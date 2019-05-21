Elecciones Municipales Molina de Segura: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. ESTHER CLAVERO MIRA.
2. ÁNGEL NAVARRO GARCÍA.
3. FUENSANTA MARTÍNEZ JIMÉNEZ.
4. JOSÉ DE HARO GONZÁLEZ.
5. JULIA ROSARIO FERNÁNDEZ CASTRO (Independiente).
6. MIGUEL ÁNGEL CANTERO GARCÍA (Independiente).
7. MARÍA MONTSERRAT MONTANOS VILLEGAS (Independiente).
8. ANDRÉS MARTÍNEZ CERVANTES.
9. SOLEDAD NORTES NAVARRO.
10. JUAN ANTONIO CANTERO NICOLÁS.
11. MANUELA ZAMORA BAÑOS.
12. ELISEO GARCÍA CANTO.
13. SANDRA DÍEZ CALDERERO.
14. MANUEL JOSÉ SALVADOR CASADO.
15. ISABEL GADEA MARTÍNEZ.
16. ANTONIO SÁEZ FERNÁNDEZ.
17. LUCÍA MARTÍN HIERRO.
18. JOSÉ DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
19. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ PAY.
20. AGUSTÍN GARCÍA EGEA.
21. EMILIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
22. JOSÉ CRISTÓBAL NAVARRO GARCÍA.
23. AURELIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
24. FRANCISCO AGUILAR PÉREZ.
25. MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA.
Suplentes:
1. ANTONIO MORALES PÉREZ.
2. JOSEFA PALAZÓN GUILLÉN.
3. SALVADOR MANZANERA ROMÁN.
1. MARÍA DOLORES GARCÍA RODRÍGUEZ.
2. JOAQUÍN IGNACIO MARTÍNEZ MORENO.
3. CRISTINA SÁNCHEZ AGULO.
4. PEDRO MANUEL HERNÁNDEZ ERROZ.
5. ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ MARÍN.
6. JUAN ANTONIO ANDREU LÓPEZ.
7. EVA GARCÍA BASTIDA.
8. TOMÁS FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
9. SABRINA GALIANA GUARDIOLA.
10. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ REX.
11. ANTONIO LOZANO SÁNCHEZ.
12. DAVID VELARDE TRIGUEROS.
13. MARÍA ISABEL CARAVACA RUIZ.
14. RAQUEL PINEDA MARTÍNEZ.
15. MARÍA SOLEDAD LUCAS SOLERA.
16. MANUEL GARCÍA LÓPEZ.
17. DANIEL CARRASCO LÓPEZ.
18. GINÉS CROS MUÑOZ.
19. INÉS CARBONELL CARREÑO.
20. CARLA NATALIA AGUIRRE PASCASIO.
21. MARÍA JESÚS MORA LOZANO.
22. EVA MARÍA ORTIZ ALMELA.
23. VICENTE RAMÓN BERNABÉU PAÑOS.
24. JUAN CARLOS GÓMEZ SÁNCHEZ.
25. MARÍA TERESA PÉREZ CABALLERO.
Suplentes:
1. MATÍAS GARRIGOS MARTÍNEZ.
2. ROBERTO MORENO DEL AMO.
3. ROSARIO SÁNCHEZ BUENDÍA.
1. MARIANO VICENTE ALBALADEJO.
2. MARÍA DEL CARMEN TORAL NAVARRO.
3. JOSÉ ANTONIO MÁIQUEZ SÁNCHEZ (Independiente).
4. JOAQUÍN PASCUAL SÁNCHEZ ONTENIENTE.
5. GLADYS HUERTAS VEGA.
6. EMILIO CUTILLAS GARCÍA.
7. MARÍA ÁNGELES ARNALDOS MARTÍNEZ.
8. DOMINGO GUIRAO MASSA.
9. CONCEPCIÓN SABATER LÓPEZ.
10. JOSÉ ANTONIO MESEGUER MESEGUER.
11. ENCARNACIÓN MADRID SERRANO.
12. CONSUELO MONDÉJAR FERNÁNDEZ (Independiente).
13. JOSÉ MARÍA GARRES GARCÍA.
14. MARÍA JOSÉ BAÑOS MORENO.
15. FRANCISCO PANALES LÓPEZ.
16. MONSERRAT ASENSIO FERNÁNDEZ.
17. JOSÉ JESÚS FRUTOS MORALES.
18. MARÍA DE LA PAZ MARTÍNEZ GÓMEZ.
19. LUIS EDUARDO DA SILVA ESPINOSA.
20. MARÍA TERESA FUENTES RIVERA.
21. ANTONIA HERNÁNDEZ BELMONTE.
22. EUSEBIO GÓMEZ GONZÁLEZ (Independiente).
23. AFRICA MARÍA LUNA RUBIO PÉREZ.
24. ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ.
25. ISABEL MARÍA LÓPEZ MORENO (Independiente).
Suplentes:
1. MANUEL BLANES PARDO.
2. MARÍA CONSOLACIÓN FERRER LOZANO.
3. MANUEL GIL GÓMEZ.
4. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CASTILLO.
1. PEDRO MARTÍNEZ AYALA.
2. ANTONIO LÓPEZ VIDAL.
3. LIDIA PÉREZ ARNALDOS.
4. JUDITH BUSTOS LÓPEZ.
5. ALEJANDRO LUIS QUIÑONERO MARTÍNEZ.
6. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MORENO.
7. DOMINGO PÉREZ BERMEJO.
8. ELENA MARÍA RABOSO COLLADO.
9. JOSE MANUEL PALAZÓN ESPINOSA.
10. LYDIA LÓPEZ MARTÍNEZ.
11. AHMED EL GHARIB BENZAHRA.
12. MARÍA DE LA PAZ ORELLANA NAVARRO.
13. JOSÉ ALMELA RODRÍGUEZ.
14. MARÍA TERESA GÓMEZ GALLEGO.
15. JOSÉ MARÍA PACHECO ROCAMORA.
16. JOSEFA MARTÍNEZ AYALA.
17. DANIEL MARTÍNEZ RIQUELME.
18. ALICIA GAMBÍN SERRANO.
19. JUAN CARLOS VÁZQUEZ CORPAS.
20. JOSE MARÍA MORENO PONCE.
21. JUANA FUENTES SÁNCHEZ.
22. ANA JIMENEZ GÓMEZ.
23. MARTÍN EGEA SAURA.
24. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ORTUÑO.
25. MANUEL FRANCISCO VILLANUEVA ALMENDROS.
Suplentes:
1. JOSÉ GABRIEL ALARCÓN ARNALDOS.
2. MARÍA ALICIA EGEA GARCÍA.
3. DIONISIO GÓMEZ FERNÁNDEZ.
1. ESTANISLAO VIDAL PUJANTE.
2. TRINIDAD ROMERO SÁNCHEZ.
3. ALBERTO AGUILAR ZARCO.
4. SANTACRUZ MESEGUER RAMÓN.
5. ESTRELLA MARÍA DÓLERA GONZÁLEZ.
6. SERGIO LAPAZ FERNÁNDEZ.
7. MARÍA ASCENSIÓN JIMÉNEZ SÁNCHEZ.
8. FRANCISCO CÁNOVAS ZAMORA.
9. EMILIO MANUEL LORENTE CREMADES.
10. TATIANA GOMARIZ PÉREZ.
11. ELENA ASENSIO RIQUELME.
12. GREGORIO MARTÍNEZ VICENTE.
13. JOSEFA AGUILAR MARTÍNEZ.
14. MARÍA FRANCISCA GONZÁLEZ GARCÍA.
15. VALENTÍN GIL GIL.
16. ANTONIO JAVIER CASCALES RUIZ.
17. CARMEN MARÍA LÓPEZ PIQUERAS.
18. PILAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
19. PEDRO BROCAL PÉREZ.
20. MARÍA GOMARIZ MARTÍNEZ.
21. ANA ISABEL VALLS VICENTE.
22. JUAN CARLOS CORIA CHOQUE.
23. CONSOLACIÓN LÓPEZ FERNÁNDEZ.
24. JESÚS GIMÉNEZ GARCÍA.
25. JUAN GOMARIZ GUILLÉN.
Suplentes:
1. VANESA LAPAZ FERNÁNDEZ.
2. JUAN JOSÉ PARDO MARÍN.
3. CRISTINA LÓPEZ PIQUERAS.
4. DANIEL LÓPEZ PEÑALVER.
5. ENCARNACIÓN IRENE FERNÁNDEZ CANTERO.
6. MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ.
7. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ.
8. ESTHER FERNÁNDEZ CANTERO.
1. JOSÉ ÁNGEL ALFONSO HERNÁNDEZ.
2. MARÍA ISABEL GOMARIZ VICENTE.
3. FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ.
4. CARMEN MARÍA MUÑOZ ESPALLARDO.
5. CARLOS ALBERTO PERELLO GARAY.
6. SONIA CARRILLO MÁRMOL.
7. JUANA MARTÍNEZ PÉREZ.
8. DOLORES LÓPEZ HERNÁNDEZ.
9. JUAN ANTONIO GOMARIZ SALAR.
10. MIGUEL PUJANTE NAVARRO.
11. JOSE TOMÁS GARCÍA.
12. MÍRIAM GÁLVEZ MIRALLES.
13. JOSÉ ANTONIO ESPALLARDO CERVANTES.
14. CARMEN RUIZ CARRIÓN.
15. FRANCISCA JOSÉ MESEGUER LOZANO.
16. FEDERICO LAROSA HERNÁNDEZ.
17. JUANA MESEGUER CELDRÁN.
18. PEDRO PABLO ABELLÁN TERUEL.
19. CONSOLACIÓN LINARES MARTÍNEZ.
20. PEDRO LUIS ALMELA ROSAURO.
21. JOSÉ MANUEL MOLINA SOLER.
22. RAUL TURPÍN GUILLÉN.
23. CAYETANO ROS DÓLERA.
24. MARÍA CARMEN RAMÓN MARTÍNEZ.
25. ROSARIO AVILÉS FERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. PABLO MUÑOZ MIÑANO.
2. ESTHER GARRIDO HOLGADO.
3. SILVIA MARÍA MORENO EGEA.
4. JUAN JOSÉ VICENTE RIQUELME.
5. ISABEL MARÍA MORENO GUILLÉN.
6. ÁLVARO PÉREZ GARCÍA.
7. PABLO JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ.
8. ARGEMIRO CABEZAS OSSA.
9. CELIA MARTÍNEZ VILCHEZ.
10. MARÍA LUCÍA VELASCO GUILLÉN.
1. MARIANO MARTÍNEZ SALAS.
2. PILAR DUARTE GARCÍA.
3. MIGUEL ÁNGEL CARBALLAL FERNÁNDEZ (Independiente).
4. LUISA FERNANDA OSORIO MARTÍNEZ.
5. MARÍA ASCENSIÓN GARCÍA AVILÉS.
6. PABLO CEJUDO GARCÍA (Independiente).
7. FERNANDO PANALES GAMBÍN.
8. VICENTE ORTIZ LÓPEZ (Independiente).
9. JUSTA GARCÍA DÍAZ (Independiente).
10. NOELIA FRUTOS TORNEL (Independiente).
11. TOMÁS PALAZÓN BLANCO (Independiente).
12. FRANCISCA MARTÍNEZ LAJARÍN (Independiente).
13. MARÍA CARMEN GARCÍA LÓPEZ (Independiente).
14. MARÍA ROSARIO FRUCTUOSO OLMO.
15. ANDRÉS PÉREZ PIQUERAS (Independiente).
16. SONIA NICOLÁS GARCÍA (Independiente).
17. MIGUEL ÁNGEL MIÑANO CANDEL (Independiente).
18. ENRIQUE SOLA MARTÍNEZ (Independiente).
19. ROSA MARÍA CONESA PAREDES (Independiente).
20. ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (Independiente).
21. SILVIA DURANTE ASENSIO (Independiente).
22. ROQUE JESÚS SOTO MORENO (Independiente).
23. ANTONIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Independiente).
24. JESÚS MARÍA ROBLES SALINAS (Independiente).
25. FRANCISCO GÓMEZ CANDEL (Independiente).
Suplentes:
1. JOSEFA GONZÁLEZ JOVER (Independiente).
2. MANUEL RUIZ SARMIENTO (Independiente).
3. MARIANO MARTÍNEZ AMANTE.
1. ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
2. MARÍA DOLORES DÁVALOS ORTEGA.
3. SERGIO MARTÍNEZ ALMAGRO.
4. MARTÍN MARTÍNEZ GIL.
5. ESCARLET MARIELEN PIÑERO PIÑERO.
6. MIGUEL EVARISTO MURCIA ZOMEÑO.
7. FRANCISCO JAVIER REAL AROCA.
8. MARÍA LUISA FLORES BERNAL.
9. MARÍA DEL PILAR ÁLVAREZ GARCÍA.
10. CARLOS ALFREDO GONZÁLEZ RIVERA.
11. ZELJKO PETROVIC ZEKIC.
12. ZENDAYA ALBARRACÍN GAMBÍN.
13. BÁRBARA SÁNCHEZ-REX CAMPILLO.
14. DIEGO GIL CAMPOY.
15. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
16. ANA MANUELA GONZÁLEZ MASEGOSA.
17. JUAN FRANCISCO MONDÉJAR MESEGUER.
18. JOSÉ MARÍIA LOZANO SÁNCHEZ.
19. MARÍA JUANA CAMPOLLO HOYAL.
20. ISRAEL BARRAGÁN MORENILLA
21. MARÍA AINHOA MARTÍN CHAMORRO.
22. FRANCISCO JAVIER VALERO PORTILLO.
23. ANTONIO PALAZÓN MORENO.
24. MARÍA AGUSTINA CARRANZA LÓPEZ.
25. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. MARÍA JOSÉ LÓPEZ SAMPEDRO.
2. MATÍAS RÓDENAS CAVA.
1. JOSÉ GARCÍA GIL.
2. JOAQUÍN COLOMÉ LATORRE.
3. NOELIA LÓPEZ PUJANTE.
4. ANA MARÍA FERNÁNDEZ GEA.
5. GALECIO IGNACIO SANTÍN CUEVA.
6. FRANCISCA CORDOBA ALBA.
7. TRINIDAD OLIVA GARCÍA.
8. CARMEN FRUCTUOSO LUCAS.
9. WILTON GALO ROMERO AGUILAR.
10. KAREN LISSETTE MONTERO NAULA.
11. SERGIO MARTÍNEZ BAEZA.
12. MARÍA MERCEDES VIDAL VIEJO.
13. JOSÉ ORERO DE JULIÁN.
14. GINGER MERCEDES VELÁSQUEZ CEDEÑO.
15. ENÓN ALFONSO OLAYA ORTEGA.
16. GINA MAGALI ORTEGA HERRERA.
17. JESÚS SERRANO VIDAL.
18. MARÍA TERESA SERRANO VIDAL.
19. ANDRÉS ANTOLINO CÁRCELES
20. JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
21. GABRIEL MARIO COTILLAS BRAVO.
22. MARÍA CARMEN GARCÍA NICOLÁS.
23. ANDRÉS CELDRÁN SÁNCHEZ.
24. MARÍA INMACULADA ALCÁZAR CARPENA.
25. JOSÉ NELSON TRIGUEROS ESTRADA.
Suplentes:
1. ROSA JANETH GÓMEZ VARGAS.
2. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PÉREZ.