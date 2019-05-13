Elecciones Municipales Lorca: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. PEDRO SOSA MARTÍNEZ.
2. GLORIA MARTÍN RODRÍGUEZ.
3. ISABEL QUIÑONERO GÓMEZ.
4. MARTÍN CAMPOY LÓPEZ.
5. JAIME GARCÍA GARCÍA.
6. MARÍA TERESA GINER ALCÁZAR.
7. JOSÉ REINALDOS NAVARRO.
8. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ PÉREZ.
9. ANDRÉS VICENTE MIÑARRO.
10. MARTA ROMERA SÁNCHEZ.
11. JUANA MARÍA ABAD SÁNCHEZ.
12. MANUEL MUÑOZ CLARES.
13. MARINA ALCÁZAR GALLEGO.
14. CONCEPCIÓN BRAVO MARTÍNEZ.
15. JESÚS MARÍA MUÑOZ LÁZARO.
16. MARÍA PALLARÉS MORA.
17. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ.
18. MARÍA ISABEL ARCAS PLAZAS.
19. JOAQUÍN MARÍN GÓMEZ.
20. FRANCISCO RUIZ REVERTE.
21. RAQUEL REINALDOS EXPÓSITO.
22. ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ.
23. MARÍA JESÚS QUIÑONERO MARTÍNEZ.
24. JOSÉ GARCÍA MURCIA.
25. ANTONIO MANZANERA LÓPEZ.
Suplentes:
1. REMEDIOS CORBALÁN MIRAS.
2. MARÍA ISABEL LÓPEZ RUIZ.
3. PEDRO MARTÍNEZ LABORDA.
1. DIEGO JOSÉ MATEOS MOLINA.
2. MARÍA DOLORES CHUMILLAS MARTÍNEZ.
3. JOSÉ ÁNGEL PONCE DÍAZ.
4. IRENE JÓDAR PÉREZ.
5. JOSÉ LUIS RUIZ GUILLÉN.
6. ISABEL MARÍA CASALDUERO JÓDAR.
7. ANTONIO NAVARRO PÉREZ.
8. ANTONIA PÉREZ SEGURA.
9. ISIDRO ABELLÁN CHICANO.
10. MARÍA ÁNGELES MAZUECOS MORENO.
11. JOAQUÍN DAVID ROMERA FRANCO.
12. LAZARA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
13. FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ.
14. TAMARA SOTO GARCÍA.
15. FRANCISCO MARTÍNEZ SIMITIEL.
16. ASCENSIÓN BERNAL SÁNCHEZ.
17. JOSÉ DE HARO BARAZA.
18. SANDRA SERRANO RODRÍGUEZ.
19. FRANCISCO MANUEL ROMERA SÁNCHEZ.
20. ANTONIA NAVARRO LEÓN.
21. MANUEL FERNÁNDEZ MEMBRIVES.
22. NATALIA SEGURA AYALA.
23. ANTONIO CARRILLO MARTÍNEZ.
24. MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA.
25. JUAN MIÑARRO LARIO.
Suplentes:
1. MARÍA PONCE SÁNCHEZ.
2. JUAN ANTONIO HURTADO ALCARAZ.
3. GREGORIA LÓPEZ OSTRA.
4. JOSÉ TOMÁS MATEO.
1. ANTONIO MECA GARCÍA.
2. MARÍA DE LAS MERCEDES VALERA FERNÁNDEZ.
3. JUAN MARIANO NAVARRO GARCÍA.
4. PEDRO DANIEL GARCÍA CORONEL.
5. MARÍA DEL CARMEN MERLOS ESCARABAJAL.
6. JUAN SÁNCHEZ PADILLA.
7. JOSÉ ANTONIO LLAMAS MARTÍNEZ.
8. CATALINA MUÑOZ GARCÍA.
9. ANTONIO PEDROSA PÉREZ.
10. GERTRUDIS MARTÍNEZ PÉREZ.
11. FRANCISCO JAVIER ALBA LA TORRE.
12. JUAN FRANCISCO MACHUCA GARCÍA.
13. JOSEFA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ.
14. ESTRELLA FERNÁNDEZ FONT.
15. ANTONIA BELÉN JODAR PADILLA.
16. FRANCISCA ROMERA ORTEGA.
17. PEDRO PICÓN RUBIO.
18. LEONOR MARTÍNEZ NAVAS.
19. PEDRO JOSÉ PÉREZ GIMÉNEZ.
20. SOLEDAD DEL POZO LARIO.
21. ENRIQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
22. DANIEL GARCÍA SÁNCHEZ.
23. ROSARIO PÉREZ GIMÉNEZ.
24. ALFREDO TOMÁS AYUSO SÁNCHEZ.
25. HUERTAS DEL PILAR NAVARRO MARÍN.
Suplentes:
1. MARÍA ENCARNACIÓN MOYA MARTÍNEZ.
2. AMALIA NAVARRO MARÍN.
3. SALVADOR MECA GARCÍA.
1. FRANCISCO MORALES GONZÁLEZ.
2. IRENE MARÍA RUIZ ALCÁZAR.
3. MARÍA JOSÉ DÍAZ PAREDES.
4. PEDRO QUIÑONERO GÓMEZ.
5. SERGIO IVÁN ALEJANDRO LÓPEZ BASTIDA.
6. SERGIO GARCÍA DE ALCARAZ GUERRERO.
7. JUAN FRANCISCO ROMERA CASADO.
8. MARÍA INMACULADA ALARCOS DÍAZ.
9. MARÍA ELENA TORRES ALCÁZAR.
10. MARÍA ENCARNACIÓN BASTIDA DE HARO.
11. CARLOS SIMÓN CARRILLO.
12. DANIEL GARCÍA DE ALCARAZ GUERRERO.
13. ANDRÉS PELEGRÍN MIÑARRO.
14. PATRICIA ROBLES CAMPOS.
15. YUSABET VANNESA BALCÁZAR ULLOA.
16. RAÚL FLORENCIO LIDÓN TRAPERO.
17. JULIÁN MATEO MOLINA.
18. MANUELA REVERTE TERRONES.
19. MARÍA DEL CARMEN MOLINA HERNÁNDEZ.
20. ANA MARÍA GÓMEZ CORREAS.
21. ÁLVARO HÉCTOR CARA LÓPEZ.
22. MARIANO JESÚS MORALES ROMERA.
23. ANA EVA TORRES DE HARO.
24. VÍCTOR GONZÁLEZ FERRÁNDIZ.
25. ANA BELÉN GIMÉNEZ BARNÉS.
Suplentes:
1. ALBERTO MOLINA VADILLO.
2. HENRY GUALBERTO MERA MACÍAS.
3. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ PERAN.
1. FRANCISCO JOSÉ CAMPOS SEGURA.
2. MARÍA JOSÉ PÉREZ ROMERO.
3. JOSÉ FERNÁNDEZ RUFETE REVERTE.
4. NEREA RUIZ GARCÍA.
5. JOSÉ LUIS DÍAZ SERRANO.
6. MARÍA PILAR PERAN MILLÁN.
7. JOSÉ ABELLÁN GIMÉNEZ.
8. LORENA GARCÍA NAVARRO.
9. JUAN JIMÉNEZ MONTERO.
10. SEBASTIANA LINARES VIDAL.
11. JOAQUÍN RUIZ GIMÉNEZ.
12. MARÍA BERNABÉ HERNÁNDEZ.
13. ANTONIO MANZANERA PELEGRÍN.
14. ROSA MARÍA NAVARRO SOTO EGEA.
15. MARCELINO OTERO MAYORDOMO.
16. ANA ISABEL RAMOS TERRONES.
17. FRANCISCO GARCÍA GRACÍA.
18. IRENE TORTOSA DÍAZ.
19. ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
20. MARÍA ANTONIA DÍAZ LORENZO.
21. PEDRO BLAS GINER LLAMAS.
22. ANA BELÉN GINER PONCE.
23. PEDRO CARO DEL VAS.
24. BEGOÑA TRUEBA MARTÍN.
25. MANUEL MARIO MANZANERA FERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. JAVIER GONZÁLEZ CAMESELLE.
2. JULIO GUTIÉRREZ PANEA.
3. OLGA GIMÉNEZ MILLÁN.
1. MARÍA CARMEN MENDUIÑA GARCÍA.
2. JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA.
3. JUAN MANZANARES MIÑARRO.
4. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ CASTILLO.
5. ALFONSO JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
6. INOCENCIO LARIO CARRILLO.
7. MARÍA TERESA ORTEGA LARIO.
8. DIEGO DAVID PÉREZ GARCÍA.
9. LEANDRO CARRASCO MUÑOZ.
10. MARÍA PIEDAD ROMERA MARTÍNEZ.
11. GABRIEL MILLÁN MARTÍNEZ.
12. MARÍA JOSÉ GARRIDO OSUNA.
13. FRANCISCO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ.
14. MARÍA DEL CARMEN RUIZ MARTÍNEZ.
15. RAFAEL ORTEGA ROMERO.
16. ANA CRISTINA PICON GINER.
17. PEDRO MANUEL MUÑOZ LÓPEZ.
18. MARÍA DEL PILAR PICON GINER.
19. JOSÉ MANCHÓN RUIZ.
20. CELIA ARRANZ ROMÁN.
21. MANUEL DE JESÚS GARCÍA BERRIOS.
22. YOLANDA MULA GARCÍA.
23. ISABEL ORTEGA GUIRAO.
24. ISRAEL RODRÍGUEZ BELMONTE.
25. JOSÉ MANUEL MARÍN GASCÓN.
Suplentes:
1. NOEMÍ GARCÍA ORTEGA.
2. MIGUEL ÁNGEL TERRONES CAMPOY.
3. VICENTA GARCÍA NAVARRO.
1. MARÍA ROSARIO SEGURA PÉREZ-MUELAS.
2. ANTONIO IBARRA LORENTE.
3. PASCUALA GUARDIOLA GONZÁLEZ.
4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
5. ANTONIO SEGURA MIRAS.
6. VICENTE GALINDO GEA.
7. MARINA ESPERANZA BUENDÍA OCHANDO.
8. ANA JOSÉ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ.
9. PEDRO JOSÉ ROBLES NAVARRO.
10. JARED GARCÍA DE ALCARAZ PIZARRO.
11. ISIDORO GONZÁLEZ ABELLANEDA.
12. SOLANGER HERNÁNDEZ MÉNDEZ.
13. FRANCISCO JOSÉ RUIZ MULA.
14. GREGORIO GÓMEZ RUIZ.
15. DIEGO NOGUERA ALARCÓN
16. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
17. SILVIA GUIRAO FERNÁNDEZ.
18. ÁLVARO LÓPEZ FERNÁNDEZ.
19. MARINA SÁNCHEZ BUENDÍA.
20. ROSARIO JÓDAR GARCÍA.
21. ESTELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.
22. NICOLAS ROMERO GÓMEZ.
23. ÁNGEL MARÍA GARCÍA SEGURA.
24. MARÍA DE LA LUZ VALERO LÓPEZ.
25. MARÍA JOSÉ LLOPART MIRATS.
Suplentes:
1. ANTONIO HERNÁNDEZ DELGADO
2. LUISANA MOTA HERNÁNDEZ
3. ANTONIO MIGUEL GARCÍA MURCIA.
1. FULGENCIO GIL JÓDAR.
2. MARÍA TERESA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
3. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ CARRASCO.
4. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ BERNAL.
5. MARÍA DE LAS HUERTAS GARCÍA PÉREZ.
6. PEDRO MONDÉJAR MATEO.
7. ROSA MARÍA MEDINA MÍNGUEZ.
8. JUAN MIGUEL BAYONAS LÓPEZ.
9. MARÍA BELÉN PÉREZ MARTÍNEZ.
10. ÁNGEL RAMÓN MECA RUZAFA.
11. ANTONIO DAVID SÁNCHEZ ALCARAZ.
12. SANDRA MARTÍNEZ NAVARRO.
13. DIEGO PEÑAS FRANCO.
14. ANTONIO BAÑO VILAR.
15. MÍRIAM RUIZ MIRAS.
16. MARIO ALBERTO AGUILAR GONZÁLEZ.
17. MARÍA BELÉN NAVARRO GEA.
18. RUBÉN PÉREZ SERRANO.
19. BLAS OLMEDO PALLARÉS.
20. ANA MILLÁN SÁNCHEZ.
21. MARÍA LOURDES MARTÍNEZ CANALES.
22. FRANCISCO PEÑAS PADILLA.
23. CAYETANO MACIAN SÁNCHEZ.
24. MARÍA DEL PILAR GARCÍA PINILLA.
25. CONSUELO ÁNGELES PEÑARRUBIA AGIUS.
Suplentes:
1. ANTONIO SÁNCHEZ ESTÉVEZ.
2. MARÍA DEL MAR GIMÉNEZ REINALDOS.
3. CRISTINA MARTÍN MUÑOZ