Elecciones Municipales San Javier: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JOSÉ ÁNGEL NOGUERA MELLADO.
2. LAURA CRISTINA GIL CALLE.
3. ANTONIO GARCÍA ARIAS.
4. MARÍA AURORA IZQUIEDO ROA.
5. PEDRO JESÚS MARTÍNEZ GORRIZ.
6. MARÍA LUISA BLEDA MARTÍN.
7. ÓSCAR ALCARAZ PERONA.
8. DOLORES GONZÁLEZ POZO.
9. IVAN DARÍO ZAMBUDIO DECILLIS.
10. MARÍA ISABEL GARCÍA BURETA.
11. RAFAEL EUGENIO RODRÍGUEZ FAZ.
12. YAIZA GARCÍA PEÑALVER.
13. CARLOS BENJAMÍN MARTÍNEZ MESTRES.
14. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ MELGAREZ.
15. JUAN RAFAEL CASTAÑO ADAME.
16. ELISABET RUIZ CASENAVE.
17. JORGE MAURICIO CASTRO ORTIZ.
18. CARIDAD MOYA LÓPEZ.
19. JOSÉ ÁNGEL NOGUERA NICOLÁS.
20. SANDRA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
21. ROGER GLYNN GARFORD.
Suplentes:
1. MARÍA ANTONIA MONTERO MARTÍNEZ.
2. MIGUEL LARA RUIZ.
1. MATÍAS CANTABELLA PARDO.
2. PAULA HURTADO MOLINILLO.
3. LOURDES CRUZ NIETO.
4. DOLORES GÓMEZ RUIZ.
5. BRUNO GONZÁLEZ RUBIO.
6. ANTONIA SÁNCHEZ GARRUDO.
7. CARMEN ROCÍO MAS GARCÍA.
8. ANTXÓN ARRIOLA ZARASQUETA.
9. MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ ROMERO.
10. LUIS GARCÍA POZUELO.
11. NURIA VELÁZQUEZ CRUZ.
12. MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ DE BOBADILLA.
13. MARÍA ÁNGELES GRANDE PIÑEIRO.
14. ELENA MARTÍNEZ PÉREZ.
15. JESÚS GUILLÉN CABALLERO.
16. FRANCISCA GARCÍA GONZÁLEZ.
17. BLAS SALVADOR GONZÁLEZ LÓPEZ.
18. BLANCA FERNÁNDEZ DE BOBADILLA ORTIZ REPISO.
19. DANIEL MADRID MUÑOZ.
20. MARÍA DOLORES VERA SÁEZ.
21. ULISSES JORGE TEXUGUEIRO DE OLIVEIRA.
Suplentes:
1. SONIA CEJUELA GARCÍA.
2. MOHAMMED BOUGTIB MRABET.
3. JULIA DA SILVA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA.
1. MARÍA JOSEFA GARCÍA MÉNDEZ.
2. VÍCTOR PÉREZ ESCUDERO.
3. SHEILAK ESCUDERO ALCARAZ.
4. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN MARTÍN.
5. ENCARNACIÓN MARÍA MUNUERA ROMERO.
6. RAMÓN FERNÁNDEZ PINILLA.
7. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ VIGO.
8. MARÍA DEL ROSARIO CONESA SAURA.
9. DANIEL GUERRA MELERO.
10. LIDIA ANA SÁNCHEZ BUENDÍA.
11. PLACIDO JOSÉ CANO MUÑOZ.
12. JESÚS CAMPILLO MURILLO.
13. MARÍA DE LA LUZ ROCA ROJO.
14. JUAN JOSÉ MATEO PÉREZ.
15. EMMA MARÍA SÁNCHEZ RUIZ.
16. PATRICIA MENDOZA LEIVA.
17. ROSA MARGARITA ROSALES DOMENECH.
18. EVA FERNÁNDEZ ALMECIJA.
19. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MORENO.
20. MANUEL MORA NAVARRO.
21. CONCEPCIÓN ESCUDERO VERGARA.
Suplente:
1. PURA MÉNDEZ HERNÁNDEZ.
2. FERNANDO ALFARO MARTÍNEZ.
3. JESÚS MARÍA DURÁN AULINAS.
1. JOSÉ MIGUEL LUENGO GALLEGO.
2. MARÍA DOLORES RUIZ JIMÉNEZ.
3. RUBÉN PÉREZ GONZÁLEZ.
4. ANTONIO MARCELO MARTÍNEZ TORRECILLAS.
5. ANA BELÉN MARTÍNEZ GARRIDO.
6. ESTÍBALI MASEGOSA GEA.
7. DAVID MARTÍNEZ GÓMEZ.
8. HÉCTOR ENRIQUE VERDÚ VERDÚ.
9. ISIDORO JESÚS MIÑANO MARTÍNEZ.
10. ISABEL MADRID NIETO.
11. SERGIO MARTÍNEZ ROS.
12. PEDRO LÓPEZ ZAPATA.
13. ANTONIO PÉREZ VILLAR.
14. MARÍA LORENA SÁNCHEZ LÓPEZ.
15. MARÍA DEL CARMEN MONTESINOS MUÑOZ.
16. ADRIÁN ALBALADEJO COBACHO.
17. MARÍA CONCEPCIÓN DE SAGARRA DE AZARA.
18. PAOLA CELDRÁN EGEA.
19. AGUSTÍN ALFARO SEGURA.
20. TAMARA SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
21. JUAN MARTÍNEZ PASTOR.
Suplentes:
1. CATALINA MEROÑO MEROÑO.
2. RAÚL MELLADO PULIDO.
3. ANABELA COSTA TEIXEIRA ALEIXO.
1. ANTONIO JAVIER LÓPEZ-ALEMÁN SÁNCHEZ.
2. PEDRO ANTONIO BOTELLA SÁNCHEZ.
3. ROCÍO VERA GARCÍA.
4. CARLOS JIMÉNEZ MUÑOZ.
5. ENCARNACIÓN ROS BERNAL.
6. MANUEL JAVIER REYES CRESPO.
7. PILAR CARRASCO SÁNCHEZ.
8. MARÍA DOLORES NAVARRO CARRIÓN.
9. JOSÉ CARRIO SESER.
10. ANA ISABEL COSTA MARTÍNEZ.
11. EVA MARÍA FERNÁNDEZ MARTÍN.
12. SALVADOR NAVARRO ESPEJO.
13. JOSÉ ANTONIO TÁRRAGA ARANDA.
14. PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ GARCÍA.
15. MARÍA MERCEDES FETER MORÁN.
16. CARLOS JAVIER LÓPEZ-ALEMÁN HERNÁNDEZ.
17. FRANCISCA CARRASCO SÁNCHEZ.
18. RUBÉN RAMOS RESA.
19. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ BARCELÓ.
20. FRANCISCO JOSÉ MEDINA IBÁÑEZ.
21. RICARDO GÓMEZ GALLEGO.
Sin suplentes.
1. RAFAEL VILCHEZ BELMONTE.
2. ISABEL MARÍA FERRER ASENSIO.
3. ANA ZABALA VALETA.
4. JESÚS GORDO GAVILANES.
5. OVIDIO ALCÁZAR SIRVENT.
6. ALMUDENA MARÍA MARTÍNEZ NICOLÁS.
7. CONRADO MIGUEL BAÑO PEDREÑO.
8. ANA BEATRIZ VILCHEZ CONESA.
9. IGNACIO ZABALA JAYO.
10. JUAN PEDRO CONESA ESCARBAJAL.
11. NOELIA GONZÁLEZ PÉREZ.
12. RAÚL ALGUACIL MARTÍNEZ.
13. Ma DOLORES SÁNCHEZ OLMOS.
14. CARLOS CABRERA BLÁZQUEZ.
15. RUBÉN SÁNCHEZ RUIZ.
16. ELIZABETH STHEPHANIE STOLPE BERNARDO.
17. RUTH MARTÍN TOMÁS.
18. JESÚS CONESA ANIORTE.
19. ONOFRE SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
20. JESÚS MARÍ VILLAESCUSA.
21. JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
Suplentes:
1. MARÍA BELÉN BERNARDO SIRGO.
2. MANUEL VILLENA IZQUIERDO.
3. PEDRO GARCÍA GARCÍA.
1. ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA.
2. RUBEN LORA FERNÁNDEZ.
3. SANDRA MARÍA MARTÍNEZ BLÁZQUEZ.
4. MARÍA DOLORES SERRANO VERGARA.
5. ANTONIO PÉREZ AVILÉS.
6. FRANCISCO JAVIER BARRANCOS SÁNCHEZ.
7. MARÍA ESTHER DELGADO ESCRIBANO.
8. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ ESCOLANO.
9. MARÍA JOSÉ GARRE JIMÉNEZ.
10. JOSÉ MARÍA GARRIDO LÓPEZ.
11. ANTONIA CLER MARTÍNEZ.
12. JOSÉ DE BORJA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
13. ANTONIO GUERRERO MORENO.
14. DANIEL WENCESLAO SAURA WEITJENS.
15. MARÍA DOLORES CAMPILLO SÁEZ.
16. MARCOS FRANCISCO MOREIRA GIMÉNEZ.
17. ROSA MARÍA GONZÁLEZ MORILLAS.
18. JULIÁN FRANCISCO ARENAS MARTÍNEZ.
19. MARÍA FRANCISCA MAÑAS GÓMEZ.
20. SUSANA POSTIGO CLER.
21. PEDRO FRANCISCO GARCÍA BUENO.
Suplentes:
1. JOSÉ GREGORIO URREA MECA.