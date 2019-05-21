Elecciones Municipales Lorca: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. PEDRO SOSA MARTÍNEZ
2. GLORIA MARTÍN RODRÍGUEZ
3. ISABEL QUIÑONERO GÓMEZ
4. MARTÍN CAMPOY LÓPEZ
5. JAIME GARCÍA GARCÍA
6. MARÍA TERESA GINER ALCÁZAR
7. JOSÉ REINALDOS NAVARRO
8. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ
9. ANDRÉS VICENTE MIÑARRO
10. MARTA ROMERA SÁNCHEZ
11. JUANA MARÍA ABAD SÁNCHEZ
12. MANUEL MUÑOZ CLARES
13. MARINA ALCÁZAR GALLEGO
14. CONCEPCIÓN BRAVO MARTÍNEZ
15. JESÚS MARÍA MUÑOZ LÁZARO
16. MARÍA PALLARÉS MORA
17. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ
18. MARÍA ISABEL ARCAS PLAZAS
19. JOAQUÍN MARÍN GÓMEZ
20. FRANCISCO RUIZ REVERTE
21. RAQUEL REINALDOS EXPÓSITO
22. ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ
23. MARÍA JESÚS QUIÑONERO MARTÍNEZ
24. JOSÉ GARCÍA MURCIA
25. ANTONIO MANZANERA LÓPEZ
1. REMEDIOS CORBALÁN MIRAS
2. MARIA ISABEL LÓPEZ RUIZ
3. PEDRO MARTÍNEZ LABORDA
1. DIEGO JOSÉ MATEOS MOLINA
2. MARÍA DOLORES CHUMILLAS MARTÍNEZ
3. JOSÉ ÁNGEL PONCE DIAZ
4. IRENE JÓDAR PÉREZ
5. JOSÉ LUIS RUIZ GUILLÉN
6. ISABEL MARÍA CASALDUERO JÓDAR
7. ANTONIO NAVARRO PÉREZ
8. ANTONIA PÉREZ SEGURA
9. ISIDRO ABELLÁN CHICANO
10. MARÍA ÁNGELES MAZUECOS MORENO
11. JOAQUÍN DAVID ROMERA FRANCO
12. LÁZARA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
13. FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ
14. TAMARA SOTO GARCÍA
15. FRANCISCO MARTÍNEZ SIMITIEL
16. ASCENSIÓN BERNAL SÁNCHEZ
17. JOSÉ DE HARO BARAZA
18. SANDRA SERRANO RODRÍGUEZ
19. FRANCISCO MANUEL ROMERA SÁNCHEZ
20. ANTONIA NAVARRO LEÓN
21. MANUEL FERNÁNDEZ MEMBRIVES
22. NATALIA SEGURA AYALA
23. ANTONIO CARRILLO MARTÍNEZ
24. MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA
25. JUAN MIÑARRO LARIO
1. MARÍA PONCE SÁNCHEZ
2. JUAN ANTONIO HURTADO ALCARAZ
3. GREGORIA LÓPEZ OSTRA
4. JOSÉ TOMÁS MATEO
1. ANTONIO MECA GARCÍA
2. MARÍA DE LAS MERCEDES VALERA FERNÁNDEZ
3. JUAN MARIANO NAVARRO GARCÍA
4. PEDRO DANIEL GARCÍA CORONEL
5. MARÍA DEL CARMEN MERLOS ESCARABAJAL
6. JUAN SÁNCHEZ PADILLA
7. JOSÉ ANTONIO LLAMAS MARTÍNEZ
8. CATALINA MUÑOZ GARCÍA
9. ANTONIO PEDROSA PÉREZ
10. GERTRUDIS MARTÍNEZ PÉREZ
11. FRANCISCO JAVIER ALBA LA TORRE
12. JUAN FRANCISCO MACHUCA GARCÍA
13. JOSEFA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ
14. ESTRELLA FERNANDEZ FONT
15. ANTONIA BELÉN JÓDAR PADILLA
16. FRANCISCA ROMERA ORTEGA
17. PEDRO PICÓN RUBIO
18. LEONOR MARTÍNEZ NAVAS
19. PEDRO JOSÉ PÉREZ GIMÉNEZ
20. SOLEDAD DEL POZO LARIO
21. ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ
22. DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ
23. ROSARIO PÉREZ GIMÉNEZ
24. ALFREDO TOMÁS AYUSO SÁNCHEZ
25. HUERTAS DEL PILAR NAVARRO MARÍN
1. MARIA ENCARNACIÓN MOYA MARTÍNEZ
2. AMALIA NAVARRO MARÍN
3. SALVADOR MECA GARCÍA
1. FRANCISCO MORALES GONZÁLEZ
2. IRENE MARÍA RUIZ ALCÁZAR
3. MARÍA JOSÉ DÍAZ PAREDES
4. PEDRO QUIÑONERO GÓMEZ
5. SERGIO IVÁN ALEJANDRO LÓPEZ BASTIDA
6. SERGIO GARCÍA DE ALCARAZ GUERRERO
7. JUAN FRANCISCO ROMERA CASADO
8. MARÍA INMACULADA ALARCOS DÍAZ
9. MARÍA ELENA TORRES ALCÁZAR
10. MARÍA ENCARNACIÓN BASTIDA DE HARO
11. CARLOS SIMÓN CARRILLO
12. DANIEL GARCÍA DE ALCARAZ GUERRERO
13. ANDRÉS PELEGRÍN MIÑARRO
14. PATRICIA ROBLES CAMPOS
15. YUSABET VANNESA BALCAZAR ULLOA
16. RAÚL FLORENCIO LIDÓN TRAPERO
17. JULIÁN MATEO MOLINA
18. MANUELA REVERTE TERRONES
19. MARÍA DEL CARMEN MOLINA HERNANDEZ
20. ANA MARÍA GÓMEZ CORREAS
21. ÁLVARO HÉCTOR CARA LÓPEZ
22. MARIANO JESÚS MORALES ROMERA
23. ANA EVA TORRES DE HARO
24. VÍCTOR GONZÁLEZ FERRÁNDIZ
25. ANA BELÉN GIMÉNEZ BARNÉS
1. ALBERTO MOLINA VADILLO
2. HENRY GUALBERTO MERA MACÍAS
3. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ PERÁN
1. FRANCISCO JOSÉ CAMPOS SEGURA
2. MARIA JOSÉ PÉREZ ROMERO
3. JOSÉ FERNÁNDEZ RUFETE REVERTE
4. NEREA RUIZ GARCÍA
5. JOSÉ LUIS DÍAZ SERRANO
6. MARÍA PILAR PERÁN MILLÁN
7. JOSÉ ABELLÁN GIMÉNEZ
8. LORENA GARCÍA NAVARRO
9. JUAN JIMÉNEZ MONTERO
10. SEBASTIANA LINARES VIDAL
11. JOAQUÍN RUIZ GIMENEZ
12. MARÍA BERNABÉ HERNÁNDEZ
13. ANTONIO MANZANERA PELEGRÍN
14. ROSA MARÍA NAVARRO SOTO EGEA
15. MARCELINO OTERO MAYORDOMO
16. ANA ISABEL RAMOS TERRONES
17. FRANCISCO GARCÍA GRACIA
18. IRENE TORTOSA DÍAZ
19. ANTONIO MARTINEZ FERNÁNDEZ
20. MARIA ANTONIA DÍAZ LORENZO
21. PEDRO BLAS GINER LLAMAS
22. ANA BELÉN GINER PONCE
23. PEDRO CARO DEL VAS
24. BEGOÑA TRUEBA MARTÍN
25. MANUEL MARIO MANZANERA FERNÁNDEZ
1. JAVIER GONZÁLEZ CAMESELLE
2. JULIO GUTIÉRREZ PANEA
3. OLGA GIMÉNEZ MILLÁN
1. MARÍA CARMEN MENDUIÑA GARCÍA
2. JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA
3. JUAN MANZANARES MIÑARRO
4. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ CASTILLO
5. ALFONSO JOSE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
6. INOCENCIO LARIO CARRILLO
7. MARÍA TERESA ORTEGA LARIO
8. DIEGO DAVID PÉREZ GARCÍA
9. LEANDRO CARRASCO MUÑOZ
10. MARÍA PIEDAD ROMERA MARTÍNEZ
11. GABRIEL MILLÁN MARTÍNEZ
12. MARÍA JOSÉ GARRIDO OSUNA
13. FRANCISCO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
14. MARÍA DEL CARMEN RUIZ MARTÍNEZ
15. RAFAEL ORTEGA ROMERO
16. ANA CRISTINA PICÓN GINER
17. PEDRO MANUEL MUÑOZ LÓPEZ
18. MARÍA DEL PILAR PICÓN GINER
19. JOSÉ MANCHÓN RUIZ
20. CELIA ARRANZ ROMÁN
21. MANUEL DE JESÚS GARCÍA BERRIOS
22. YOLANDA MULA GARCÍA
23. ISABEL ORTEGA GUIRAO
24. ISRAEL RODRÍGUEZ BELMONTE
25. JOSÉ MANUEL MARÍN GASCÓN
1. NOEMÍ GARCÍA ORTEGA
2. MIGUEL ÁNGEL TERRONES CAMPOY
3. VICENTA GARCÍA NAVARRO
1. MARÍA ROSARIO SEGURA PÉREZ-MUELAS
2. ANTONIO IBARRA LORENTE
3. PASCUALA GUARDIOLA GONZÁLEZ
4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
5. ANTONIO SEGURA MIRAS
6. VICENTE GALINDO GEA
7. MARINA ESPERANZA BUENDÍA OCHANDO
8. ANA JOSE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
9. PEDRO JOSÉ ROBLES NAVARRO
10. JARED GARCÍA DE ALCARAZ PIZARRO
11. ISIDORO GONZÁLEZ ABELLANEDA
12. SOLANGER HERNÁNDEZ MÉNDEZ
13. FRANCISCO JOSÉ RUIZ MULA
14. GREGORIO GOMEZ RUIZ
15. DIEGO NOGUERA ALARCÓN
16. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
17. SILVIA GUIRAO FERNÁNDEZ
18. ÁLVARO LÓPEZ FERNÁNDEZ
19. MARINA SÁNCHEZ BUENDÍA
20. ROSARIO JÓDAR GARCÍA
21. ESTELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
22. NICOLÁS ROMERO GÓMEZ
23. ÁNGEL MARÍA GARCÍA SEGURA
24. MARÍA DE LA LUZ VALERO LÓPEZ
25. MARÍA JOSÉ LLOPART MIRATS
1. ANTONIO HERNÁNDEZ DELGADO
2. LUISANA MOTA HERNÁNDEZ
3. ANTONIO MIGUEL GARCÍA MURCIA
1. FULGENCIO GIL JÓDAR
2. MARÍA TERESA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
3. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ CARRASCO
4. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ BERNAL
5. MARÍA DE LAS HUERTAS GARCÍA PÉREZ
6. PEDRO MONDÉJAR MATEO
7. ROSA MARÍA MEDINA MÍNGUEZ
8. JUAN MIGUEL BAYONAS LÓPEZ
9. MARÍA BELÉN PÉREZ MARTÍNEZ
10. ÁNGEL RAMÓN MECA RUZAFA
11. ANTONIO DAVID SÁNCHEZ ALCARAZ
12. SANDRA MARTÍNEZ NAVARRO
13. DIEGO PEÑAS FRANCO
14. ANTONIO BAÑO VILAR
15. MIRIAM RUIZ MIRAS
16. MARIO ALBERTO AGUILAR GONZÁLEZ
17. MARÍA BELÉN NAVARRO GEA
18. RUBÉN PÉREZ SERRANO
19. BLAS OLMEDO PALLARÉS
20. ANA MILLÁN SÁNCHEZ
21. MARIA LOURDES MARTÍNEZ CANALES
22. FRANCISCO PEÑAS PADILLA
23. CAYETANO MACIÁN SÁNCHEZ
24. MARÍA DEL PILAR GARCÍA PINILLA
25. CONSUELO ÁNGELES PEÑARRUBIA AGIUS
1. ANTONIO SÁNCHEZ ESTÉVEZ
2. MARÍA DEL MAR GIMÉNEZ REINALDOS
3. CRISTINA MARTÍN MUÑOZ