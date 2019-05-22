Elecciones Municipales Jumilla: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. ANNA SEMITIEL MUÑOZ.
2. CARMEN MARÍA AVILÉS MORENO.
3. FRANCISCO JAVIER CASES ALARCÓN.
4. VIRGINIA MARÍA OLIVER GARCÍA.
5. ANTONIO RAFAEL GARCÍA MACHADO.
6. CONSUELO PÉREZ MELGAREJO.
7. GUILLERMO HERRERO PÉREZ.
8. MARÍA DOLORES LARA RENDÓN.
9. PEDRO LÓPEZ ABELLÁN.
10. MARÍA FELICIANA LOZANO GONZÁLEZ.
11. ALEJANDRO FLORES CASTELLANO.
12. PROSPERA MUÑOZ JIMÉNEZ.
13. JULIÁN VALENTÍN BELDA PASTOR.
14. JOSEFA ABELLÁN SÁNCHEZ.
15. SERGIO HERRERO PÉREZ.
16. AROHA PÉREZ GARCÍA.
17. GABRIEL ALBEROLA GARCÍA.
18. MARÍA CARMEN QUIJADA MARTÍNEZ.
19. ANDRÉS RUIZ JEREZ.
20. MARINA MAESTRE GARCÍA.
21. BLAS MATEO RAMOS.
Suplentes:
1. PILAR PARRA ALCARAZ.
2. JAVIER LÓPEZ ROMÁN PÉREZ.
3. JUAN FRANCISCO RUIZ MÉNDEZ.
1. ANA LÓPEZ MARTÍNEZ.
2. JAVIER CARCELÉN GONZÁLEZ.
3. AIDA RÍOS JIMÉNEZ.
4. PEDRO LAEJANDRO MOLINA MARTÍNEZ.
5. BARTOLOMÉ MEDINA ABELLÁN.
6. MARÍA RÍOS JIMÉNEZ.
7. JOSÉ ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ.
8. DEMETRIO GUARDIOLA ORTUÑO.
9. JUANA RIQUELME BERNAL.
10. MARÍA JOSEFA MORENO VALVERDE.
11. PEDRO JOSÉ CUTILLAS JIMÉNEZ.
12. TERESA CARCELÉN JIMÉNEZ.
13. MARCOS PEREZ ALONSO.
14. JOSEFA OLCINA GÓMEZ.
15. MARIA JOSEFA MOLINA NAVARRO.
16. ATANASIO CRISTINO MOLINA MARTÍNEZ.
17. LIBERTAD PASCUALA PÉREZ MARTÍNEZ.
18. ANTONIO GARCÍA GIL.
19. ANTONIO RÍOS TORRES.
20. ANA VITORIA CUTILLAS JIMÉNEZ.
21. JOAQUÍN JOSÉ SALAMERO MARTÍNEZ.
Sin suplentes.
1. JUANA GUARDIOLA VERDÚ.
2. JUAN GIL MIRA.
3. MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ MONREAL.
4. FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
5. MARÍA BELÉN LÓPEZ LOZANO.
6. JOSÉ LUIS MONREAL TOMÁS.
7. ISABEL MARÍA LOPEZ ABELLÁN.
8. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ HAMMOND.
9. MARÍA DOLORES GÓMEZ MARÍA.
10. ALFONSO PULIDO GRIMA.
11. MARÍA ISABEL QUILEZ PÉREZ.
12. ANTONIO LÓPEZ ABELLÁN.
13. MARÍA JESÚS MORENO PRIETO.
14. JUAN MANUEL GARCÍA VERDÚ.
15. LORENA GIL BERNAL.
16. EUGENIO AGUADO GUARDIOLA.
17. LUCÍA JIMÉNEZ INIESTA.
18. FRANCISCO VICENTE GÓMEZ BRAVO.
19. JUANA GÓMEZ GARCÍA.
20. PEDRO VARGAS SANCHEZ.
21. VICTORIA GONZÁLEZ GUARDIOLA.
Suplentes:
1. FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ.
2. MARIANA GÓMEZ ABELLÁN.
3. BERNARDO SIMÓN MARTÍNEZ.
1. SEVERA GONZÁLEZ LÓPEZ.
2. ANTONIO VALERO SIMÓN.
3. MARÍA DEL CARMEN CRUZ VICENTE (INDEPENDIENTE).
4. AITOR JIMÉNEZ POVEDA.
5. FRANCÍSCA TOMÁS ABELLÁN.
6. JUAN LOZOYA MUÑOZ.
7. ASUNCIÓN NAVARRO MIRALLES.
8. RAMÓN POVEDA LÓPEZ.
9. LUISA TOMÁS FERNÁNDEZ.
10. JOSÉ GÓMEZ ORTEGA.
11. DELFIN BLÁZQUEZ BURRUEZO.
12. JACINTO RÓDENAS JIMÉNEZ.
13. FUENSANTA NICOLÁS PEÑALVER.
14. FRANCÍSCO JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ.
15. NOELIA GARCÍA CASTILLO.
16. FRANCÍSCO JIMÉNEZ PÉREZ.
17. CLARA GEA ROMERO.
18. DAVID TOMÁS GUARDIOLA.
19. ANA JOSÉ MARTÍNEZ ALONSO.
20. JUAN PEDRO GUARDIOLA BONILLA.
21. GINÉS PALAZÓN VERDÚ.
Suplentes:
1. NOURA BOUZOUF BENDAQUED.
2. JUAN CARLOS PÉREZ MATEOS.
3. JUAN ANTONIO PAGÁN GIL.
1. GINÉS PEDRO TORAL PÉREZ.
2. LIDIA SOFÍA GÓMEZ GÓMEZ.
3. MARIO CONSTANTINO MORA NARRO.
4. MARÍA PILAR JIMÉNEZ GUILLÉN.
5. JOSE MARÍA JIMÉNEZ ORTÍN.
6. MARÍA SORIANO PRATS.
7. VALENTÍN CORONADO CAPDEVILA.
8. JOSÉ MIGUEL CARRIÓN CARRIÓN.
9. ANA JOSÉ CUTILLAS ABELLÁN.
10. ALBA NOGUERA MELGAREJO.
11. JUAN CARLOS MARTÍNEZ MUÑOZ.
12. DAMIÁN LOZANO MONREAL.
13. JUAN JOSÉ PÉREZ LOZANO.
14. INMACULADA HURTADO AMORÓS.
15. ANA BELÉN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
16. AMPARO GARCÍA PAYA.
17. JOSÉ MARÍA CARCELÉN ORTIZ.
18. JUAN GUARDIOLA GARCÍA.
19. NOELIA CARPENA RUIZ.
20. JOSÉ MARTÍNEZ ABELLÁN.
21. MARÍA MAGDALENA GÓMEZ LOZANO.
Suplentes:
1. SALVADOR GARCÍA GIL.
2. VANESA RODRÍGUEZ FITZPATRICK.
3. MARÍA DEL MAR GÓMEZ GÓMEZ.
1. ISABEL SÁNCHEZ AZUAR.
2. ATANASIO MOLINA MARTÍNEZ.
3. TOMAS PALENCIA SIMÓN.
4. MIRYYAM SÁEZ DELTELL.
5. ANTONIO GUARDIOLA OLIARES.
6. ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO.
7. INMACULADA GONZÁLEZ SANTOS.
8. RAFAEL BENÍTEZ BENÍTEZ.
9. MARAVILLAS RODRÍGUEZ MUÑOZ.
10. ATANASIO DAVID MOLINA MEDINA.
11. M. CARMEN FERNÁNDEZ NAVARRO.
12. JOSÉ MARHUENDA SÁNCHEZ.
13. DOLORES JIMÉNEZ PALENCIA.
14. ISMAEL LOZANO GÓMEZ.
15. FRANCISCO FERNÁNDEZ NAVARRO.
16. PEDRO MARTÍ MARTÍ.
17. M. ROSARIO RIQUELME TENZA.
18. AARON CASCALES MELERO.
19. FRANCISCO CRESPO MARTÍNEZ.
20. M. NIEVES MARTÍNEZ ORENES.
21. JOSÉ RAMIRO GARCÍA LÓPEZ.
Suplentes:
1. SONIA SALUD MARTÍNEZ ORENES.