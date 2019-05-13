Elecciones Municipales Fortuna: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JOSÉ ENRIQUE GIL CARRILLO.
2. MARISOL GRACIA ÁLVAREZ.
3. FULGENCIO CARRILLO LÓPEZ.
4. MARÍA DE LOS REMEDIOS MOTOS GÓMEZ.
5. TOMÁS BERNAL PÉREZ.
6. BELÉN MARÍA NIETO PALMA.
7. AGUSTÍN ROMERO ALACID.
8. SAÚL PEREIRA MOTOS.
9. JUAN MONSERRATE SÁNCHEZ.
10. ISABEL MARÍA RIQUELME ORTÍN.
11. FÁTIMA CARRILLO BERMEJO.
12. ANTONIO HERNÁNDEZ ALACID.
13. CARMEN CASCALES ALONSO.
14. ANA CARMEN MARTÍNEZ PÉREZ.
15. PASCUAL CUTILLAS LINARES.
16. JOSEFA GONZÁLEZ ROBLES.
17. FRANCISCO HERRERO CUTILLAS.
Suplentes:
1. INMACULADA LÓPEZ RUIZ.
2. ROSARIO SOLER MARTÍNEZ.
3. FRANCISCO RAMÍREZ LOZANO.
1. JOSEFA ISABEL MARTÍNEZ ROMERO.
2. JUAN OLMEDA ESTEVE.
3. MARÍA JOSÉ BELDA BELDA.
4. ISABEL CRISTINA PÉREZ ORTEGA.
5. FRANCISCO MARCO LÓPEZ.
6. NATALIA BERNAL GÓMEZ.
7. LAURA FERNÁNDEZ PÉREZ.
8. ADRIÁN TOLEDO GUERRERO.
9. FERNANDO LOZANO RICO.
10. FRANCISCO JOSÉ ESPINOSA PÉREZ.
11. LISA URSOLA FRANCÉS LUXTON.
12. DAVID FERNÁNDEZ RIQUELME.
13. FRANCISCO JOSÉ LOZANO BELO.
14. ANA ELISABETA DASCALU.
15. MARIANO HOLGUIN RENDON.
16. ISABEL MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ.
17. NESTOR GIMÉNEZ DEULOFEU.
Sin suplentes
1. MIGUEL CANO PÉREZ (PODEMOS).
2. PALOMA MARINA ALARCÓN HERRERO (I.U.).
3. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ HERRERO (PODEMOS).
4. FRANCISCO JOSÉ RUBIRA SÁNCHEZ (PODEMOS).
5. SANDRA GARCÍA VALERO (PODEMOS).
6. JAVIER LÓPEZ RIUS (I.U.).
7. JACOBA RUIZ SÁNCHEZ (I.U.).
8. ANDRES DAVID HERNÁNDEZ ROCAMORA (I.U.).
9. MARÍA MACARENA PÉREZ LÓPEZ (Independiente).
10. FULGENCIO RUIZ AYALA (PODEMOS).
11. JESÚS MOTOS POVEDA (PODEMOS).
12. ALLAN SHARPE (Independiente).
13. SANTIAGO HOLGUIN BARONA (Independiente).
14. SHEILA RUBIRA HERRERO (PODEMOS).
15. FRANCISCA MÉNDEZ MARTÍNEZ (Independiente).
16. NOEMÍ MAZÓN GUTIÉRREZ (Independiente).
17. DOMINIC DAVID SKERRETT (I.U.).
Suplentes:
1. ABEL SÁNCHEZ PALACIOS (PODEMOS).
2. MARAVILLAS MONDÉJAR RAMÍREZ (Independiente).
3. EDUARDO PÉREZ BELDA (PODEMOS).
1. CATALINA HERRERO LÓPEZ.
2. GREGORIO HERRERO PÉREZ.
3. MERCEDES BERNAL GOMARIZ.
4. JOSÉ FRANCISCO LAJARA MARTÍNEZ.
5. JOSEFA MARÍA BERNAL BELDA.
6. ANTONIO MÉNDEZ MÉNDEZ.
7. ANTONIA SOLER BERNAL.
8. SERGIO LINARES LOZANO.
9. ANDRES JESÚS MIRALLES.
10. ISABEL DE LOS ÁNGELES LÓPEZ DELTELL.
11. ANDRÉS PÉREZ GOMARIZ.
12. BLASA LÓPEZ SALAR.
13. ANTONIO CARRILLO SÁNCHEZ.
14. INMACULADA HERNÁNDEZ FENOLL.
15. PASCUAL RUBIO PÉREZ.
16. VICENTE GARCÍA SOTO.
17. ISABEL MARÍA DÍAZ PALAZÓN.
Suplentes:
1. BRENDA LÓPEZ BELMONTE.
2. JOSÉ TORAL LÓPEZ.
3. JAYNE KAREN SARRICCHIO BROWN.