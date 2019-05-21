Elecciones Municipales Archena: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GARCÍA.
2. PEDRO BRANDO ASENSIO.
3. FLAVIA ALEJANDRA ROJO PÉREZ.
4. MARÍA CARMEN ALCOLEA ROJO.
5. JOSÉ GIL CREVILLÉN.
6. ANTONIO ATENZA GARRIDO.
7. JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ GARCÍA.
8. MARÍA JOSEFA CAMPILLO ALCOLEA.
9. DAYCY ESPERANZA ANDRADE CALDERÓN.
10. BERTH ALEXANDRAA CANGA RODRÍGUEZ.
11. FRANCISCO JAVIER SERRANO MARÍN.
12. ÁNGELA ELISA LÓPEZ CARRETERO.
13. FRANCISCO JAVIER LUENGO SANTOS.
14. MARÍA DOLORES MEDINA PÉREZ.
15. ADORACIÓN MENGUAL ROMERO.
16. MARÍA JOSÉ DÍAZ ABELLÁN.
17. JUAN JOSÉ PAREDES RANDO.
Sin suplentes
1. GONZALO CARACENA LÓPEZ.
2. MERCEDES ORENES MELLADO.
3. JESÚS YUSTE RAJA.
4. SUSANA MARÍA VALCÁRCEL COSTA.
5. SANTIAGO YEPEZ GIL.
6. DESIRÉE AYALA LÓPEZ.
7. JAVIER ORTIZ CORTIELLA.
8. MARÍA ISABEL FERRER GUILLÉN.
9. PATRICIO IZQUIERDO MARTÍNEZ.
10. MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ GARRIDO.
11. ANDRÉS JESÚS CAMPOY FERRER.
12. LETICIA-MARÍA LÓPEZ GÓMEZ.
13. JESÚS RUIZ LUNA.
14. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DEL RÍO.
15. JESÚS LUNA SÁNCHEZ.
16. NURIA FERNÁNDEZ CAMPUZANO.
17. OMAR GABRIEL MOREL RAMOA.
Suplentes:
1. CLAUDIA DEL SOCORRO CARDONA MOLINA.
2. FRANCISCO ALCOLEA ATENZA.
1. JAIME GARCÍA GARCÍA.
2. CARLOS SENENT BELENGUER.
3. PABLO CAMPOY KLUMPE.
4. MARÍA BERNARDA SAORÍN CAMPUZANO.
5. MARTA LÓPEZ GALINDO.
6. ABDEL ILAH BOUSHABA SAHBI.
7. GABRIEL YEPEZ MORENO.
8. MARÍA JOSÉ MUÑOZ GIMÉNEZ.
9. ESTEFANÍA GARCÍA LUNA.
10. ÁNGELA GARCÍA MENGUAL.
11. JOSÉ JOAQUÍN MERINO MOLINA.
12. LUISA MORENO ESPAÑA.
13. PEDRO JOSÉ ASENSIO LÓPEZ.
14. MARGARITA ASENSIO ASENSIO.
15. DOMINGO JOSÉ SABATER GARCÍA.
16. SANDRA ALCOLEA GARRIDO.
17. JOSÉ SANTIAGO GIL ALCOLEA.
Sin suplentes:
1. GINÉS MATEO ROCAMORA.
2. MARÍA TERESA ABAD MARTÍNEZ.
3. ANTONIO TORRANO PALAZÓN.
4. ANTONIA MARÍA ROJO GOMARIZ.
5. JOSÉ MOTELLÓN MARTÍNEZ.
6. JOSEFA MARTÍNEZ GÓMEZ.
7. JOSÉ BARTOLOMÉ CAMPUZANO MARÍN.
8. MARÍA ENCARNACIÓN GARCÍA TOMÁS.
9. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ.
10. LAURA CARRILLO MAYOR.
11. JUAN FRANCISCO CARRILLO ESPINOSA.
12. ZAIRA HERNÁNDEZ GUILLÉN.
13. ÁNGEL BERDÚ CREVILLÉN.
14. DOLORES ABAD MARTÍNEZ.
15. JUAN ANTONIO CERVANTES GARCÍA.
16. MARÍA DOLORES CANO ABAD.
17. JOSÉ HERNÁNDEZ ESCÁMEZ.
Suplentes:
1. JUAN ESPINOSA MOLINA.
2. DOLORES VERA GARCÍA.
3. ALFONSO ALCOLEA BANEGAS.
1. MARÍA PATRICIA FERNÁNDEZ LÓPEZ.
2. MARÍA JOSÉ GUILLÉN MARÍN.
3. ANTONIO JOSÉ PALAZÓN GUILLAMÓN.
4. MARIO ALCARAZ MÁRMOL.
5. FULGENCIO GARCÍA NICOLÁS.
6. MARÍA DEL CARMEN ALCOLEA GARCÍA.
7. PEDRO JOSÉ RÍOS MARTÍNEZ.
8. JOSEFA RAMOS PIÑERO.
9. ANSELMO CAMPUZANO FERNÁNDEZ.
10. DAMIÁN PAGÁN ABELLÁN.
11. RAQUEL CAMPUZANO AYALA.
12. JUAN JOSÉ ORTIZ FERRE.
13. MARIANA FERNÁNDEZ ROSAURO.
14. ADRIÁN GARRIDO BERNAL.
15. MARÍA MARTÍNEZ DOMINGO.
16. DAVID GIL GARCÍA.
17. ÁNGELA GÓMEZ GARCÍA.
Suplentes:
1. ANDRÉS LUNA CAMPUZANO.
2. JOSÉ JUAN GONZÁLEZ PALAZÓN.
3. ALICIA MEDINA PALAZÓN.
1. FRANCISCO LÓPEZ LOZANO.
2. NATALIA GARCÍA GÓMEZ.
3. ANTONIO HURTADO ATO.
4. Ma INMACULADA GONZÁLEZ LÓPEZ.
5. FRANCISCO RODOLFO RUBIO MONTOYA.
6. FRANCISCO LÓPEZ MEDINA.
7. ANTONIO ORTEGA CANO.
8. CELIA MARTÍNEZ RUBIO.
9. FRANCISCO GUILLAMÓN CUTILLAS.
10. GEMA ALCOLEA CASCALES.
11. LUIS FULGENCIO IBÁÑEZ CARULLA.
12. IVÁN CANDEL GARCÍA.
13. ELSA MOLINA RODRÍGUEZ.
14. JOSÉ LUIS CAMPOS GARRIDO.
15. VERÓNICA COY ANDRÉS.
16. FRANCISCO PRIETO VAELLO.
17. CRISTINA ABENZA RODRÍGUEZ.
Suplentes:
1. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MONDÉJAR.
2. MARÍA ISABEL CAMPUZANO MARTÍNEZ.