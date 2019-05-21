Elecciones Municipales Librilla: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ PORRAS.
2. PEDRO LÓPEZ BARQUERO.
3. VANESSA GALIÁN SALVADOR.
4. RICARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
5. ALMUDENA BALLESTER PUCHE.
6. JUAN PORRAS BAÑOS.
7. FRANCISCO ESPINOSA MARTÍNEZ.
8. ENCARNACIÓN CASALES TORNEL.
9. ADRIÁN BAÑOS GARCÍA.
10. JOSEFA BLAYA MONTOYA.
11. RAMÓN MORALES GARCÍA.
12. ENCARNACIÓN LÓPEZ BARQUEROS.
13. ANTONIO SOTO GALIÁN.
Suplentes:
1. ALFONSO RUIZ RUIZ.
2. VERÓNICA CÁNOVAS MÉNDEZ.
3. ANTONIO BELCHI VIVO.
4. ANTONIO ORTÍN LEÓN.
1. ANTONIO HUERTAS DÍAZ.
2. NOELIA RUIZ SARABIA.
3. GERMAN GÓMEZ GARCÍA.
4. MARÍA CARMEN MARTORELL MARTÍNEZ.
5. GINES BELCHI VIVO.
6. MARÍA ISABEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ.
7. ALBERTO MONTOYA RUIZ.
8. MARÍA JOSEFA BLAYA LÓPEZ.
9. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MELERO.
10. LORENA BARTOLOMÉ BELCHI.
11. ÓSCAR BARQUEROS HERNÁNDEZ
12. LEONOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
13. AGUSTÍN GUIJARRO WESTERMEYER.
Suplentes:
1. LORENZA HERNÁNDEZ OTALORA.
2. SALVADOR GARCÍA BROCAL.
3. ENCARNACIÓN VICENTE RUIZ.
1. JUAN PEDRO SORNICHERO CABALLERO.
2. ELENA OLMOS LEGAZ.
3. JOSÉ MARTÍNEZ MOLTALBÁN.
4. JOSÉ JUAN GUIRAO PÉREZ.
5. BEATRIZ ALCARAZ GÁLVEZ.
6. RODOLFO LÓPEZ SÁNCHEZ.
7. GERÓNIMA HERNÁNDEZ MÉNDEZ.
8. MIGUEL ÁNGEL ABELLÁN ÁLVAREZ DE LA CAMPA.
9. ANTONIO AGUILERA GARCÍA.
10. ANTONIA GAMARRA TORRES.
11. PEDRO PEÑALVER MUÑOZ.
12. INMACULADA GÁLVEZ TOVAR.
13. SILVIA HERNÁNDEZ CAVA.
Suplentes:
1. ASENSIO SÁNCHEZ DE ANDRÉS.
2. MARIO TRIGUEROS SÁNCHEZ.
3. BRIGIDA INDALENCIA OJEDA BARRANCOS.
4. EMILIA GAMARRA TORRES.
1. FRANCISCO RUBIO HERNÁNDEZ.
2. DOLORES GALIÁN GARCÍA.
3. TOMÁS BAÑO OTALORA.
4. JUANA MARÍA ALMAGRO HERNÁNDEZ.
5. ISMAEL CALATAYUD ALCARAZ.
6. ISMAEL RAUL ALCÓN PALMA.
7. ADRIÁN MAYOR GUILLERMO.
8. MARÍA PURIFICACIÓN DE LA IGLESIA CÁNOVAS.
9. MARÍA DOLORES OTALORA HERNÁNDEZ.
10. ISMAEL BASTIDA BOUSSAYALA.
11. CLEMENTINA MENA MARTÍNEZ.
12. MARÍA ISABEL LÓPEZ JESÚS
13. MIGUEL PÉREZ ALBARRACÍN.
Suplentes:
1. VANESA GONZÁLEZ BASCUÑANA.
2. JOSÉ CUEVAS CASCALES.