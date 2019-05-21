Elecciones Municipales Alhama de Murcia: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. JUAN ROMERO GARCÍA.
2. ANA MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ.
3. MARÍA MARTÍNEZ ORTÍN.
4. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ.
5. FULGENCIO TOMÁS OLIVARES.
6. MARÍA PILAR PROVENCIO LÓPEZ.
7. JAVIER TORRES TUDELA.
8. ROCÍO SÁNCHEZ GÓMEZ.
9. ANDRÉS SANTOS CUTILLAS.
10. INMACULADA MIRALLES GUARDIOLA.
11. CRISTÓBAL ALTAMAYO SÁNCHEZ.
12. GINESA MUNUERA MARTÍNEZ.
13. JAVIER GÓMEZ CERÓN.
14. MARÍA REMEDIOS GIMÉNEZ MARTÍNEZ.
15. SALVADOR ABELLÁN SÁNCHEZ.
16. ENCARNACIÓN RUANO GÓMEZ.
17. GERMÁN LUCAS DE PACO.
18. MARÍA JOSEFA RUBIO PEDRAZA.
19. MIGUEL ÁNGEL CÁNOVAS MARTÍNEZ.
20. DAMIÁN RUBIO RUBIO.
21. AGUSTÍN ROMERO CAMPOS.
Suplentes:
1. INÉS GÓMEZ CONTRERAS.
2. FRANCISCO RUANO GONZÁLEZ.
3. LUIS PROVENCIO MARTÍNEZ.
1. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ÚNICA.
2. ELIANA MARISOL MÁRQUEZ MORENO.
3. ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ.
4. CRISTINA ANTÓN SÁNCHEZ.
5. RAMÓN VALVERDE GARCÍA.
6. ANA MARÍN SÁNCHEZ.
7. SALVADOR RAMÍREZ SEVILLA.
8. MARÍA DE LA CONCEPCIÓN GARCÍA ALTARES.
9. SALVADOR BENEDICTO PÉREZ.
10. ANA RAMÍREZ CABRERA.
11. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ.
12. CATALINA BELCHÍ JAVALOY.
13. JOSÉ MARTÍNEZ BRUGERA.
14. JOSEFA CAVA ARIAS.
15. PAULA CÁNOVAS VALVERDE.
16. JUAN FRANCISCO MUÑOZ MARTÍNEZ.
17. YOLANDA CARRIÓN ROMERO.
18. MARÍA DOLORES CÁNOVAS VALVERDE.
19. JORGE RODRÍGUEZ VILLENA.
20. MARÍA FUENSANTA LEANDRO MARTÍNEZ.
21. MARÍA JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ.
Suplentes:
1. FERNANDO GARCÍA MARTÍNEZ.
2. CARLOS CONTRERAS GARCÍA.
3. RITA BELCHÍ JAVALOY.
1. MARÍA DOLORES GUEVARA CAVA (MARIOLA).
2. ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ.
3. JOSEFA LÓPEZ CÁNOVAS.
4. FELIPE GARCÍA PROVENCIO.
5. JUANA NAVARRO GUILLERMO (NANI).
6. ANTONIO JOSÉ CAJA GARCIA.
7. LETICIA PAREJA AGULLO.
8. PEDRO LÓPEZ ROBLES.
9. EVARISTA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA (EVA).
10. ANTONIO ESPINOSA ALEDO.
11. ROSA S´NCHEZ BISHOP.
12. FRANCISCO GARCÍA BALSAS.
13. CHERYL KEBDANI.
14. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ.
15. JOSEFA GARCÍA ROMERO.
16. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ.
17. JUANA BENEDICTO OLIVARES.
18. FRANCISCO JAVIER CÁNOVAS LARDÍN.
19. ISABEL MÉNDEZ MENDOZA.
20. ALFONSO HERMOSILLA CERÓN.
21. ALICIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Suplentes:
1. PABLO CAJA TOLINOS.
2. MARÍA SANCHEZ CERÓN.
3. ROQUE ALCARAZ GARCÍA.
1. ISABEL CAVA PAGÁN.
2. EULALIA SALAS PEÑA.
3. GINÉS JOSÉ MUÑOZ CÁNOVAS.
4. JUAN CERÓN MARTÍNEZ.
5. BARTOLOMÉ VALVERDE LÓPEZ.
6. EUGENIA MATEO TORRES.
7. JOSÉ MIGUEL FUERTES CÁNOVAS
8. DOMINGO BASTIDA GONZÁLEZ.
9. MARÍA ISABEL GARCÍA TOMÁS.
10. MARÍA CRISTINA GARCÍA ROMÁN.
11. YBRAHIM JOSÉ CARRASQUEL FABRA.
12. JAVIER SÁNCHEZ MUNUERA.
13. JEANNE PAULE SIMONE TSCHERNING.
14. JUAN MIGUEL ROBLES GARCÍA.
15. ISABEL GARCÍA ALCANTUD.
16. JUANA ANTONIA VIDAL REQUENA.
17. ANA MARÍA GARCÍA PELLUS.
18. CARLOS JOURDAN HEREDIA.
19. FRANCISCA OLIVARES BELCHI.
20. LORENZO HERNÁNDEZ GARCÍA.
21. CATALINA PAGÁN HERNÁNDEZ.
Suplentes:
1. CRISTINA GARCÍA BOBADILLA.
2. SERGIO CERÓN MARTÍNEZ.
3. JOSEFA BASTIDA GONZÁLEZ.
1. LUIS ANTONIO FRANCO ROMERO.
2. MARÍA MONSERRAT TISCAR NAVARRETE.
3. JOSE PEDRO OTÓN URBANO.
4. MARÍA CÁNOVAS LÓPEZ.
5. VICTOR MANUEL PAGÁN TORRALBA.
6. DIEGO JOSÉ ÁGUILA PÉREZ.
7. YOLANDA GIMÉNEZ DÍAZ.
8. MARÍA SORAYA ORTEGA CILLER.
9. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ RODRÍGUEZ.
10. MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
11. SERGIO VICENTE CASTELLANO.
12. MARÍA DE LA PALOMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
13. SALVADOR CERÓN HERNÁNDEZ.
14. IRENE ANDREO MORALES.
15. BENJAMÍN MUÑOZ CARRASCO.
16. ANA LÓPEZ CAVA.
17. PEDRO JOSÉ LÓPEZ MORENO.
18. EULALIA HERNÁNDEZ SERRANO.
19. FRANCISCO JAVIER ROBLES GARCÍA.
20. MARÍA ISABEL BERNAL PEÑALVER.
21. LUIS CHACÓN MORENO.
Suplentes:
1. SERGIO CERÓN HERNÁNDEZ.
1. MÍRIAM DÍAZ JIMÉNEZ.
2. JUAN FRANCISCO ALEDO ESPÍN.
3. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO SERRANO.
4. PEDRO LUIS MARTÍNEZ CÁNOVAS.
5. CAROLINA DURANGO PIEDRAHITA.
6. JOSEFA HERNÁNDEZ MIRAS.
7. DANIEL FERNÁNDEZ RUZAFA.
8. MÓNICA MELLADO ROSELL.
9. DANIEL MARTÍNEZ NAVARRO.
10. DAVID ROMERO NOGUERA.
11. ÉVELIN LÓPEZ MARTÍNEZ.
12. ANTONIO MERLOS FERNÁNDEZ.
13. INMACULADA FUSTER ALCÁNTARA.
14. FERNANDO JOSÉ SARABIA SÁNCHEZ.
15. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GARCÍA.
16. LAURA GIL MELGAREJO
17. ANDREA RUIZ LÓPEZ.
18. JOSÉ DIEGO SÁNCHEZ LÓPEZ.
19. JESÚS MACANÁS SÁNCHEZ.
20. ANTONIO EGEA SÁNCHEZ.
21. ANTONIO MERLOS RODRÍGUEZ.
Suplentes:
1. EVA GARCÍA BORJA.
2. JUAN CARLOS GARCÍA SEGURA.
3. FERNANDO ORTIZ FERNÁNDEZ.
4. ANDREA ALARCÓN LÓPEZ.
1. MARÍA CAROLINA MARTÍNEZ FUERTES.
2. SILVIA NÚÑEZ MARÍN.
3. MIGUEL HERNÁNDEZ ABELLÁN.
4. JUAN ANTONIO CÁNOVAS CAVA.
5. FRANCISCO ALCARAZ NAVARRO.
6. ELENA NATALIA DE TOMÁS BALSAS.
7. MATÍAS SÁNCHEZ GARCÍA.
8. ROSA MARÍA HERNÁNDEZ CÁNOVAS.
9. JULIÁN VERA ESTRADA.
10. JAVIER ABENZA MARTÍNEZ.
11. TRINIDAD AMORES CAMPOY.
12. DANIEL ESPÍN MARTÍNEZ.
13. EDUARDO PUERTA MARTÍNEZ.
14. BERNARDINO SÁNCHEZ COSTA.
15. MARCELIANA MARÍN ROMERA.
16. JOSÉ MORALES HERNÁNDEZ.
17. MARÍA JOSEFA FUERTES MARTÍNEZ
18. MOISÉS GARCÍA SÁNCHEZ.
19. PEDRO JOSÉ SORIANO CAMPOS.
20. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
21. JOSÉ RAMÓN SUTIL MARCOS.
Suplentes:
1. RAQUEL GARCÍA MARTÍNEZ.