA.
3. MARÍA DEL CARMEN CABALLERO SÁNCHEZ.
4. RAFAEL CONTRERAS SÁNCHEZ.
5. ENCARNACIÓN JIMÉNEZ DE RUEDA PLAZA.
6. JUAN JOSÉ MEDINA RODRÍGUEZ.
7. ARACELI GÓMEZ JIMÉNEZ.
8. JULIO LLORENTE ÁLVAREZ.
9. MARÍA NEUS MARTÍ LLEIXA.
10. JORGE BUENO GIL.
11. MARÍA ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ.
12. ANTONIO NAVARRO RODRÍGUEZ.
13. ESTER MEDINA RODRÍGUEZ.
14. GABRIEL MARÍA LÓPEZ QUIÑONES LLAMAS.
15. MARÍA DEL CARMEN OCAÑA VÍLCHEZ.
16. FERNANDO ALCALÁ RUIZ.
17. MAGDALENA MARÍN ZAMORA.
18. IQBAL JOSÉ MARÍN NORTES.
19. ELVIRA CANO GALINDO.
20. ENRIQUE MEDINA RODRÍGUEZ.
21. ANTONIA ZAMORA JULIÁ.
22. JUAN PABLO MARÍN NORTES.
23. ENCARNACIÓN DE MAYA ESPÍN.
24. PEDRO GÓMEZ BLAYA.
25. LUCÍA GARCÍA PRIETO.
26. ARTURO ARQUE COMAS.
27. MARÍA JOSEFA LOZANO BERNAL.
28. RAFAEL PÉREZ MANZANO.
29. ANTONIO AGUSTÍN ROMERO MELERO.
Sin suplentes
1. SERGIO RAMOS RUIZ.
2. MARGARITA DEL CISNE GUERRERO CALDERÓN.
3. MARÍA DE LAS MERCEDES NICOLÁS CÁRCELES.
4. JOSÉ ANTONIO MORENO MICOL.
5. CARMEN SONIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
6. ANA SERRANO SÁNCHEZ.
7. JOSEFA BARBA PÉREZ.
8. ISABEL MUÑOZ VIDAL.
9. ÁLVARO DE VERASTEGUI ALBURQUERQUE.
10. RUBÉN GARRE TOMÁS.
11. MARÍA PIEDAD FERNÁNDEZ TOLEDO.
12. GERMÁN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
13. JOSEFA HERNÁNDEZ GIMÉNEZ.
14. ÁLVARO ROMERA MARTÍNEZ.
15. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BARRAGÁN.
16. RAFAEL CORDÓN ARANDA.
17. MARÍA ÁNGELES MUÑOZ DÍAZ.
18. JESÚS LÓPEZ ANDREU.
19. ANTONIA BELMONTE RIQUELME.
20. MANUEL APARICIO ARANSANZ.
21. LILIANA MELLADO MIÑANO.
22. JHELDY GAMALIEL GUARDERAS CORREA.
23. TERESA ESCOBAR HERNÁNDEZ.
24. JUAN ALCOLEA MARTÍNEZ.
25. MANUELA SEVILLA MORENO.
26. AQUILES LÓPEZ ROS.
27. DOLORES SÁNCHEZ BEFAN.
28. FRANCISCO BALIBREA GIL.
29. ELVIRA RAMOS GARCÍA
Suplentes:
1. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ
2. MARÍA PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
3. ANASTASIO SÁNCHEZ COLL
4. ALICIA DE LOS LLANOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
5. MIGUEL ÁNGEL PAGÁN NAVARRO.
1. EVA GARCÍA PINAR.
2. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
3. CARMEN HERNÁNDEZ PRIETO.
4. DANIEL ÁLVAREZ PÉREZ.
5. MANUEL GARCÍA ALDEGUER GARRIDO.
6. INMACULADA MARTÍNEZ GIMÉNEZ.
7. MARÍA DEL PILAR MONTOSA RÓDENAS.
8. ELOISA JULIA GARCÍA ALCÁZAR.
9. ADRIÁN MARÍN GULLÉN.
10. PERFECTO FLORES GARRIDO.
11. JÉSSICA ORTEGA HERNÁNDEZ.
12. JOSEFA MARÍA GARCÍA DÍAZ.
13. JOSÉ MARTÍNEZ JUSTO.
14. MARÍA DEL MAR DEL PINO BLESA.
15. FRANCISCO JAVIER MATEO VALERA.
16. ISABEL LÓPEZ ARTECHE.
17. PEDRO JOSÉ DÍAZ DÍAZ
18. EDUARDO KONRAD LÓPEZ ORENES.
19. MARÍA ISABEL BELTRÁN BARRIONUEVO.
20. ALFREDO SAN MARTÍN SANZ.
21. MARÍA MERCEDES CAVAS DÍAZ.
22. MARÍA CARMEN MENDOZA ARENAS.
23. MARÍA YÁÑEZ GONZÁLEZ.
24. FRANCISCO DÍAZ ESPADAS.
25. SANTIAGO MONTOYA GUILLAMÓN.
26. ELENA ESCUDERO PALAZÓN.
27. JOSÉ AGUSTÍN MARTÍNEZ LAGE AZORÍN.
28. JUAN DEL TORO GARCÍA.
29. MARTA SURIÁN MARTÍNEZ.
Suplentes:
1. FRANCISCO JAVIER MOYA DE LA TORRE CERÓN.
2. ESPERANZA MIGUEZ SANTO.
3. EMILIO JAVIER PERULERO MATAIX.
1. JOSÉ ANTONIO SERRANO MARTÍNEZ.
2. MARÍA TERESA FRANCO MARTÍNEZ.
3. ENRIQUE LORCA ROMERO.
4. CARMEN FRUCTUOSO CARMONA.
5. ANTONIO BENITO GALINDO.
6. ESTHER NEVADO DOBLAS.
7. JUAN VICENTE LARROSA GARRE.
8. AINHOA MARÍA SÁNCHEZ TABARES.
9. ANDRÉS FRANCISCO GUERRERO MARTÍNEZ.
10. MERCEDES ROMERO RUIZ.
11. JOSÉ JAVIER ESPINOSA LÓPEZ.
12. MARTHA HELENA VILLA RIVILLAS.
13. JOSÉ PÉREZ GIMÉNEZ.
14. JENIFER PÉREZ LÓPEZ.
15. FRANCISCO JAVIER ROBLES MORAL.
16. REGINA SARRIÁ PÁRRAGA.
17. FRANCISCO NOGUERA HERNÁNDEZ.
18. SUSANA GÓMEZ GARCÍA.
19. ANTONIO JOSÉ GARCÍA MIRETE.
20. MARÍA DOLORES LACARCEL SERRANO.
21. JUAN JOSÉ GARRE NAVARRO.
22. ANA DE LA FLOR PASCUAL.
23. IGNACIO GARCÍA LÓPEZ.
24. MARINA NAVARRO LATORRE.
25. JESÚS PINTADO ALCARAZ.
26. SUSANA MUÑOZ GUILLÉN.
27. ENRIQUE CARRILLO GOMARIZ.
28. AMPARO GONZÁLEZ YAGÜÉ.
29. PEDRO ANTONIO RÍOS MARTÍNEZ.
Suplentes:
1. JOSEFA MUÑOZ VALVERDE.
2. JOSÉ LIZA CABALLERO.
3. ANA SÁNCHEZ SERRANO.
4. JOSÉ DANIEL ZAMORA FENOLL.
1. FRANCISCO JAVIER TRIGUEROS CANO.
2. MARAVILLAS DEL CARMEN JIMÉNEZ MONREAL.
3. BLANCA MARÍA JOVER EGEA.
4. MARIANO JOSÉ FRANCO SÁNCHEZ.
5. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ MANZANO.
6. ALBERTO MARTÍNEZ CARCELÉN.
7. MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ LÓPEZ.
8. YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ.
9. GUMERSINDO VITOS GONZÁLEZ.
10. FRANCISCO JOSÉ PERELLO FAURA.
11. MARIANO JIMÉNEZ FUENTES.
12. MARÍA INMACULADA GUIRAO ORTEGA.
13. ANTONIA BASTIDA GARCÍA.
14. DESIRÉE GÓMEZ FERNÁNDEZ.
15. JUAN JOSÉ MARTÍN PIGNATELLI.
16. MARÍA JOSÉ MORALES CASTILLO.
17. IRENE RAMONA FRUTOS ROBLES.
18. DIEGO ANDREO MATEO.S
19. NURIA HERNÁNDEZ LÓPEZ.
20. PEDRO ANTONIO BERNABÉ DATO.
21. PATRICIA BARRANCOS CANO (Independiente).
22. PALOMA TRIGUEROS RAMOS.
23. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ MOLINA.
24. JUAN EGEA ROSIQUE.
25. ROQUE ESPINOSA PÉREZ.
26. JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTÍN.
27. ROSARIO PILAR TRIGUEROS CANO.
28. MARÍA PILAR COSTA CASTELLANOS.
29. MARÍA MERCEDES VILLAESCUSA IMBERNÓN.
Sin suplentes.
1. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ.
2. JESÚS FRANCISCO ROS MEDINA.
3. MARÍA DEL CARMEN RUIZ AGUIRRE.
4. ÁNGELES CARRILLO MUÑOZ.
5. JEROME FRANÇOIS CRETIEN VAN PASSEL.
6. MANUELA GARCÍA ESPINOSA.
7. MARIANO BALLESTER ROBLES.
8. MARÍA DOLORES PÉREZ BAUTISTA.
9. ANTONIO GUARDIOLA ZARCO VACA.
10. PALOMA CERVANTES FERNÁNDEZ.
11. JUAN RAMÓN MARÍN DÓLERA.
12. INÉS MOÑINO SALVADOR.
13. JOSÉ MARÍA QUETGLAS MOMPEÁN.
14. ISABEL FLORES LÓPEZ.
15. SIMÓN GAMBÍN IBÁÑEZ.
16. VIRGINIA CECILIA LLAMAS GARCÍA.
17. ANTONIO RAMÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
18. LAURA MARTÍNEZ DÍAZ.
19. PABLO BELMONTE LÓPEZ.
20. CECILIA CÁNOVAS ALCARAZ.
21. FRANCISCO MÁRMOL GARCÍA.
22. MARÍA ESTHER MONEDERO RODRÍGUEZ.
23. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BELMONTE.
24. CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
25. SIMÓN BALLESTER FERNÁNDEZ.
26. OLGA VALVERDE NICOLÁS.
27. JOAQUÍN BUENDÍA GALLEGO.
28. AMALIA FERNÁNDEZ AMADOR.
29. JOSE MARÍA RUIZ ORTEGA.
Suplentes:
1. JUAN MELQUIADES GÁLVEZ REQUENA.
2. ANASTASIA DEL PILAR PÉREZ PÉREZ.
3. PEDRO JOSEÉ MARTÍNEZ DEL CAMPO.
4. MARÍA DEBORA LAORDEN TEMPLADO.
5. CONRADO GABALDÓN NAVARRO.
6. MARÍA DOLORES ESCUDERO ANDREU.
7. DIEGO BELANDO CÁRCELES.
1. ALEJANDRO FORCA CARRILLO.
2. ROBERTO VALERO SAUSSOL.
3. JOSÉ BERTOMEO PONS.
4. CONSUELO CARAVACA ROBLES.
5. ESTER BELANDO CLEMENTE.
6. DIEGO NOGUERA CARAVACA.
7. JOSÉ ORTIZ ALEMÁN.
8. MIGUEL GARCÍA JUAN.
9. ANA BELÉN SERRANO RUBIO.
10. ENCARNACIÓN VERA MARÍN-
11. DOMINGO DÍAZ CARRILLO.
12. FRANCISCO FALLA DENGRA.
13. JULIÁN BELMONTE BERMEJO.
14. PURIFICACIÓN DE LA CANDELARIA GARCÍA DÍAZ.
15. MARÍA ANTONIA CONESA GARCÍA.
16. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ MORENO.
17. SERGIO CARAVACA ROBLES.
18. JOSÉ ROBLES GARCÍA.
19. DOLORES CARRILLO CONESA.
20. MARÍA FUENSANTA GONZÁLEZ GARCÍA.
21. JORGE JAVIER GARCÍA MUÑOZ.
22. MANUEL MARTÍNEZ ROSIQUE.
23. ÁLVARO EGEA PAYA.
24. CARMEN LÓPEZ-AYALA CARVAJO.
25. RAMONA PASTOR CONESA.
26. ANTONIO RUIZ MARTÍNEZ.
27. AMANCIO JAVIER RUIZ CARRASCO.
28. GINESA MANCHÓN HERRERO.
29. MARÍA JOSÉ ROBLES MORALES.
Suplentes:
1. RAFAEL DÍAZ TOSTE.
2. LIBORIO GIMÉNEZ SAURA.
3. CONSUELO ROBLES MARTÍNEZ.
1. MARIO JOSÉ GÓMEZ FIGAL.
2. FRANCISCA PÉREZ LÓPEZ.
3. PEDRO JOSÉ GARCÍA REX.
4. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ PIERNAS.
5. MARÍA PILAR MUÑOZ SÁNCHEZ.
6. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ IGUALADA.
7. ASCENSIÓN NICOLÁS CANO.
8. MARTA ALCARAZ SÁNCHEZ.
9. ANTONIO JIMÉNEZ FRUTOS.
10. PILAR LIZARÁN ARNALDOS.
11. SALVADOR ROS NICOLÁS.
12. MARINA SABATER PEÑALVER.
13. LAURA PELLICER VIVANCOS.
14. MARIO LUIS URREA PÉREZ.
15. ALICIA CARRASCO BAZÁN.
16. DIEGO PEDRO DÍAZ ESPARZA.
17. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ BUENDÍA.
18. DANIEL HERNÁNDEZ GARCÍA.
19. MARÍA ESTHER TENZA PÉREZ.
20. JOSÉ MANUEL BERNAL GANGA.
21. SUSANA GÓMEZ ANDRÉS.
22. PABLO GARCÍA MARTÍNEZ.
23. MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ RUIZ.
24. FRANCISCO NICOLÁS BAÑOS.
25. ADELA DEL CARMEN LORENTE ROCA.
26. ROSA MARÍA GARCÍA NICOLÁS.
27. PEDRO ÁNGEL MORALES LÓPEZ.
28. DOLORES ALMAGRO PÉREZ.
29. JOSÉ LUIS SANZ MORENO.
Suplentes:
1. ISMAEL GÁLVEZ ALARCÓN.
2. DANIEL ABELLÁN NICOLÁS.
3. NATALIA OLIVA SÁNCHEZ.
1. DIANA MUÑOZ PÉREZ.
2. MARIANO DEL CARMEN ALCARAZ MARTÍNEZ.
3. MARÍA ELENA BAEZA CARRIÓN.
4. JORGE HERNÁN TORO BERMELLO.
5. MARÍA MEDINA MOLINA.
6. FRANCISCO MIGUEL MUÑOZ GARRE.
7. SOFÍA PEÑARANDA EGEA.
8. JULIÁN PLAZA JIMÉNEZ.
9. NOEMÍ NAVARRO OLIVA.
10. CARMEN ABELLÁN JIMÉNEZ.
11. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ JUAN.
12. ARACELI SERRANO VIDAL.
13. SERGIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
14. JÉSSICA NAVARRO PEÑARANDA.
15. ALEXANDER ALCARAZ SERRANO.
16. CRISTINA PÉREZ ABELLÁN.
17. JOSÉ ÁNGEL BAYONA JIMÉNEZ.
18. JOSEFA SERRANO VIDAL.
19. ANDRÉS PÉREZ TRAVEL.
20. ARACELI VIDAL PÉREZ.
21. ANTONIA ORTUÑO GIMENO
22. JESÚS SERRANO MARTÍNEZ.
23. CLAUDIA PATRICIA VICTORIA QUINTERO.
24. JUAN DIEGO BELMONTE CANO.
25. LORENA RODRÍGUEZ PEÑARANDA.
26. ANDRÉS PÉREZ ABELLÁN.
27. EDUVIGIS MUÑOZ GARRE.
28. MARÍA ISABEL LÓPEZ SÁNCHEZ.
29. DANIEL ANTOLINO MERINO
Sin suplentes.
1. GINÉS RUIZ MACIÁ.
2. CLARA MARÍA MARTÍNEZ BAEZA.
3. ANDRÉS CAMPOY GARCÍA.
4. ISABEL ANDREO GARCÍA.
5. MARÍA ANTONIA GÓMEZ NAVARRO.
6. DANIEL MEGÍAS MARTÍNEZ.
7. ISABEL VIGUERAS LORENTE.
8. MARÍA ASSUMPTA FERRER FERRER.
9. MARÍA ISABEL CABEZOS MENÁRGUEZ.
10. MIGUEL ÁNGEL MENA GARCÍA.
11. FRANCISCO JESÚS MOROTE PARRA.
12. CARMEN GARAY VICENTE.
13. JOSÉ ENRIQUE RUIZ SAURA.
14. JOSÉ PADILLA RUIZ.
15. ELENA VERA MUÑOZ.
16. PEDRO APARICIO ALONSO.
17. MARGARITA GARCÍA RUBIO.
18. CONCEPCIÓN MUNUERA JIMÉNEZ.
19. JOSÉ ANTONIO PEINADO MARTÍN.
20. PILAR SUSANA BALANZA MARTÍNEZ (Independiente).
21. SILVESTRE PARDO PLANA.
22. MARIANA FUENSANTA MARTÍNEZ GIMENO.
23. PABLO ESPÍN GONZÁLEZ
24. MARÍA ISABEL BETETA LÓPEZ.
25. SAMUEL LUIS FERRÁNDIZ MARTÍNEZ.
26. MARÍA DEL CARMEN CALATAYUD CASTELLANOS.
27. MIGUEL SÁNCHEZ ROS.
28. ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA.
29. VIRGINIA PARDO LÓPEZ.
Suplentes:
1. VÍCTOR ALEJANDRO CUEVAS SORIA.
2. ANA BELÉN MADRID ESPINOSA.
3. FRANCISCO JOSÉ ORTUÑO MUÑOZ
1. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ PEDREÑO.
2. MARÍA JULIA CAÑIZARES MARTÍNEZ.
3. JUAN PEDRO GAMBINO CHAZARRA.
4. MARÍA ARANTZAZU MUNARRIZ RODRÍGUEZ.
5. ELENA JULVE LÓPEZ.
6. MARÍA GIRONZA ÁLVAREZ MENDIZÁBAL.
7. DIEGO BELLIDO CASTAÑEDA.
8. MARTA OLORIZ ITURGAIZ.
9. JESÚS MANUEL PATÓN LÓPEZ.
10. CARMEN RIQUELME SOLER.
11. GUILLERMO CANALS ÁLVAREZ NOVOA.
12. MARÍA HERNÁNDEZ BALLESTEROS.
13. OSCAR GARCÍA MONTES.
14. REBECA HERNÁNDEZ PEDREÑO.
15. MARÍA JOSEFA BERNAL PALMA.
16. AGUSTÍN HERNÁNDEZ IMBERNÓN.
17. FRANCISCA ESPÍN RUIZ.
18. ISAÍAS ELIX ANGULO ZELAYA.
19. MARÍA BELÉN BLANCO RUBIO.
20. LUIS ARMENGOT PARADINAS.
21. ANTONIO BELMONTE GARROSA.
22. JOSEFA SÁNCHEZ TORRECILLA.
23. FERNANDO PÉREZ FERNÁNDEZ.
24. ISABEL DE BENITO GONZÁLEZ.
25. RAFAEL ARCÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
26. SERENA FOSCHI MARTORELL.
27. VÍCTOR ABADÍA ASENSIO.
28. MARÍA DEL CARMEN CAÑIZARES REDONDO.
29. ROGELIO BARBOSA CORREA.
Sin suplentes.
1. MARÍA INMACULADA ORTEGA DOMÍNGUEZ.
2. JOSÉ JAVIER PALMA MARTÍNEZ.
3. JOSÉ ÁNGEL ANTELO PAREDES.
4. ALBA FRANCO ELVIRA.
5. CARLOS EVARISTO SAN VICENTE BRAVO.
6. DANIEL DIEGO GIMÉNEZ SABIOTE.
7. FRANCISCO FRANCO LÓPEZ.
8. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CASADO.
9. SARA JIMÉNEZ BASTIDA.
10. MARTA HOYOS TARRERO.
11. PABLO FERMÍN HERNÁNDEZ DÁVALOS.
12. JUAN MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ.
13. MARÍA JOSÉ GAZQUEZ GONZÁLEZ.
14. VICENTE GÓMEZ SÁNCHEZ.
15. MARÍA FUENSANTA GIMENO INIESTA.
16. ANTONIO GUILLÉN HERNÁNDEZ.
17. JUAN ANDRÉS ORENES GALLEGO.
18. REBECA EGEA NICOLÁS.
19. VALERIANO MARTÍNEZ GARCÍA.
20. ADELA SÁNCHEZ MORENO.
21. VÍCTOR JAVIER SEGURA LÓPEZ.
22. ALEJANDRO URTEAGA DE MANUEL.
23. ELENA SANTÍSIMA TRINIDAD BARBA ESCRIBANO.
24. ANA MARÍA MARTÍNEZ LASO.
25. FRANCISCO ORENES HERNÁNDEZ.
26. MARÍA LUISA ROMERA CABAÑERO.
27. SALVADOR LLAMAS SOUBRIER
28. PASCUAL SALVADOR SANZ.
29. MARÍA FUENSANTA MESEGUER GUAITA.
Suplentes:
1. MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ AROCA.
2. PEDRO PELLUZ MUROS.
3. MARÍA FUENSANTA HITA ROMERO.
1. JOSÉ FRANCISCO BALLESTA GERMÁN.
2. REBECA PÉREZ LÓPEZ.
3. JOSÉ GUILLÉN PARRA.
4. ANTONIO JAVIER NAVARRO CORCHÓN.
5. MARÍA DE LAS MERCEDES BERNABÉ PÉREZ.
6. JESÚS FRANCISCO PACHECO MÉNDEZ.
7. JOSÉ FELIPE COELLO FARIÑA.
8. PILAR TORRES DÍEZ.
9. EDUARDO JESUALDO MARTÍNEZ OLIVA AGUILERA.
10. BELÉN LÓPEZ CAMBRONERO.
11. MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTEBAN.
12. JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ MORENO.
13. CARMEN MATEO HERNÁNDEZ.
14. FULGENCIO PERONA PAÑOS.
15. PELIGROS NICOLÁS SERRANO.
16. FRANCISO FENOLL OLIVARES.
17. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ NOGUERA.
18. JUAN JOSÉ ALMELA MARTÍNEZ.
19. SUSANA POLO LÓPEZ.
20. RAMÓN ANDRÉS ABELLÁN.
21. MARÍA PILAR VIVANCOS ALARCÓN.
22. JESÚS ZAPATA MARTÍNEZ.
23. MIGUEL ÁNGEL NOGUERA GÓMEZ.
24. SOFÍA CARMEN LÓPEZ BRIONES GUIL.
25. JOSÉ MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ.
26. VERÓNICA JANETH ÁLVAREZ FRANCO.
27. MARÍA DEL PILAR BALSALOBRE GONZÁLEZ.
28. PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ MOMPEÁN.
29. ISIDRO ZAPATA CALVO.
Suplentes:
1. MARÍA JOSÉ ESTHER PÁRRAGA BALLESTER.
2. HELENA RODRÍGUEZ TORRES.
3. JOSÉ BURRUEZO ESPÍN.
1. MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
2. JOSÉ LUIS AEDO ZAMORA.
3. ENRIQUE MARTÍNEZ DELGADO.
4. INÉS ANDREU FERRER.
5. ALEJANDRO NAVARRO FUENTES.
6. MOISÉS ESCUDERO CANO.
7. LAURA LÓPEZ MAQUEDA (Independiente).
8. JOSÉ JAVIER PINA TORRES.
9. VIOLETA SABATER MARTÍNEZ (Independiente).
10. SERGIO GARCÍA DE PRADA (Independiente).
11. ELOISA MORALES MARTÍNEZ (Independiente).
12. RUBÉN NAVARRO LÓPEZ (Independiente).
13. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ SALAR (Independiente).
14. MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Independiente).
15. JERÓNIMO PARRA CAMPOY (Independiente).
16. BEATRIZ SANJUAN ORTUÑO (Independiente).
17. MARIO ALCARAZ MARTÍNEZ (Independiente).
18. ALMUDENA VALVERDE MARTÍNEZ (Independiente).
19. JULIÁN GARCÍA RAIGAL (Independiente).
20. ISMAEL PINA MÁRMOL (Independiente).
21. JESÚS GALERA FERNÁNDEZ (Independiente).
22. VICENTA GARCÍA GARCÍA (Independiente).
23. ALBA MORENO CÁMARA (Independiente).
24. ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO (Independiente).
25. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ (Independiente).
26. NÉSTOR CAMPUZANO VICENTE (Independiente).
27. RAFAEL PEDRO JUMILLA PASCUAL (Independiente).
28. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ VILLANUEVA (Independiente).
29. MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ SÁNCHEZ MANZANARES (Independiente).
Suplentes:
1. FRANCISCO JESÚS VALVERDE MARTÍNEZ.
2. GREZLY XIOMARA SALAZAR BELLO (Independiente).
3. CARLOS CUTILLAS ABENZA (Independiente)