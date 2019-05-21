Elecciones Municipales Los Alcázares: Todas las candidaturas que se presentan el 26-M

1. MARÍA ESPERANZA BALSALOBRE MOYA.
2. RAUL VERA RUIZ.
3. MARÍA DEL PILAR GASPAR FRANCO.
4. JULIO CÉSAR ESPINOSA DE LOS MONTEROS BALSALOBRE (Independiente).
5. MARÍA INMACULADA HIDALGO BALIBREA (Independiente).
6. SIEGERIED MANFRED TOPILTZIN STEFFEN (Independiente).
7. TOUFIQ EL BECHCHARI MAYANE (Independiente).
8. BEGOÑA FRAGA MAQUIEIRA (Independiente).
9. SUSANA BALSALOBRE FRUTOS (Independiente).
10. MARÍA JOSÉ NICOLÁS RUIZ (Independiente).
11. ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ (Independiente).
12. DIEGO VARELA HERNÁNDEZ (Independiente).
13. JOSEFA ADELA RUIZ SÁNCHEZ (Independiente).
14. JUAN JOSÉ VERA IMBERNÓN (Independiente).
15. AUDREY RABILLER (Independiente).
16. MARÍA CARMEN MENDOZA ARENAS (Independiente).
17. FRANCISCA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Independiente).
Suplentes:
1. AMPARO NICOLÁS SÁNCHEZ (Independiente).
2. FERNANDO EXPÓSITO EXPÓSITO (Independiente).
1. ANDRÉS ROJO VIGUERAS.
2. JOSEFA SANABRIA MIRAS.
3. JOSÉ ALBERTO MUÑOZ LÓPEZ.
4. MARINA GÓMEZ ESPINOSA.
5. JOSÉ MARÍA AVILÉS ANGOSTO.
6. MARÍA DEL CARMEN IMBERNÓN LÓPEZ.
7. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ROSA.
8. MARÍA TRINIDAD ESPINOSA MIRA.
9. MIGUEL MARCOS CASTEJÓN PALAZÓN.
10. PILAR TRAVESÍ ESCUDERO.
11. LÁZARO MIGUEL CONESA ROSILLO.
12. ELOISA GEMA GARCÍA RUIZ.
13. FRANCISCO ANTONIO SÁNCHEZ MADRONA.
14. MARÍA ASUNCIÓN CASTEJÓN MAESTRE.
15. MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ.
16. ANAÍS MARTÍNEZ GARCÍA.
17. JUAN CARLOS MUÑOZ PIÑA.
Suplentes:
1. ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ ABELLÁN.
2. ANDRÉS ROJO ABELLÁN.
3. ANTONIA LÓPEZ GRACÍA.
1. MARÍA LUISA BARCELÓ APARICIO.
2. PEDRO CANTARERO COCA.
3. MARÍA DÍAZ AGUILERA (Independiente).
4. MIGUEL RIVAS BLANCO (Independiente).
5. CARMEN SALGADO ROJO.
6. JOSEBA IÑAKI SAN PEDRO SÁENZ.
7. LUPE COCA VARGAS (Independiente).
8. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.
9. LIDIA CAMPILLO SAMPER (Independiente).
10. ANTONIO ZAMORA BAUTISTA.
11. LOURDES SUSANA ARGUDO AUQUI (Independiente).
12. MARIO RAFAEL ESPINOZA GUADALUPE (Independiente).
13. MARÍA RAMONA ÁLVAREZ SOLÍS (Independiente).
14. LAAMIRI CHAKIR BAKRI (Independiente).
15. JOSEFA ESCUDERO ZAPATA (Independiente).
16. EMILIO MAYER GARCÍA (Independiente).
17. ILUMINADA FERRER MARTÍNEZ (Independiente).
Suplentes:
1. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA.
2. MARÍA LUISA GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Independiente).
3. JOSÉ ANTONIO PÉREZ VEIGA (Independiente).
1. MARIO GINÉS PÉREZ CERVERA.
2. MARÍA JOSÉ DÍAZ ARAGÓN.
3. PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Independiente).
4. MARINA GEMA GÁRATE PÉREZ.
5. JOSÉ CARLOS CASTEJÓN PÉREZ.
6. MARÍA JOSEFA BENZAL MARTÍNEZ.
7. SERGIO RUIZ GARRE (Independiente).
8. ANTONIO LUIS LOPEZ CAMPOY
9. PEDRO PASCUAL LAMAS.
10. JOANNE PATRICIA SCOTT.
11. FRANCISCO JAVIER PACHECO JIMÉNEZ.
12. MARÍA LEONOR VALCÁRCEL MENÁRGUEZ.
13. CRISTIAN ALCARAZ GÓMEZ.
14. ISABEL AROCA CUARTERO.
15. GINÉS HERNÁNDEZ ROS.
16. MARÍA AMPARO BODE LACAL.
17. MANUEL MENÁRGUEZ ALBALADEJO.
Suplentes:
1. ADORACIÓN KSINSIK.
2. JUAN JOSÉ PRETEL HERNÁNDEZ.
3. JOSEFA GARRIDO GARCÍA.
1. ELEUTERIO RAMÓN NAVARRO.
2. MARÍA RAQUEL CANCELA FERNÁNDEZ.
3. ANTONIO PASTOR HERNÁNDEZ.
4. MARÍA PAZ SÁNCHEZ RUIZ.
5. LUIS JOSÉ LOZANO SÁNCHEZ.
6. JOSÉ LUIS VALLE BOHÁJAR.
7. TRINIDAD MEDINA MARÍN.
8. GINÉS OLMOS SAURA.
9. MARÍA DEL AMOR YAGÜES PASCUAL.
10. CRISTINA PASTOR RODRÍGUEZ.
11. MARCOS AMORÓS BATALLA.
12. JOSEFA NAVARRO BERNAL.
13. ISMAEL BARRANCOS SÁNCHEZ.
14. CATALINA PEDRERO CONESA.
15. FRANCISCO MARTÍNEZ CASTEJÓN
16. JUANA RODRÍGUEZ ANDREU.
17. JAVIER MEDINA SILVA-SANTISTEBAN.
Sin suplentes.
1. NICOLÁS RUIZ GÓMEZ.
2. ANDRÉS PEDRO NAVARRO GARCÍA.
3. CRISTINA ASCENSIÓN SÁNCHEZ GONZÁLEZ.
4. ISABEL MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
5. FRANCISCO JORGE MONTESINOS SAURA.
6. ISABEL MARÍA NAVARRO MONTESINOS.
7. ROBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
8. MARÍA JULIANA BOLARÍN ALBALADEJO.
9. MARÍA DE GRACIA ARJONA SÁNCHEZ.
10. JOSÉ IGNACIO ROCH ESPINOSA.
11. MARÍA DOLORES MARTÍNEZ LÓPEZ.
12. ISABEL FERNÁNDEZ-HENAREJOS GARCÍA.
13. ANTONIO RAPINO SAN ROMÁN.
14. NURIA GALLEGO SANJOSÉ.
15. RAMÓN MARCOS BARRAGÁN CAMARASA.
16. ALEJANDRO ILLÁN MARCOS.
17. YRIS SORAYA MARTÍNEZ CASCÓN
Suplentes:
1. JORGE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
2. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
3. JULIA ZAPATA PÉREZ.