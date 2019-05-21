Elecciones Municipales Mula: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JUAN JESÚS MORENO GARCÍA.
2. ALEJANDRA MARTÍNEZ GARCÍA (Independiente).
3. DIEGO JESÚS BOLUDA BUENDÍA.
4. ANTONIA GABARRÓN ALENDA.
5. FRANCISCO JAVIER LLAMAZARES GONZÁLEZ.
6. ALICIA ZAPATA RUIZ (Independiente).
7. VICENTE LÓPEZ RUBIO (Independiente).
8. LAURA SALAS ORCAJADA (Independiente).
9. PABLO PIÑERO GUTIÉRREZ (Independiente).
10. MARÍA DEL PILAR GIL NAVARRO.
11. PEDRO AURELIO LLAMAS JIMÉNEZ.
12. CANDELARIA NAVARRO FERNÁNDEZ.
13. MAXIMILIANO CABALLERO DEL TORO.
14. JOSEFA MELLADO MOYA.
15. FULGENCIO SÁNCHEZ HURTADO (Independiente).
16. DOLORES ALCARAZ GARCÍA (Independiente).
17. JUAN ANTONIO LLAMAS IBORRA.
Suplentes:
1. JUAN FRANCISCO RUIZ GARCÍA (Independiente).
2. AMPARO FERNÁNDEZ CABALLERO.
3. JOSÉ MARÍA GABARRÓN FERNÁNDEZ.
1. ANTONIA SALCEDO MESEGUER.
2. JOSÉ MARTÍNEZ BLAYA.
3. MARTÍN CANDEL ZAPATA.
4. JUANA MORENO MARTÍNEZ.
5. FRANCISCO CERVILLA SABIO.
6. FRANCISCO JAVIER TUDELA SÁNCHEZ.
7. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VALIENTE.
8. CLARA RUIZ GONZÁLEZ.
9. LUC XAVIER PAUL DEMEULENEIRE
10. INMACULADA CONCEPCIÓN SERRANO MARTÍNEZ.
11. JOSÉ MANUEL ZAMORA SÁNCHEZ.
12. JAVIER SÁNCHEZ GÓMEZ.
13. ANTONIA VALERA GUIRAO.
14. RITA MARÍA PADILLA PALMA.
15. RUBÉN LÓPEZ MARTÍNEZ.
16. MARÍA DE LAS MERCEDES ROMERO RODRÍGUEZ.
17. FRANCISCO TUDELA LÓPEZ.
Suplentes:
1. ALFONSO TUDELA FUENTES.
1. CONCEPCIÓN LÓPEZ GARCÍA.
2. ANTONIO MORENO GIL.
3. CRISTÓBAL MARÍN MARTÍNEZ.
4. IZIAR PALAZÓN URTUBI.
5. ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ.
6. LUCÍA MARÍN FERNÁNDEZ.
7. PABLO PÁRRAGA ROMERO.
8. CARMEN FERNÁNEZ DEL TORO.
9. MARÍA DEL CARMEN MELLADO MOYA.
10. FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ MARTÍNEZ.
11. ANTONIO RUIZ BELCHI.
12. ANTONIO GARCÍA SANDOVAL.
13. OSCAR MIÑANA CASELLES.
14. ENCARNACIÓN GONZÁLEZ GIMÉNEZ.
15. ENCARNACIÓN RUBIO CAMPOS.
16. FELIPE ESPINOSA FERNÁNDEZ.
17. ENCARNACIÓN RUIZ RUIZ.
Sin suplentes.
1. FRANCISCO PASTOR ARNAO.
2. DIEGO MELLADO RUIZ.
3. EMPERATRIZ GARCIA ESPÍN.
4. MARÍA JUANA FÉREZ FERNÁNDEZ.
5. JUAN SORIANO ARTERO.
6. ALBERTO AYALA RODRÍGUEZ.
7. MARTA SORIANO TUDELA.
8. PEDRO JOSÉ PASTOR GARCÍA.
9. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA.
10. LUCÍA MARÍA GONZÁLEZ TORRES.
11. PEDRO PÁEZ LÓPEZ.
12. MARÍA IRENE FERNÁNDEZ RAMÍREZ.
13. JOSÉ ANTONIO AYALA SÁNCHEZ.
14. JUANA BELÉN GONZÁLEZ PASTOR.
15. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ DÍAZ.
16. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO ALARCÓN.
17. BELÉN BLAYA NAVARRO.
Suplentes:
1. FRANCISCO PASTOR LÓPEZ.
2. MARÍA JOSÉ LUNA MORENO.
3. MARÍA TRINIDAD ORCAJADA ROMÁN.