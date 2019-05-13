Elecciones Municipales Cieza: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. FRANCISCO ALFREDO GUARDIOLA PIÑERA.
2. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ AVILÉS.
3. JOSÉ BALSALOBRE GUARDIOLA.
4. SONIA SAORÍN GUARDIOLA.
5. JOSÉ EMILIO MOLINA CARRASCO.
6. PIEDAD BERMÚDEZ BUITRAGO.
7. JOSÉ LUIS SAORÍN MARÍN.
8. MARÍA TERESA ROCAMORA HURTADO.
9. JOSÉ BOSCH TOLEDO.
10. MARÍA DOLORES LOSA JULIA.
11. SANTOS EDILSON BERECHAS YAGUACHES.
12. DOMINGO LUCAS BASTIDA.
13. MANUEL AMADOR MORENO.
14. SARA BALSALOBRE GARCÍA.
15. SOFÍA SÁNCHEZ SALMERÓN.
16. FELICIDAD COUTO GUARDIOLA.
17. VICTOR MANUEL SALMERÓN LUCAS.
18. ANA MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
19. ALFREDO GUARDIOLA JIMÉNEZ.
20. ASCENSIÓN ATO ABELLÁN.
21. JUAN JOSÉ BALSALOBRE FERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. CONRADO DOMINGO VARA SALMERÓN.
2. ENRIQUE SEMITIEL GIMÉNEZ.
3. ANDREA LÓPEZ ROCAMORA.
1. MARÍA PILAR MARTÍNEZ ROS.
2. CARLOS JAVIER LUCAS GONZÁLEZ.
3. PIEDAD ABELLÁN VÁZQUEZ.
4. CEDRIC BEAUGE MARÍN.
5. ANTONIA MARTÍNEZ MORENO.
6. JOSÉ EDUARDO ILLUECA BALLESTER.
7. CATALINA ESCRIBANO FERNÁNDEZ.
8. MANUEL MARTÍNEZ CARRILLO.
9. MANUELA INAREJO ROJAS.
10. JOSÉ MOROTE HERRERA.
11. CARMEN MARÍN LUCAS.
12. JESÚS MANUEL PÉREZ CANO.
13. LAURA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
14. JUAN MARÍA AYALA QUIJADA.
15. MARÍA SAORÍN LUCAS.
16. JUAN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
17. ISABEL RODRÍGUEZ YUSTE.
18. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MOLINA.
19. ENCARNACIÓN GÓMEZ HARO.
20. ÁNGEL ALMELA VALCHS.
21. MARÍA ANGELES CANO IBÁÑEZ.
Suplentes:
1. JOSÉ MIGUEL GUAL LÓPEZ.
2. ANA MARÍA AROCA ABELLÁN.
3. ANTONIO LUCAS PIÑERA.
1. JOSÉ LUIS VERGARA GIMÉNEZ.
2. ANTONIA BELÉN LUCAS MARTÍNEZ.
3. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.
4. ANTONIO MORCILLO VILLA (Independiente).
5. LAURA CASTAÑO PENALVA.
6. ANTONIO AYALA PENALVA (Independiente).
7. MARÍA TERESA MORCILLO ARACIL.
8. PEDRO BERNAL MARÍN.
9. PILAR BELLO MARTÍNEZ.
10. MANUEL RÍOS VERGARA (Independiente).
11. EMILIO JOSÉ CASTAÑO PENALVA.
12. ANA PÉREZ PUERTAS.
13. FRANCISCA AYALA BERMEJO (Independiente).
14. FRANCISCO JAVIER YUSTE MIRALLES.
15. PASCUALA MORCILLO ARACIL (Independiente).
16. JOSEFA MARTÍNEZ CAMACHO (Independiente).
17. PIEDAD LUCAS MARTÍNEZ (Independiente).
18. ANTONIA MARÍN PÉREZ (Independiente).
19. FRANCISCO VAZQUEZ VILLA (Independiente).
20. PEDRO LUIS ALMELA VALCHS (Independiente).
21. BARTOLOMÉ MARCOS CARRILLO (Independiente)
Suplentes:
1. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ LÓPEZ (Independiente).
2. ARTURO ALBERTO LUCAS RUBIO.
3. MARÍA ALMUDENA BUENDÍA GARCÍA (Independiente).
1. FRANCISCO JOSÉ SAORÍN RODRÍGUEZ.
2. CRISTINA GARCÍA-VASO GARCÍA.
3. JUAN JOSÉ MONTIEL HERRERA.
4. JESÚS SÁNCHEZ SOLER.
5. MARÍA DOLORES AYALA AROCA.
6. PABLO GARCÍA LÓPEZ.
7. NEREA MARTÍNEZ AROCA.
8. PEDRO MARTÍNEZ VILLA.
9. FRANCISCO DE LOS ÁNGELES LUCAS BERMÚDEZ.
10. ALICIA SALMERÓN GUARDIOLA.
11. ANTONIO JESÚS RUIZ SÁNCHEZ.
12. JOSÉ MONTEAGUDO FERNÁNDEZ.
13. MARÍA JOSEFA MARÍN BALSALOBRE.
14. MARÍA CANO VERDEJO.
15. MARÍA BELLO RUIZ.
16. ANTONIA SALMERÓN GARCÍA.
17. ANA PENALVA MORENO.
18. JOSÉ VILLALBA SÁNCHEZ.
19. JOSEFA RUIZ YUSTE.
20. SERGIO MONTORO PANTOJA.
21. JUAN JOSÉ AVELLÁN SEMITIEL.
Suplentes:
1. CLARA MARTÍNEZ AROCA.
2. FRANCISCO GÓMEZ VILLA.
3. ANTONIO PENALVA VILLEGAS.
1. PASCUAL LUCAS DÍAZ.
2. MARÍA JESÚS LÓPEZ MORENO.
3. ANTONIO ALBERTO MOYA MOROTE.
4. MELBA MIÑANO BLEDA.
5. CARLOS SEMITIEL MORALES.
6. MARÍA DE LA PIEDAD RAMOS BATRES.
7. ANTONIO IGNACIO MARTÍNEZ-REAL CÁCERES.
8. CONCEPCIÓN VILLA BALLESTEROS.
9. ANTONIO SEMITIEL RÍOS.
10. MARTA SÁNCHEZ BUITRAGO.
11. JOSÉ BASILIO GÓMEZ SÁNCHEZ.
12. AURORA MOTOYA LOZANO.
13. JUAN MARTÍNEZ SALMERÓN.
14. MARÍA DEL PILAR ESCRIBANO IBÁÑEZ.
15. RODRIGO SALMERÓN RODRÍGUEZ.
16. ISABEL MARÍN GUARDIOLA.
17. MIGUEL ÁNGEL ORTEGA PÉREZ.
18. MARÍA DEL AMOR MORCILLO PASTOR.
19. JOSÉ AROCA SALMERÓN.
20. MARÍA ROSARIO NAVARRO LUCAS.
21. JOSÉ SALMERÓN EGEA.
Suplentes:
1. CELIA MONTIEL PIÑERA.
2. FRANCISCO JOSÉ RUIZ ORTIZ.
1. ÓSCAR VERDEJO SÁNCHEZ.
2. JUAN PEDRO RUIZ GUERRERO.
3. MÓNICA GARCÍA MARTÍNEZ.
4. ANTONIO SALMERÓN MARÍN.
5. CARMEN MARÍA VELASCO MARTÍNEZ.
6. ANTONIO ORTIZ ANGOSTO.
7. RAIMOND RUIZ MARÍN.
8. ANTONIO LUCAS CABALLERO.
9. MARÍA TERESA MOLINA MARÍN.
10. MARÍA JOSÉ MARÍN CANDEL.
11. MANUEL GUARDIOLA GARCÍA.
12. JOSÉ LUIS MOLINA TORNAY.
13. ANTONIA MARTÍNEZ SALMERÓN.
14. MATÍAS MAYORDOMO MARÍN.
15. ELENA ROJAS VILLA.
16. FRANCISCO JOSÉ LUCAS CARRASCO.
17. JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
18. MARÍA INMACULADA GARCÍA MORENO.
19. MARÍA DEL ROSARIO MONTIEL MARTÍNEZ.
20. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MERINO.
21. ANTONIO LÓPEZ GARCÍA.
Suplentes:
1. HUGO BERNAL CUTILLAS.
1. GUZMÁN FLORENTINO VALERO TORNERO.
2. MÍRIAM SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
3. ANTONIO LUCAS BALSALOBRE.
4. PEDRO PINTADO ORTIZ.
5. CRISTIINA SALMERÓN MARTÍNEZ.
6. ALEJANDRO SALMERÓN MARTÍNEZ.
7. MÍRIAM MARTÍNEZ PEINADO.
8. ÁNGELES MARTÍNEZ CARPENA.
9. ANDRÉS GARCÍA VALERO.
10. SANTIAGO ROBLES HERNÁNDEZ.
11. HORTENSIA MONTIEL ORTEGA.
12. CLAUDIA MARTÍNEZ LÓPEZ.
13. ANTONIO MONTIEL ORTEGA.
14. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ RÍOS.
15. MIGUEL CELDRÁN HIDALGO.
16. MARÍA ORTEGA MARTÍNEZ
17. JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ PÉREZ.
18. TAMARA NICOLÁS MARTÍNEZ.
19. VÍCTOR MANUEL CELDRÁN BERNABÉ.
20. JOSÉ PASCUAL BELDA GOMARIZ.
21. ANTONIO VALERO TORNERO.
Suplentes:
1. PASCUAL MARTÍNEZ MARÍN.
2. AMPARO RABASCO GÁLVEZ.
3. MARÍA DE LA CRUZ MARTÍNEZ JULIÁN.
1. MANUEL EGEA BALLESTEROS.
2. MARÍA TURPÍN HERRERA.
3. IGNACIO ERQUICIA GÓMEZ.
4. LAURA VILLA PENALVA.
5. FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
6. ANTONIA DATO MARTÍNEZ.
7. PEDRO MANUEL LÓPEZ ABELLÁN
8. MARÍA DOLOES MONDÉJAR BELDA.
9. PEDRO MARÍN ORTIZ.
10. GERTRUDIS JULIA VILLA.
11. MÓNICA VILLA GUILLAMÓN.
12. JOAQUINA ROJAS PÉREZ.
13. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ VALENZUELA.
14. MARIANO SAORÍN BUITRAGO.
15. ROQUE JOSÉ BELDA RODRÍGUEZ.
16. MANUEL BALSALOBRE ATO.
17. TERESA MORENO MARÍN.
18. ANA MARÍN BERNAL.
19. JOSEFA MARÍN BERNAL.
20. VICTOR MANUEL SÁNCHEZ MARÍN.
21. PEDRO FERNANDO PALAZÓN ZAMORA.
Suplentes:
1. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ PÉREZ.
2. MARÍA PIEDAD ALBARRACÍN MARÍN-BLÁZQUEZ.
3. JUAN LUCAS TURPÍN.
1. JUAN ANTONIO PIÑERA MOLINA.
2. MARÍA DOLORES CARRILLO IZQUIERDO.
3. JUAN JOSÉ PIÑERA LÓPEZ.
4. ANTONIO LUCAS PÉREZ.
5. SONIA MARTÍNEZ CAMACHO.
6. ANTONIA JOSEFA MARTÍNEZ PÉREZ.
7. ANTONIO VILLA GARCÍA.
8. MARÍA TERESA PIÑERA MOLINA.
9. EDUARDO RUIZ LÓPEZ.
10. PASCUALA SORIANO CARRILLO.
11. JUAN ALBERTO LUCAS LUCAS.
12. JOAQUÍN PÉREZ LÓPEZ.
13. ANA BELÉN MARÍN PÉREZ.
14. NOELIA MILANES RÍOS.
15. ANTONIO MOLINA SAORÍN.
16. NURIA MARÍN PÉREZ.
17. JERÓNIMO JOSÉ CARRILLO VALENZUELA.
18. JOSEFA RÍOS CAMPOY.
19. ALICIA MARÍN PÉREZ.
20. JOSÉ ANTONIO PEÑAPAREJA GONZÁLEZ.
21. ELVIRA FERNÁNDEZ LÓPEZ.
Suplentes:
1. DAVID MONTIEL CARRASCO.
2. ISABEL MARÍA RUIZ LÓPEZ.
3. ANTONIO PABLO SANDOVAL RUIZ.
1. JESÚS MORENO QUIJADA.
2. MARÍA DEL PILAR VIDAL JIMÉNEZ.
3. DANIEL LUCAS AROCA.
4. ANA GÓMEZ SANTOS.
5. GUILLERMO JOSÉ ENRÍQUEZ CARRILLO.
6. PEDRO ANTONIO BLESA BERENGUER.
7. VÍCTOR MANUEL PERONA NICOLÁS.
8. ROSA MARÍA AROCA ABELLÁN
9. GUSTAVO GARCÍA RUIZ
10. MARÍA IGNACIA DATO CAMACHO.
11. IVÁN SANTOS RIQUELME.
12. CRISTINA LÓPEZ HERRERA.
13. JOSÉ GARCÍA VÁZQUEZ
14. MARÍA ALEJANDRA VIDAL GIMÉNEZ.
15. DIEGO PATRICIO HERNÁNDEZ PAY.
16. JOAQUINA HORTELANO MARÍN.
17. MARÍA DOLORES MUÑOZ AGUILAR.
18. JOSEFA CARRILLO BAYONA.
19. MARÍA LOURDES LÓPEZ PIÑERA.
20. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
21. MANUELA RAMOS MOLINA.
Suplentes:
1. GEMA GONZÁLEZ SALMERÓN.
2. ANTONIO PIÑERA LÓPEZ.
3. MARÍA VICTORIA LÓPEZ LÓPEZ.
1. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ.
2. ANDRÉS SALVADOR SOTO MARTÍNEZ.
3. EDUARDO FRANCISCO LÓPEZ PASCUAL.
4. LORENA PEÑALVER BUENDÍA.
5. MARÍA DEL CARMEN PARDO ALARCÓN.
6. JUAN MIRALLES RUIZ.
7. NOELIA MARÍN RÍOS.
8. CRUZ MARÍA CABALLERO BERNAL.
9. MARÍA DEL ROSARIO PEÑALVER BERMÚDEZ.
10. JOAQUÍN MIGUEL TOLEDO HUÉSCAR.
11. DAVID ROJAS MARTÍNEZ.
12. BÁRBARA ISABEL GUTARRA SALINAS.
13. ÁNGEL SAORÍN BERMEJO.
14. CARMEN MARTÍNEZ GARCÍA.
15. JOSÉ GARCÍA GARCÍA.
16. JUAN MARÍA LÓPEZ MARÍN-ORDÓÑEZ.
17. MÓNICA MARÍA ROJAS MARTÍNEZ.
18. JOSÉ MANUEL GUARDIOLA CARRILLO.
19. ELADIA MARÍN ORDÓÑEZ PÉREZ.
20. MIGUEL FALCÓN RÍOS.
21. PILAR ALARCÓN LÓPEZ.
Suplentes:
1. ANDREA RAMOS ALARCÓN.
2. PASCUAL JOAQUÍN PIÑERA LÓPEZ.
3. ISRAEL ORTEGA LÓPEZ.