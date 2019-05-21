Elecciones Autonómicas
section icon

Elecciones Autonómicas

Elecciones Municipales Lorca: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

Elecciones Municipales Lorca: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

IU-Verdes, PSOE, Ciudadanos, CiudaLor, Podemos-Equo, Somos Región y PP concurren a los comicios municipales

LA VERDAD

Izquierda Unida Verdes Lorca. CR

1. PEDRO SOSA MARTÍNEZ

2. GLORIA MARTÍN RODRÍGUEZ

3. ISABEL QUIÑONERO GÓMEZ

4. MARTÍN CAMPOY LÓPEZ

5. JAIME GARCÍA GARCÍA

6. MARÍA TERESA GINER ALCÁZAR

7. JOSÉ REINALDOS NAVARRO

8. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ

9. ANDRÉS VICENTE MIÑARRO

10. MARTA ROMERA SÁNCHEZ

11. JUANA MARÍA ABAD SÁNCHEZ

12. MANUEL MUÑOZ CLARES

13. MARINA ALCÁZAR GALLEGO

14. CONCEPCIÓN BRAVO MARTÍNEZ

15. JESÚS MARÍA MUÑOZ LÁZARO

16. MARÍA PALLARÉS MORA

17. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ

18. MARÍA ISABEL ARCAS PLAZAS

19. JOAQUÍN MARÍN GÓMEZ

20. FRANCISCO RUIZ REVERTE

21. RAQUEL REINALDOS EXPÓSITO

22. ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ

23. MARÍA JESÚS QUIÑONERO MARTÍNEZ

24. JOSÉ GARCÍA MURCIA

25. ANTONIO MANZANERA LÓPEZ

Suplentes

1. REMEDIOS CORBALÁN MIRAS

2. MARIA ISABEL LÓPEZ RUIZ

3. PEDRO MARTÍNEZ LABORDA

PSOE

1. DIEGO JOSÉ MATEOS MOLINA

2. MARÍA DOLORES CHUMILLAS MARTÍNEZ

3. JOSÉ ÁNGEL PONCE DIAZ

4. IRENE JÓDAR PÉREZ

5. JOSÉ LUIS RUIZ GUILLÉN

6. ISABEL MARÍA CASALDUERO JÓDAR

7. ANTONIO NAVARRO PÉREZ

8. ANTONIA PÉREZ SEGURA

9. ISIDRO ABELLÁN CHICANO

10. MARÍA ÁNGELES MAZUECOS MORENO

11. JOAQUÍN DAVID ROMERA FRANCO

12. LÁZARA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

13. FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ

14. TAMARA SOTO GARCÍA

15. FRANCISCO MARTÍNEZ SIMITIEL

16. ASCENSIÓN BERNAL SÁNCHEZ

17. JOSÉ DE HARO BARAZA

18. SANDRA SERRANO RODRÍGUEZ

19. FRANCISCO MANUEL ROMERA SÁNCHEZ

20. ANTONIA NAVARRO LEÓN

21. MANUEL FERNÁNDEZ MEMBRIVES

22. NATALIA SEGURA AYALA

23. ANTONIO CARRILLO MARTÍNEZ

24. MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA

25. JUAN MIÑARRO LARIO

Suplentes

1. MARÍA PONCE SÁNCHEZ

2. JUAN ANTONIO HURTADO ALCARAZ

3. GREGORIA LÓPEZ OSTRA

4. JOSÉ TOMÁS MATEO

Ciudadanos de Lorca (CiudaLor)

1. ANTONIO MECA GARCÍA

2. MARÍA DE LAS MERCEDES VALERA FERNÁNDEZ

3. JUAN MARIANO NAVARRO GARCÍA

4. PEDRO DANIEL GARCÍA CORONEL

5. MARÍA DEL CARMEN MERLOS ESCARABAJAL

6. JUAN SÁNCHEZ PADILLA

7. JOSÉ ANTONIO LLAMAS MARTÍNEZ

8. CATALINA MUÑOZ GARCÍA

9. ANTONIO PEDROSA PÉREZ

10. GERTRUDIS MARTÍNEZ PÉREZ

11. FRANCISCO JAVIER ALBA LA TORRE

12. JUAN FRANCISCO MACHUCA GARCÍA

13. JOSEFA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ

14. ESTRELLA FERNANDEZ FONT

15. ANTONIA BELÉN JÓDAR PADILLA

16. FRANCISCA ROMERA ORTEGA

17. PEDRO PICÓN RUBIO

18. LEONOR MARTÍNEZ NAVAS

19. PEDRO JOSÉ PÉREZ GIMÉNEZ

20. SOLEDAD DEL POZO LARIO

21. ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ

22. DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ

23. ROSARIO PÉREZ GIMÉNEZ

24. ALFREDO TOMÁS AYUSO SÁNCHEZ

25. HUERTAS DEL PILAR NAVARRO MARÍN

Suplentes

1. MARIA ENCARNACIÓN MOYA MARTÍNEZ

2. AMALIA NAVARRO MARÍN

3. SALVADOR MECA GARCÍA

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

1. FRANCISCO MORALES GONZÁLEZ

2. IRENE MARÍA RUIZ ALCÁZAR

3. MARÍA JOSÉ DÍAZ PAREDES

4. PEDRO QUIÑONERO GÓMEZ

5. SERGIO IVÁN ALEJANDRO LÓPEZ BASTIDA

6. SERGIO GARCÍA DE ALCARAZ GUERRERO

7. JUAN FRANCISCO ROMERA CASADO

8. MARÍA INMACULADA ALARCOS DÍAZ

9. MARÍA ELENA TORRES ALCÁZAR

10. MARÍA ENCARNACIÓN BASTIDA DE HARO

11. CARLOS SIMÓN CARRILLO

12. DANIEL GARCÍA DE ALCARAZ GUERRERO

13. ANDRÉS PELEGRÍN MIÑARRO

14. PATRICIA ROBLES CAMPOS

15. YUSABET VANNESA BALCAZAR ULLOA

16. RAÚL FLORENCIO LIDÓN TRAPERO

17. JULIÁN MATEO MOLINA

18. MANUELA REVERTE TERRONES

19. MARÍA DEL CARMEN MOLINA HERNANDEZ

20. ANA MARÍA GÓMEZ CORREAS

21. ÁLVARO HÉCTOR CARA LÓPEZ

22. MARIANO JESÚS MORALES ROMERA

23. ANA EVA TORRES DE HARO

24. VÍCTOR GONZÁLEZ FERRÁNDIZ

25. ANA BELÉN GIMÉNEZ BARNÉS

Suplentes

1. ALBERTO MOLINA VADILLO

2. HENRY GUALBERTO MERA MACÍAS

3. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ PERÁN

Coalición Podemos - Equo

1. FRANCISCO JOSÉ CAMPOS SEGURA

2. MARIA JOSÉ PÉREZ ROMERO

3. JOSÉ FERNÁNDEZ RUFETE REVERTE

4. NEREA RUIZ GARCÍA

5. JOSÉ LUIS DÍAZ SERRANO

6. MARÍA PILAR PERÁN MILLÁN

7. JOSÉ ABELLÁN GIMÉNEZ

8. LORENA GARCÍA NAVARRO

9. JUAN JIMÉNEZ MONTERO

10. SEBASTIANA LINARES VIDAL

11. JOAQUÍN RUIZ GIMENEZ

12. MARÍA BERNABÉ HERNÁNDEZ

13. ANTONIO MANZANERA PELEGRÍN

14. ROSA MARÍA NAVARRO SOTO EGEA

15. MARCELINO OTERO MAYORDOMO

16. ANA ISABEL RAMOS TERRONES

17. FRANCISCO GARCÍA GRACIA

18. IRENE TORTOSA DÍAZ

19. ANTONIO MARTINEZ FERNÁNDEZ

20. MARIA ANTONIA DÍAZ LORENZO

21. PEDRO BLAS GINER LLAMAS

22. ANA BELÉN GINER PONCE

23. PEDRO CARO DEL VAS

24. BEGOÑA TRUEBA MARTÍN

25. MANUEL MARIO MANZANERA FERNÁNDEZ

Suplentes

1. JAVIER GONZÁLEZ CAMESELLE

2. JULIO GUTIÉRREZ PANEA

3. OLGA GIMÉNEZ MILLÁN

Vox

1. MARÍA CARMEN MENDUIÑA GARCÍA

2. JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA

3. JUAN MANZANARES MIÑARRO

4. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ CASTILLO

5. ALFONSO JOSE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

6. INOCENCIO LARIO CARRILLO

7. MARÍA TERESA ORTEGA LARIO

8. DIEGO DAVID PÉREZ GARCÍA

9. LEANDRO CARRASCO MUÑOZ

10. MARÍA PIEDAD ROMERA MARTÍNEZ

11. GABRIEL MILLÁN MARTÍNEZ

12. MARÍA JOSÉ GARRIDO OSUNA

13. FRANCISCO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ

14. MARÍA DEL CARMEN RUIZ MARTÍNEZ

15. RAFAEL ORTEGA ROMERO

16. ANA CRISTINA PICÓN GINER

17. PEDRO MANUEL MUÑOZ LÓPEZ

18. MARÍA DEL PILAR PICÓN GINER

19. JOSÉ MANCHÓN RUIZ

20. CELIA ARRANZ ROMÁN

21. MANUEL DE JESÚS GARCÍA BERRIOS

22. YOLANDA MULA GARCÍA

23. ISABEL ORTEGA GUIRAO

24. ISRAEL RODRÍGUEZ BELMONTE

25. JOSÉ MANUEL MARÍN GASCÓN

Suplentes

1. NOEMÍ GARCÍA ORTEGA

2. MIGUEL ÁNGEL TERRONES CAMPOY

3. VICENTA GARCÍA NAVARRO

Somos Región

1. MARÍA ROSARIO SEGURA PÉREZ-MUELAS

2. ANTONIO IBARRA LORENTE

3. PASCUALA GUARDIOLA GONZÁLEZ

4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

5. ANTONIO SEGURA MIRAS

6. VICENTE GALINDO GEA

7. MARINA ESPERANZA BUENDÍA OCHANDO

8. ANA JOSE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

9. PEDRO JOSÉ ROBLES NAVARRO

10. JARED GARCÍA DE ALCARAZ PIZARRO

11. ISIDORO GONZÁLEZ ABELLANEDA

12. SOLANGER HERNÁNDEZ MÉNDEZ

13. FRANCISCO JOSÉ RUIZ MULA

14. GREGORIO GOMEZ RUIZ

15. DIEGO NOGUERA ALARCÓN

16. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

17. SILVIA GUIRAO FERNÁNDEZ

18. ÁLVARO LÓPEZ FERNÁNDEZ

19. MARINA SÁNCHEZ BUENDÍA

20. ROSARIO JÓDAR GARCÍA

21. ESTELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

22. NICOLÁS ROMERO GÓMEZ

23. ÁNGEL MARÍA GARCÍA SEGURA

24. MARÍA DE LA LUZ VALERO LÓPEZ

25. MARÍA JOSÉ LLOPART MIRATS

Suplentes

1. ANTONIO HERNÁNDEZ DELGADO

2. LUISANA MOTA HERNÁNDEZ

3. ANTONIO MIGUEL GARCÍA MURCIA

PP

1. FULGENCIO GIL JÓDAR

2. MARÍA TERESA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

3. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ CARRASCO

4. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ BERNAL

5. MARÍA DE LAS HUERTAS GARCÍA PÉREZ

6. PEDRO MONDÉJAR MATEO

7. ROSA MARÍA MEDINA MÍNGUEZ

8. JUAN MIGUEL BAYONAS LÓPEZ

9. MARÍA BELÉN PÉREZ MARTÍNEZ

10. ÁNGEL RAMÓN MECA RUZAFA

11. ANTONIO DAVID SÁNCHEZ ALCARAZ

12. SANDRA MARTÍNEZ NAVARRO

13. DIEGO PEÑAS FRANCO

14. ANTONIO BAÑO VILAR

15. MIRIAM RUIZ MIRAS

16. MARIO ALBERTO AGUILAR GONZÁLEZ

17. MARÍA BELÉN NAVARRO GEA

18. RUBÉN PÉREZ SERRANO

19. BLAS OLMEDO PALLARÉS

20. ANA MILLÁN SÁNCHEZ

21. MARIA LOURDES MARTÍNEZ CANALES

22. FRANCISCO PEÑAS PADILLA

23. CAYETANO MACIÁN SÁNCHEZ

24. MARÍA DEL PILAR GARCÍA PINILLA

25. CONSUELO ÁNGELES PEÑARRUBIA AGIUS

Suplentes

1. ANTONIO SÁNCHEZ ESTÉVEZ

2. MARÍA DEL MAR GIMÉNEZ REINALDOS

3. CRISTINA MARTÍN MUÑOZ

Temas

Lorca, Elecciones Municipales 2019

Lo + leído


Top 50

Noticias relacionadas

Patrocinada

 

Fotos

Vídeos

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.